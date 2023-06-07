Tại sao nói Hậu Lãng chính là 'bước thụt lùi' của Triệu Lộ Tư sau Tinh Hán Xán Lạn?

Mới đây, khi đóng "Hậu lãng", Triệu Lộ Tư không phát huy tốt khả năng thể hiện của mình. Thậm chí, trong phim, nữ diễn viên bị chê diễn xuất gượng gạo, biểu cảm lố và cường điệu. Thêm nữa, nội dung phim bị chê kém hiểu biết về kiến thức y học cổ truyền khiến "Hậu lãng" từ một tác phẩm được kì vọng trở thành bom xịt khiến không ít khán giả chỉ trích nữ diễn viên chọn phim đại trà, thiếu cân nhắc.

Sau thành công của "Tinh hán xán lạn", Triệu Lộ Tư trở thành một trong những ngôi sao được kì vọng thay thế các đàn chị như Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi. Tuy nhiên, nàng tiểu hoa 95 này lại ngày một không giữ được phong độ. Cô bị chê nhận phim đại trà, thiếu cân nhắc.

Đây không phải lần đầu vai diễn của Triệu Lộ Tư bị khán giả chê bai. Trước đó, nữ diễn viên đóng vai nữ chính trong phim Ngõ nhỏ (tên khác Hồ đồng). Triệu Lộ Tư diễn thiếu nữ Điền Tảo nhí nhảnh, năng động.

Bên cạnh đó, những biểu cảm lố, diễn xuất kém và thiếu tinh tế khiến vai diễn của Triệu Lộ Tư trở thành trò cười cho khán giả. Nhiều khán giả còn cho rằng, Triệu Lộ Tư mãi diễn một màu và không có sự tiến bộ. Trước đó, truyền thông Hoa ngữ gọi cô là diễn viên IQ thấp, diễn viên ồn ào. Bởi khi đóng cặp với ai, cô cũng dính không ít tranh cãi.

Cách đây không bao lâu, Triệu Lộ Tư khiến khán giả không hài lòng vì có thái độ không tốt, thậm chí còn chửi thề bạn diễn Ngô Lỗi ở hậu trường phim "Tinh hán xán lạn". Điều này khiến cô mất điểm nghiêm trọng.

Nhiều người nhận xét Hậu Lãng là bước đi lùi đáng thất vọng trong sự nghiệp Triệu Lộ Tư. So với Tinh Hán Xán Lạn năm ngoái, Hậu Lãng thực sự thua kém về nhiều mặt.

Hậu Lãng có nội dung xoay quanh cô gái Tôn Đầu Đầu xinh đẹp, lương thiện, mồ côi cha mẹ. Trong một lần lên tiếng vì chuyện bất bình, Tôn Đầu Đầu vướng phải rắc rối nhưng được giáo sư Nhậm Tâm Chính giúp đỡ. Sau khi phát hiện ra câu chuyện của Đầu Đầu, giáo sư Nhậm quyết định để cô tham gia lớp học kế thừa Y học cổ truyền của mình để làm lại cuộc đời. Ở đây, cô gặp Nhậm Thiên Chân – con trai của giáo sự Nhậm và dần nảy sinh tình cảm.