Đàm Tùng Vận và 'tình trẻ' Hứa Khải lộ khoảnh khắc tình cảm tràn màn hình vào dịp lễ tình nhân của Trung Quốc

Có thể thấy, khoảnh khắc Hứa Khải nhấc bổng Đàm Tùng Vận khiến dân tình không khỏi nháo nhào vì quá đậm chất ngôn tình. Dù chênh lệch nhiều tuổi nhưng visual của cặp chị-em này vẫn khiến dân tình phát sốt vì độ đẹp đôi và chemistry tràn màn hình. Bên cạnh đó, khoảnh khắc cả hai cùng nhau hướng về ánh nắng cũng như một niềm hy vọng bộ phim sẽ không còn gặp sóng gió sau loạt drama vừa qua.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền poster mới của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải được đoàn phim Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời tung ra nhân ngày lễ tình nhân 520 của Trung Quốc.

Kể từ khi khởi quay đến nay, bộ phim đã vướng không ít những scandal tiêu cực. Theo đó, Đàm Tùng Vận đã khiến một bộ phận fan của cô nàng đã rời fanclub khi có thông tin cô và Hứa Khải bình phiên trong dự án này. Họ cảm thấy phiên vị như vậy là không hợp lý, nhiều ý kiến cho rằng Đàm Tùng Vận nên ở vị trí phiên 1.

Bên cạnh đó, phía fan của Hứa Khải tố Đàm Tùng Vận không có mặt ở phim trường suốt nửa tháng khiến nam chính phải diễn với diễn viên đóng thế. Được biết cô nàng vắng mặt để quay bù cho bộ phim điện ảnh khác là Tạm biệt Lý Khả Nhạc. Nhiều khán giả cho rằng nữ diễn viên không chuyên nghiệp khi vừa khai máy phim mới đã bỏ bê công việc, thậm chí chỉ trích cô nàng vì vấn đề quay nhiều phim cùng lúc.

Không những thế, khi Đàm Tùng Vận và Hứa Khải cùng đăng loạt hình ảnh giống nhau để tuyên truyền cho bộ phim thì fan của Đàm Tùng Vận cho rằng Hứa Khải đang cố tình xào couple với nàng tiểu hoa. Ngay lập tức, fan của Hứa Khải cũng đáp trả lại chê nhan sắc của cô nàng không thuộc dạng nhan sắc phổ biến và còn lật lại vụ cô nàng không kính nghiệp.

Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời có kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết Bắc Kinh Nào Đẹp Bằng Em của Cửu Nguyệt Hi. Nội dung xoay quay chuyện tình của cặp đôi chính Kỷ Tinh và Hàn Đinh. Nữ chính Kỳ Tinh là một cô gái tài giỏi, mạnh mẽ, trong lòng luôn nung nấu ước mơ lập nghiệp nên tự mình quyết định mở công ty, xoay sở mọi thứ, vậy nhưng lại vấp phải muôn vàn khó khăn. Giữa lúc đang chật vật trăm ngàn mối lo, chỉ vì cô lao đầu vào công việc nên lơ là bạn trai bảy năm Thiệu Nhất Thần, khiến anh dứt khoát ra đi và chọn ở bên cô gái khác.