Đàm Tùng Vận công khai bạn trai kém 5 tuổi hóa ra lại là người quen của Triệu Lộ Tư?

Sao quốc tế 06/06/2023 09:49

Đàm Tùng Vận sắp sửa nên duyên cùng đàn em kém 5 tuổi, như thế nào mà được khen đẹp đôi.

Bộ phim hiện đại Em Đẹp Hơn Ánh Sao vẫn còn đang trong thời gian ghi hình. Mới đây, trên mạng đã rầm rộ tin đồn Đàm Tùng Vận sắp sửa nhận thêm một tác phẩm cổ trang nữa, có tên Thục Cẩm Nhân Gia. Được biết, đây là dự án nhận hỗ trợ văn học của tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), nhằm quảng bá ngành nghề thủ công truyền thống nhuộm vải đã tồn tại hơn 400 năm tại địa phương này.

Đàm Tùng Vận công khai bạn trai kém 5 tuổi hóa ra lại là người quen của Triệu Lộ Tư? - Ảnh 1

Theo một số thông tin được lan truyền trên mạng, có khả năng nam chính của Thục Cẩm Nhân Gia sẽ là Đinh Vũ Hề, một trong những tiểu sinh lứa 95 được đánh giá có tiềm năng hiện nay của làng giải trí Hoa ngữ. Anh từng ghi dấu ấn đậm nét trong Khúc Biến Tấu Ánh Trăng, Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ, Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn,...

Đàm Tùng Vận công khai bạn trai kém 5 tuổi hóa ra lại là người quen của Triệu Lộ Tư? - Ảnh 2
Đoàn làm phim Thục Cẩm Nhân Gia vẫn chưa phản hồi về thông tin.
Đàm Tùng Vận công khai bạn trai kém 5 tuổi hóa ra lại là người quen của Triệu Lộ Tư? - Ảnh 3
Đinh Vũ Hề và Triệu Lộ Tư từng có màn hợp tác khá thành công. 

 Đàm Tùng Vận sinh năm 1990, là một trong những tiểu Hoa đán 9X nổi tiếng của Hoa ngữ. Ngoại hình nhỏ nhắn, gương mặt trẻ trung, cô liên tục góp mặt trong các dự án phim thuộc thể loại thanh xuân vườn trường và được mệnh danh là "nữ thần thanh xuân" thế hệ mới. Cô tham gia nhiều phim ăn khách như Mùa hè của hồ ly, Lấy danh nghĩa người nhà, Thiếu nữ Toàn Phong 1, Điều tuyệt vời nhất của chúng ta, Cẩm Y Chi Hạ...

Đàm Tùng Vận công khai bạn trai kém 5 tuổi hóa ra lại là người quen của Triệu Lộ Tư? - Ảnh 4
Không có lưu lượng cao như nhiều ngôi sao nhưng thành tích phim ảnh của Đàm Tùng Vận lại vô cùng ấn tượng. 

Có thể nói, nhiều năm qua, Đàm Tùng Vận là cái tên quen thuộc trên màn ảnh nhỏ với ngoại hình trẻ trung xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, trẻ trung. Sở hữu gương mặt tròn bầu bĩnh và đôi mắt to, nữ diễn viên dễ dàng đóng vai học sinh, sinh viên, thiếu nữ dù hiện tại cô đã bước sang tuổi 33. Do đó mà việc đóng cùng đàn em kém 5 tuổi không gây quá nhiều tranh cãi.

Đàm Tùng Vận công khai bạn trai kém 5 tuổi hóa ra lại là người quen của Triệu Lộ Tư? - Ảnh 5
Đàm Tùng Vận là sao nữ có phong độ diễn xuất ổn định nhất nhưng chờ mãi không có tác phẩm đại bạo. 
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Mới đây, mạng xã hội lan truyền poster đầy 'mật ngọt' của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải được đoàn phim Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời tung ra nhân ngày lễ tình nhân 520 của Trung Quốc.

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Từ khóa:   Đinh Vũ Hề Đàm Tùng Vận Thục Cẩm Nhân Gia sao cbiz #sao hoa ngữ

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