Hé lộ tạo hình đầu tiên của Bạch Lộc ở Trường Nguyệt Tẫn Minh, CĐM mừng thầm vì đã thay đổi?

Sao quốc tế 01/06/2023 07:35

Sau khi chính thức khép lại, "Trường Nguyệt Tẫn Minh" do La Vân Hi và Bạch Lộc đóng chính tuy không bạo như kỳ vọng nhưng lại thu về loạt thành tích cực cao.

Mới đây, những tạo hình đầu tiên của nhân vật Diệp Tịch Vụ (Bạch Lộc) ở Trường Nguyệt Tẫn Minh đã được đăng tải và gây nhiều tranh cãi. Tạo hình đầu tiên và tạo hình khi lên phim của nhân vật Diệp Tịch Vụ có nhiều điểm khác nhau.

Khán giả cho rằng, cả kiểu tóc và lớp trang điểm cũ đều khiến Bạch Lộc trông già hơn, không có sự trẻ trung của một cô tiểu thư gia đình quý tộc. Ngay cả tạo hình trong cảnh múa trên thuyền khi lên phim cũng có thay đổi lớn so với trước đó. Do đó, nhiều cư dân mạng cảm thấy vô cùng may mắn khi phía đoàn làm phim Trường Nguyệt Tẫn Minh quyết định thay đổi tạo hình cho Bạch Lộc.

Hé lộ tạo hình đầu tiên của Bạch Lộc ở Trường Nguyệt Tẫn Minh, CĐM mừng thầm vì đã thay đổi? - Ảnh 1

Từ khi phim công bố dự án đến lúc phát sóng, phim liên tục bị chỉ trích về nội dung, tạo hình nhân vật lẫn những ồn ào từ chuyện hậu trường của các diễn viên. Điều này dẫn đến từ một bộ phim đạt 6.2 điểm, phim giảm điểm ở chặng cuối xuống 5.7 điểm với những bình luận, đánh giá tiêu cực từ người xem. Thậm chí, một số khán giả còn yêu cầu phim dừng phát sóng vì nội dung chưa phù hợp.

Hé lộ tạo hình đầu tiên của Bạch Lộc ở Trường Nguyệt Tẫn Minh, CĐM mừng thầm vì đã thay đổi? - Ảnh 2Hé lộ tạo hình đầu tiên của Bạch Lộc ở Trường Nguyệt Tẫn Minh, CĐM mừng thầm vì đã thay đổi? - Ảnh 3

Dẫu vậy, những ồn ào này không làm giảm sức hút của  "Trường Nguyệt Tẫn Minh". Theo truyền thông Hoa ngữ, phim vẫn thu về những thành tích khá tốt. Trong đó, chỉ số nhân vật nam nữ chính của phim xếp hạng 1 và 2. Chỉ số này vượt cả nhân vật của Trần Hiểu trong "Vân Tương truyện".

Một số chỉ số phim cũng đứng vững ở top 1 trên bảng xếp hạng nhiều tuần liền. Ở bảng xếp hạng lượt view trên Vân Hợp, phim đạt trung hình một tập khoảng 51 triệu lượt view. Đây là con số khá tốt của một tác phẩm cổ trang tiên hiệp.

Hé lộ tạo hình đầu tiên của Bạch Lộc ở Trường Nguyệt Tẫn Minh, CĐM mừng thầm vì đã thay đổi? - Ảnh 4

"Trường Nguyệt Tẫn Minh" có nội dung kể về mối tình ngang trái, đẫm nước mắt giữa ma thần Đàm Đài Tẫn - Minh Dạ (La Vân Hi) và Lê Tô Tô - Tang Tửu (Bạch Lộc) - con gái của chưởng giáo Hành Dương tông.

Nhằm ngăn chặn Đàm Đài Tẫn, Lê Tô Tô quay về 500 năm trước, thời điểm anh vẫn chưa trở thành kẻ đáng sợ nhất tam giới. Sau đó, cả hai không ngờ lại yêu nhau. Thế nhưng dĩ nhiên, mối tình này sẽ vướng phải trùng trùng sóng gió.

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