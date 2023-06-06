Đàm Tùng Vận công khai bạn trai kém 5 tuổi hóa ra lại là người quen của Triệu Lộ Tư?

Bộ phim hiện đại Em Đẹp Hơn Ánh Sao vẫn còn đang trong thời gian ghi hình. Mới đây, trên mạng đã rầm rộ tin đồn Đàm Tùng Vận sắp sửa nhận thêm một tác phẩm cổ trang nữa, có tên Thục Cẩm Nhân Gia. Được biết, đây là dự án nhận hỗ trợ văn học của tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), nhằm quảng bá ngành nghề thủ công truyền thống nhuộm vải đã tồn tại hơn 400 năm tại địa phương này.

Theo một số thông tin được lan truyền trên mạng, có khả năng nam chính của Thục Cẩm Nhân Gia sẽ là Đinh Vũ Hề, một trong những tiểu sinh lứa 95 được đánh giá có tiềm năng hiện nay của làng giải trí Hoa ngữ. Anh từng ghi dấu ấn đậm nét trong Khúc Biến Tấu Ánh Trăng, Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ, Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn,...