Đàm Tùng Vận công khai bạn trai kém 5 tuổi hóa ra lại là người quen của Triệu Lộ Tư?

Đàm Tùng Vận sắp sửa nên duyên cùng đàn em kém 5 tuổi, như thế nào mà được khen đẹp đôi.
- Nhan sắc gần đây của 'nữ thần thanh xuân' Đàm Tùng Vận khiến netizen giật mình: Trông chẳng khác nào 'bà thím'
- Từng được kỳ vọng đại bạo, Đàm Tùng Vận giờ đây chỉ ngậm ngùi xếp sau Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba?
Bộ phim hiện đại Em Đẹp Hơn Ánh Sao vẫn còn đang trong thời gian ghi hình. Mới đây, trên mạng đã rầm rộ tin đồn Đàm Tùng Vận sắp sửa nhận thêm một tác phẩm cổ trang nữa, có tên Thục Cẩm Nhân Gia. Được biết, đây là dự án nhận hỗ trợ văn học của tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), nhằm quảng bá ngành nghề thủ công truyền thống nhuộm vải đã tồn tại hơn 400 năm tại địa phương này.
Theo một số thông tin được lan truyền trên mạng, có khả năng nam chính của Thục Cẩm Nhân Gia sẽ là Đinh Vũ Hề, một trong những tiểu sinh lứa 95 được đánh giá có tiềm năng hiện nay của làng giải trí Hoa ngữ. Anh từng ghi dấu ấn đậm nét trong Khúc Biến Tấu Ánh Trăng, Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ, Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn,...
Đàm Tùng Vận sinh năm 1990, là một trong những tiểu Hoa đán 9X nổi tiếng của Hoa ngữ. Ngoại hình nhỏ nhắn, gương mặt trẻ trung, cô liên tục góp mặt trong các dự án phim thuộc thể loại thanh xuân vườn trường và được mệnh danh là "nữ thần thanh xuân" thế hệ mới. Cô tham gia nhiều phim ăn khách như Mùa hè của hồ ly, Lấy danh nghĩa người nhà, Thiếu nữ Toàn Phong 1, Điều tuyệt vời nhất của chúng ta, Cẩm Y Chi Hạ...
Có thể nói, nhiều năm qua, Đàm Tùng Vận là cái tên quen thuộc trên màn ảnh nhỏ với ngoại hình trẻ trung xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, trẻ trung. Sở hữu gương mặt tròn bầu bĩnh và đôi mắt to, nữ diễn viên dễ dàng đóng vai học sinh, sinh viên, thiếu nữ dù hiện tại cô đã bước sang tuổi 33. Do đó mà việc đóng cùng đàn em kém 5 tuổi không gây quá nhiều tranh cãi.