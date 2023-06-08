Vì quá xinh đẹp mà Bạch Lộc suýt mất vai nữ chính

Sao quốc tế 08/06/2023 13:58

Tin tức khiến dân tình một phen xôn xao.

Sau thành công của Trường Nguyệt Tẫn MinhBạch Lộc nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Tuy Ninh An Như Mộng chưa thể lên sóng, thế nhưng nàng tiểu hoa vẫn là sao nữ đắt giá của Cbiz. Minh chứng rõ ràng nhất là việc Bạch Lộc nhận được vai nữ chính của dự án phim chính kịch Bắc Thượng hợp tác cùng Âu Hào.

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Bạch Lộc gia nhập đoàn phim Bắc Thượng. 

Đạo diễn Diêu Hiểu Phong của Bắc Thượng đã nhắc đến Bạch Lộc trong một bài phỏng vấn. Vị đạo diễn này cho biết nàng tiểu hoa là người Giang Tô nên vừa có nét dịu dàng của con gái phương Nam lại vừa có tình cách phóng khoáng. Có thể nói, Bạch Lộc giống như sinh ra là để diễn vai Hạ Phượng Hoa vậy.

Vì quá xinh đẹp mà Bạch Lộc suýt mất vai nữ chính - Ảnh 2
Bạch Lộc được đạo diễn đánh giá phù hợp với tạo hình nhân vật. 
Vì quá xinh đẹp mà Bạch Lộc suýt mất vai nữ chính - Ảnh 3
Tạo hình của Bạch Lộc trong Bắc Thượng.

Mới đây khi tạo hình của Bạch Lộc được leak ra, đạo diễn Diêu Hiểu Phong chia sẻ ban đầu lại không quá ưng ý Bạch Lộc cho vai nữ chính của Bắc Thượng. Nguyên nhân được đưa ra là bởi nàng “gà cưng” Vu Chính xinh đẹp quá. Thế nhưng, khi thử tạo hình Hạ Phượng Hoa, vị đạo diễn này đã ngay lập tức đổi thái độ vì Bạch Lộc quá hợp vai.

Vì quá xinh đẹp mà Bạch Lộc suýt mất vai nữ chính - Ảnh 4
Bạch Lộc đang có nước đi khôn ngoan khi tham gia Bắc Thượng. 

Đây là dự án mang màu sắc khá mới mẻ. Dựa vào ê-kíp, nội dung có thể thấy "Bắc Thượng" là một bộ phim được đầu tư chỉn chu và mang đến làn gió mới cho màn ảnh Hoa ngữ thời gian tới. Nhiều chuyên gia phim ảnh đánh giá, nếu Bạch Lộc đóng chính "Bắc Thượng" thì đây là hướng đi khá khôn ngoan của nữ diễn viên. Bởi sau khi gây tranh cãi ở các tác phẩm cổ trang tiên hiệp thì ở "Bắc Thượng", khán giả sẽ thấy được những điều mới mẻ hơn ở Bạch Lộc.

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Bạch Lộc là một trong những sao nữ lăn xả và chịu khó thay đổi tạo hình vì nghệ thuật. 

Kể từ khi bắt đầu diễn xuất đến nay, phần lớn các vai của Bạch Lộc đều là nữ chính cổ trang mạnh mẽ, xinh đẹp (như Chiêu Diêu hay Trường Nguyệt Tẫn Minh), hoặc kiểu cô gái hiện đại ngọt ngào, thông minh (như Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương). Vì vậy, một Bạch Lộc có phần tuỳ ý, bình phàm như trên đích thị là lần đầu tiên khán giả bắt gặp, phải chăng gợi nhớ đôi chút đến vai diễn của cô trong Học Viện Quân Sự Liệt Hoả.

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Mới đây, mạng xã hội rộ lại loạt ảnh thời điểm chưa nổi tiếng của Bạch Lộc khiến dân tình mê mẩn vì quá xinh đẹp.

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