Sau khi rời Gia Hành sau 10 năm gắn bó, Dương Mịch bất ngờ tuyên bố 'đập đi xây lại' sự nghiệp

Sao quốc tế 27/05/2023 07:37

Mới đây, cư dân mạng xứ xôn xao trước phát ngôn của Dương Mịch, cô cho biết đang cố gắng xây dựng lại sự nghiệp diễn xuất.

Trả lời phỏng vấn CCTV và Madame Figaro vào ngày 25/5, Dương Mịch thừa nhận sự buông thả, dễ dãi trong thời gian dài đã khiến năng lực của cô không tiến bộ, ngày càng đi xuống. Vì vậy, cô mạnh dạn đưa ra quyết định làm lại từ đầu trước khi quá muộn.

Thậm chí, nữ diễn viên còn chia sẻ đã mời giáo viên dạy diễn xuất, một kèm một trong nhiều tháng qua. Cô hy vọng có thể tiến bộ hơn về kỹ năng thể hiện trước ống kính. Nữ diễn viên cho biết Cáp Nhĩ Tân 1994 là bộ phim đánh dấu sự thay đổi của cô.

Sau khi rời Gia Hành sau 10 năm gắn bó, Dương Mịch bất ngờ tuyên bố 'đập đi xây lại' sự nghiệp - Ảnh 1

 

Trước khi gia nhập đoàn phim, Dương Mịch dành nhiều thời gian nghiên cứu kịch bản, tìm hiểu sự kiện xảy ra trong năm 1994, thậm chí đi học nhảy để chuẩn bị cho vai diễn. Mỗi ngày, nữ diễn viên đều học thoại nhuần nhuyễn, tập khống chế chuyển động cơ thể bằng cách ngồi thiền. Theo Dương Mịch, trong quá trình ghi hình tác phẩm mới, cô không cần cầm kịch bản khi đến trường quay. Các phương pháp của giáo viên giúp người đẹp dễ lấy cảm xúc, nhập tâm vào vai diễn hơn.

Trước thông tin địa vị lao dốc sau khi rời Gia Hành Thiên Hạ, chỉ được đóng nữ phụ trong Cáp Nhĩ Tân 1994, Dương Mịch cho biết việc rời bỏ hàng ngũ diễn viên chính lần này không liên quan đến công ty cũ mà đến từ mong muốn của cô. Hiện tại, người đẹp Hộc Châu phu nhân chú trọng kịch bản mới lạ, muốn đóng vai diễn chưa từng thể hiện trước đây.

Sau khi rời Gia Hành sau 10 năm gắn bó, Dương Mịch bất ngờ tuyên bố 'đập đi xây lại' sự nghiệp - Ảnh 2Sau khi rời Gia Hành sau 10 năm gắn bó, Dương Mịch bất ngờ tuyên bố 'đập đi xây lại' sự nghiệp - Ảnh 3

Trước đó, vào ngày 8/5, Dương Mịch đã đăng tải một thông báo xác nhận việc rời khỏi công ty chủ quản Gia Hành sau 10 năm hợp tác. Dương Mịch không chỉ là nghệ sĩ dưới trướng mà còn nắm giữ vai trò cổ đông lớn nhất nhì công ty, cô nắm 15% cổ phần và góp phần quan trọng trong việc phát triển của Gia Hành. Thông tin nhanh chóng trở thành tiêu điểm chú ý của truyền thông và mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến Dương Mịch khi cho rằng trong suốt thời gian làm việc tại Gia Hành, tài năng của cô không những không được phát triển mà còn trở thành “quân bài” chỉ để thúc đẩy tên tuổi cho các nghệ sĩ trẻ khác cùng công ty.

Vài năm trở lại đây, sự nghiệp của Dương Mịch đi xuống. Cô bị chê diễn xuất kém, tác phẩm không được đánh giá cao về chất lượng. Sao nữ bị khán giả gán mác là "minh tinh chuyên đóng phim rác". Nguyên nhân sa sút của Dương Mịch là cô chạy theo số lượng, thay vì chất lượng. Nữ nghệ sĩ dành nhiều thời gian tham gia show giải trí, bỏ bê trau dồi diễn xuất. Với tư cách người phát triển Gia Hành Thiên Hạ, cô phải đánh đổi danh tiếng cá nhân để nâng đỡ sao mới, diễn xuất trong những bộ phim chất lượng thấp do công ty sản xuất.

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