Hé lộ tạo hình đầu tiên của Bạch Lộc ở Trường Nguyệt Tẫn Minh, CĐM mừng thầm vì đã thay đổi?

Mới đây, những tạo hình đầu tiên của nhân vật Diệp Tịch Vụ (Bạch Lộc) ở Trường Nguyệt Tẫn Minh đã được đăng tải và gây nhiều tranh cãi. Tạo hình đầu tiên và tạo hình khi lên phim của nhân vật Diệp Tịch Vụ có nhiều điểm khác nhau.

Khán giả cho rằng, cả kiểu tóc và lớp trang điểm cũ đều khiến Bạch Lộc trông già hơn, không có sự trẻ trung của một cô tiểu thư gia đình quý tộc. Ngay cả tạo hình trong cảnh múa trên thuyền khi lên phim cũng có thay đổi lớn so với trước đó. Do đó, nhiều cư dân mạng cảm thấy vô cùng may mắn khi phía đoàn làm phim Trường Nguyệt Tẫn Minh quyết định thay đổi tạo hình cho Bạch Lộc.