Nhan sắc gần đây của 'nữ thần thanh xuân' Đàm Tùng Vận khiến netizen giật mình: Trông chẳng khác nào 'bà thím'

Đàm Tùng Vận đã không còn giữ được nhan sắc tuổi thanh xuân như trước đây.

Đàm Tùng Vận không phải là gương mặt xa lạ của Cbiz. Thế nhưng, điều gây tiếc nuối nhất của lứa tiểu Hoa 90 khi sở hữu cả nhan sắc lẫn diễn xuất nhưng mãi không “bạo” nổi. Gần đây, Đàm Tùng Vận bị chê thua kém Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử, dù bản thân có thực tích phim ảnh ở mức ổn định. Bỏ qua những lời chê bai của khán giả, Đàm Tùng Vận vẫn nhập đoàn phim mới, “cháy” hết mình với đam mê diễn xuất. Thế nhưng, mới đây nhất Đàm Tùng Vận gây sốc với nhan sắc khác lạ trong loạt ảnh vừa chia sẻ. Mới đây nhất Đàm Tùng Vận gây sốc với nhan sắc khác lạ trong loạt ảnh vừa chia sẻ

Sau khi “làm mưa làm gió” với Quy Lộ, Đàm Tùng Vận tiếp tục ghi hình cho phim truyền hình thể loại hiện đại Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao, đóng cùng Hứa Khải. Những cảnh quay đầu tiên của phim đã được tiết lộ. Trong đó, khoảnh khắc Hứa Khải - Đàm Tùng Vận chụp ảnh cưới vừa “leak” ra đã khiến dân tình bấn loạn vì quá đẹp đôi. Đàm Tùng Vận ghép cặp cùng Hứa Khải trong phim mới Theo đó, nhiều người cho rằng Đàm Tùng Vận hiện tại đã sắc sảo, cá tính hơn trước đây rất nhiều, không còn nét nữ thần thanh xuân nữa. Thậm chí, ở một số góc quay, Đàm Tùng Vận trông khá “dừ”, điều này khiến netizen vô cùng tiếc nuối.

Nhiều người cho rằng Đàm Tùng Vận không còn giữ được nét thanh xuân Tại phần bình luận, nhiều người dùng mạng xã hội đã bênh vực Đàm Tùng Vận và cho rằng cô chọn kiểu trang điểm không phù hợp nên trông mới già dặn như vậy. Trên thực tế, Đàm Tùng Vận hợp với kiểu trang điểm tự nhiên, thanh thuần hơn. Đàm Tùng Vận là nữ diễn viên có thể nói là chuyên trị tạo hình 'nữ thần thanh xuân vườn trường'. Nữ diễn viên thường tạo nét trẻ trung với các kiểu tóc ngắn, trang điểm nhẹ nhàng. Trong phim "Từng đóa bọt sóng" (2017), cô đóng phóng viên thực tập Vân Đóa. Một lần, Vân Đóa không may bị ngã xuống hồ khi tác nghiệp, được vận động viên bơi lội Đường Nhất Bạch (Hùng Tử Kỳ đóng) cứu. Cả hai từ đó cùng trải qua hành trình theo đuổi ước mơ. Đàm Tùng Vận là nữ diễn viên có thể nói là chuyên trị tạo hình 'nữ thần thanh xuân vườn trường' Cảnh Cảnh phim Điều tuyệt vời nhất của chúng ta (2016) là vai chính đầu tiên của Đàm Tùng Vận, giúp sự nghiệp của cô khởi sắc. Cô đóng nữ sinh năng lực học tập bình thường, may mắn đỗ vào trường cấp ba trọng điểm, trải qua thời phổ thông đẹp bên bạn bè. Bạn diễn của cô là Lưu Hạo Nhiên, vai Dư Hoài, kém Đàm Tùng Vận bảy tuổi. Đàm Tùng Vận và Lưu Hạo Nhiên Đàm Tùng Vận sinh năm 1990, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, gia nhập làng giải trí từ năm 2005. Năm 2019, cô được tạp chí Forbes Trung Quốc đưa vào danh sách 30 nhân vật dưới 30 tuổi có sức ảnh hưởng tại nước này.

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