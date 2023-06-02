Dù bị tạm chiếu đột ngột, phim của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách vẫn đạt thành tích đáng nể

Sao quốc tế 02/06/2023 17:06

Phim "Ninh an như mộng" dự định lên sóng vào tối 19/5, nhưng bất ngờ thông báo hoãn chiếu, khoảng 2 tiếng trước thời gian phát sóng.

Trước đó, phim "Ninh an như mộng" dự định lên sóng vào tối 19/5, nhưng bất ngờ thông báo hoãn chiếu, khoảng 2 tiếng trước thời gian phát sóng. Lí do được ê-kíp đưa ra là trục trặc kĩ thuật.

Tuy nhiên, khán giả cho rằng, nguyên nhân này chưa thật sự hợp lí. Vì trước đó, nam phụ Châu Tuấn Vỹ vướng bê bối phát ngôn, nên khán giả cho rằng, đây mới là lí do chính khiến tác phẩm bị vạ lây.

Dù vậy, theo thông tin mới nhất của Iqiyi, "Ninh an như mộng" đã lập kỉ lục, trở thành bộ phim có lượt đặt xem trước cao nhất trong lịch sử khi đạt 5.367.000 lượt. Thành tích top 1 trước đó thuộc về phim "Chung cư tháng 5" với 5.350.000 lượt đặt xem trước. Thời điểm đó, khi lên sóng được 19 tiếng, "Chung cư tháng 5" đã phá 9.000 điểm nhiệt trên Iqiyi. Với kỉ lục mới, số đông khán giả càng thêm mong đợi đến ngày "Ninh an như mộng" chính thức ra mắt.

Bên cạnh đó, đảm nhận vai Lê Tô Tô/Diệp Tịch Vụ/Tang Tửu, Bạch Lộc bị Sohu chê diễn cường điệu - miệng mở rộng, mắt trợn to, biểu cảm lố. Trong khi khán giả chê nữ diễn viên diễn khoa trương, thiếu sự tinh tế cần có cho nhân vật. Những đánh giá không mấy tích cực này khiến danh tiếng Bạch Lộc xây dựng nhiều năm qua có dấu hiệu đi xuống. Và việc kĩ năng diễn xuất của cô có tiến bộ hay không, phải chờ khi "Ninh an như mộng" lên sóng, khán giả mới có câu trả lời.

Về lịch chiếu mới, ê-kíp không có thêm phản hồi, dù thời gian gần đây, có nhiều tin đồn phim "có thể ra mắt tháng 6" đang được lan truyền trên mạng xã hội.

Ninh An Như Mộng được chuyển thể từ tiểu thuyết Khôn Ninh của tác giả Thời Kính. Bộ phim xoay quanh những cuộc đấu tranh giành quyền lực trong hoàng cung, đồng thời kể về cuộc đời thăng trầm của thiếu nữ Khương Tuyết Ninh (Bạch Lộc đóng) cùng những mối duyên với ba nam nhân có thân phận và địa vị khác nhau trong triều đình đương thời. 

 

Nam nhân đầu tiên trong số mệnh của nữ chính là Yến Lâm (Châu Tuấn Vỹ) – tiểu hầu gia của Yến phủ. Người thứ hai đem lòng yêu nàng là hoàng đế Tạ Nguy (Trương Lăng Hách) – người mà nàng từng cứu mạng. Thành thân với Tạ Nguy cũng là bước quan trọng để nàng thực hiện tham vọng làm chủ lục cung. Người cuối cùng cũng là người mà trái tim Tuyết Ninh thật lòng hướng đến nhất chính là thanh quan Trương Già (Vương Tinh Việt). Sau này, vì bảo vệ Tuyết Ninh mà chàng cũng rơi vào nguy hiểm.

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