Dương Mịch và Cung Tuấn 'đôi lứa xứng đôi' trong poster mới của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Nguyệt Hồng Thiên

Sao quốc tế 11/05/2023 11:09

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Nguyệt Hồng Thiên do Dương Mịch và Cung Tuấn đóng chính đã tung ra poster mới, dân tình phấn khích trước độ 'xứng đôi vừa lứa' của cặp đôi chính.

 tổng của các nhân vật trong phim nhân ngày hội chiêu thương của các bộ phim.

Dương Mịch và Cung Tuấn 'đôi lứa xứng đôi' trong poster mới của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Nguyệt Hồng Thiên - Ảnh 1

Đáng chú ý, người hâm mộ có dịp ngắm nhìn tạo hình loạt nhân vật với vẻ đẹp mê hồn. Bên cạnh đó, khán giả tỏ ra phấn khích về độ xứng đôi của Dương MịchCung Tuấn khi được ở cạnh nhau. Trước đó, ekip phim còn mở siêu thoại couple của Dương Mịch - Cung Tuấn mang tên "Ái Đích Cung Dương" (tạm dịch: Tình Yêu của Cung Dương). Điều này khiến công chúng hết mình ‘đẩy thuyền’ cặp đôi chính. Hứa hẹn bộ phim sẽ bùng nổ khi lên sóng.

Dương Mịch và Cung Tuấn 'đôi lứa xứng đôi' trong poster mới của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Nguyệt Hồng Thiên - Ảnh 2

Dương Mịch và Cung Tuấn 'đôi lứa xứng đôi' trong poster mới của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Nguyệt Hồng Thiên - Ảnh 3

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương kể về chuyện tình yêu muôn vàn cách trở giữa người và yêu. Series bao gồm ba phần gồm Nguyệt Hồng, Trúc Nghiệp và Vương Quyền. Dương Mịch và Cung Tuấn sẽ đóng chính phần đầu tiên Nguyệt Hồng Thiên.

Theo đó, trong bộ phim, Dương Mịch vào vai Đồ Sơn Hồng Hồng, nàng đại tỷ hồ yêu mạnh nhất của Hồ tộc, với nhan sắc kiêu kỳ xinh đẹp và sức mạnh bất phàm, Hồng Hồng nắm giữ số mệnh tộc Đồ Sơn và có sứ mệnh thống lĩnh toàn bộ liên minh Yêu tộc.

Đại tỷ Hồ tộc cứu được Đông Phương Nguyệt Sơ (Cung Tuấn thủ vai) trong một dịp bất ngờ. Từ đó, cả hai luôn đồng hành cùng nhau và dần dần nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, sự ngăn cách bởi dòng máu người và yêu khiến cả hai phải đối mặt với trùng trùng nguy hiểm.

Dương Mịch và Cung Tuấn 'đôi lứa xứng đôi' trong poster mới của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Nguyệt Hồng Thiên - Ảnh 4

Hiện tại, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Nguyệt Hồng Thiên đã vượt mốc 1 triệu lượt đặt xem trước trên iQIYI và dự kiến lên sóng trong năm 2023 này. Các khán giả tiếp tục hóng chờ những thông tin tiếp theo liên quan tới bộ phim.

 

Dân tình cười ngất trước loạt ảnh tạp chí của Dương Mịch và Phùng Thiệu Phong trong Cung Tỏa Tâm Ngọc

Dân tình cười ngất trước loạt ảnh tạp chí của Dương Mịch và Phùng Thiệu Phong trong Cung Tỏa Tâm Ngọc

Mới đây, cộng đồng mạng được dịp cười ngất trước loạt ảnh được cho là ảnh trên tạp chí của Dương Mịch cùng Phùng Thiệu Phong và Hà Thạnh Minh sau thành công của Cung Tỏa Tâm Ngọc vào năm 2011.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch Cung Tuấn Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Nguyệt Hồng Thiên sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Dân tình cười ngất trước loạt ảnh tạp chí của Dương Mịch và Phùng Thiệu Phong trong Cung Tỏa Tâm Ngọc

Dân tình cười ngất trước loạt ảnh tạp chí của Dương Mịch và Phùng Thiệu Phong trong Cung Tỏa Tâm Ngọc

Dương Mịch tái hợp 'chồng cũ màn ảnh' Hứa Khải trong show truyền hình, nhan sắc thăng hạng hơn thời điểm còn bên nhau

Dương Mịch tái hợp 'chồng cũ màn ảnh' Hứa Khải trong show truyền hình, nhan sắc thăng hạng hơn thời điểm còn bên nhau

Dương Mịch xinh đẹp cổ điển trong buổi khai máy phim Cáp Nhĩ Tân 1944 nhưng vẫn khiến dân tình tranh cãi vì một điều?

Dương Mịch xinh đẹp cổ điển trong buổi khai máy phim Cáp Nhĩ Tân 1944 nhưng vẫn khiến dân tình tranh cãi vì một điều?

'Kỳ phùng địch thủ' trong sự nghiệp phim ảnh nhưng Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch vẫn có sở hữu một điểm chung không ngờ

'Kỳ phùng địch thủ' trong sự nghiệp phim ảnh nhưng Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch vẫn có sở hữu một điểm chung không ngờ

Dương Mịch đẹp bùng cháy trong tạo hình tóc đỏ rực nhưng lại 'đụng hàng' với Triệu Lệ Dĩnh

Dương Mịch đẹp bùng cháy trong tạo hình tóc đỏ rực nhưng lại 'đụng hàng' với Triệu Lệ Dĩnh

Tiêu Chiến sắp có cơ hội sánh duyên cùng 'đàn chị' Dương Mịch nhưng lại bị netizen một mực phản đối

Tiêu Chiến sắp có cơ hội sánh duyên cùng 'đàn chị' Dương Mịch nhưng lại bị netizen một mực phản đối

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 50 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 4 giờ 50 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 5 giờ 4 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 5 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu