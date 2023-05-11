Dương Mịch và Cung Tuấn 'đôi lứa xứng đôi' trong poster mới của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Nguyệt Hồng Thiên

tổng của các nhân vật trong phim nhân ngày hội chiêu thương của các bộ phim.

Đáng chú ý, người hâm mộ có dịp ngắm nhìn tạo hình loạt nhân vật với vẻ đẹp mê hồn. Bên cạnh đó, khán giả tỏ ra phấn khích về độ xứng đôi của Dương Mịch và Cung Tuấn khi được ở cạnh nhau. Trước đó, ekip phim còn mở siêu thoại couple của Dương Mịch - Cung Tuấn mang tên "Ái Đích Cung Dương" (tạm dịch: Tình Yêu của Cung Dương). Điều này khiến công chúng hết mình ‘đẩy thuyền’ cặp đôi chính. Hứa hẹn bộ phim sẽ bùng nổ khi lên sóng.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương kể về chuyện tình yêu muôn vàn cách trở giữa người và yêu. Series bao gồm ba phần gồm Nguyệt Hồng, Trúc Nghiệp và Vương Quyền. Dương Mịch và Cung Tuấn sẽ đóng chính phần đầu tiên Nguyệt Hồng Thiên.

Theo đó, trong bộ phim, Dương Mịch vào vai Đồ Sơn Hồng Hồng, nàng đại tỷ hồ yêu mạnh nhất của Hồ tộc, với nhan sắc kiêu kỳ xinh đẹp và sức mạnh bất phàm, Hồng Hồng nắm giữ số mệnh tộc Đồ Sơn và có sứ mệnh thống lĩnh toàn bộ liên minh Yêu tộc.

Đại tỷ Hồ tộc cứu được Đông Phương Nguyệt Sơ (Cung Tuấn thủ vai) trong một dịp bất ngờ. Từ đó, cả hai luôn đồng hành cùng nhau và dần dần nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, sự ngăn cách bởi dòng máu người và yêu khiến cả hai phải đối mặt với trùng trùng nguy hiểm.

Hiện tại, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Nguyệt Hồng Thiên đã vượt mốc 1 triệu lượt đặt xem trước trên iQIYI và dự kiến lên sóng trong năm 2023 này. Các khán giả tiếp tục hóng chờ những thông tin tiếp theo liên quan tới bộ phim.