Bạch Lộc chính thức hết thời dù đại bạo, nguyên nhân do Đàm Tùng Vận?

Sao quốc tế 07/06/2023 10:44

Sau khi Trường Nguyệt Tẫn Minh kết thúc, hào quang của Bạch Lộc cũng suy giảm?

Chính vì chất lượng cao và sự mới mẻ trong kịch bản, thời gian qua cùng có nhiều bộ phim lên sóng đạt được nhiệt độ cao như Trường Nguyệt Tẫn Minh, Đi Đến Nơi Có Gió hay Hướng Gió Mà Đi chỉ trong nửa đầu năm 2023.  

Đi Đến Nơi Có Gió 

Bộ phim Đi đến nơi có giá xuất sắc đạt 86.91 chỉ số lượt xem ngày cao nhất. Được đánh giá cao vì lựa chọn đề tài chữa lành, Đi Đến Nơi Có Gió của Lưu Diệc Phi - Lý Hiện gây sốt vì nội dung nhẹ nhàng, ý nghĩa.

Bạch Lộc chính thức hết thời dù đại bạo, nguyên nhân do Đàm Tùng Vận? - Ảnh 1
Phim của Lưu Diệc Phi gây sốt dù tình tiết nhẹ nhàng, chậm rãi. 

Chuyện tình yêu của Tạ Chi Dao và Hứa Hồng Đậu là một điểm cộng trong Đi đến nơi có gió. Vào vai một cặp tình nhân trẻ, Lưu Diệc Phi và Lý Hiện thể hiện một cách tự nhiên và chân thực. Vì sự nhập tâm xuất sắc nên họ vướng nghi vấn tình cảm và được fan "đẩy thuyền" nhiệt tình ngay khi phim lên sóng. 

Bạch Lộc chính thức hết thời dù đại bạo, nguyên nhân do Đàm Tùng Vận? - Ảnh 2
Màu sắc của phim cũng vô cùng hài hòa, ấm áp tạo nên cuốn hút cho người xem. 

Hướng Gió Mà Đi

Hướng Gió Mà Đi do Đàm Tùng Vận và Vương Khải đóng chính đã xuất sắc có chỉ số lượt xem ngày cao nhất là 88.94, cao hơn hẳn đối thủ lên sóng cùng thời điểm là Đi Đến Nơi Có Gió. Bộ phim xoay quanh câu chuyện về cuộc sống của phi công Trình Tiêu (diễn viên Đàm Tùng Vận đóng) và lãnh đạo hàng không Lộ Châu - Cố Nam Đình (Vương Khải thủ vai). Cặp đôi cùng nhau trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống, công việc, vun đắp cho tình cảm của cả hai ngày một phát triển. 

Bạch Lộc chính thức hết thời dù đại bạo, nguyên nhân do Đàm Tùng Vận? - Ảnh 3
Bộ phim xoay quanh câu chuyện về cuộc sống của phi công Trình Tiêu (diễn viên Đàm Tùng Vận đóng) và lãnh đạo hàng không Lộ Châu - Cố Nam Đình (Vương Khải thủ vai)

Có được thành tích đáng nể đó không thể không kể đến phần kịch bản hấp dẫn, diễn xuất ấn tượng của cả Vương Khải và Đàm Tùng Vận. Cặp đôi tưởng chừng như không có gì liên quan đến nhau khi chung khung hình lại có thể tạo ra chemistry ngọt ngào đến vậy. 

Bạch Lộc chính thức hết thời dù đại bạo, nguyên nhân do Đàm Tùng Vận? - Ảnh 4
ặp đôi cùng nhau trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống, công việc, vun đắp cho tình cảm của cả hai ngày một phát triển. 

 Trường Nguyệt Tẫn Minh 

Đây là bộ phim tiên hiệp có thể nói là vô cùng có sức hút xen lẫn nhiều tranh cãi tuy nhiênTrường Nguyệt Tẫn Minh vẫn hot khi thu hút chỉ số lượt xem ngày cao nhất lên tới 88.84, vượt xa các bộ phim cổ trang cùng lên sóng là Hộ Tâm và Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. 

Bạch Lộc chính thức hết thời dù đại bạo, nguyên nhân do Đàm Tùng Vận? - Ảnh 5
Trường Nguyệt Tẫn Minh gây thảo luận nhiều vì diễn xuất của dàn diễn viên.

Tác phẩm được đầu tư chỉnh chu về kỹ xảo, tạo hình lẫn cốt truyện. Trường Nguyệt Tẫn Minh có được những thành công nhất định tuy nhiên, để so với các tác phẩm khác về chỉ số thì có phần thua kém dù được coi là bạo.

Bạch Lộc chính thức hết thời dù đại bạo, nguyên nhân do Đàm Tùng Vận? - Ảnh 6
La Vân Hi và Bạch Lộc chưa gây được ấn tượng trong diễn xuất cho người xem.
Từ khóa:   Bạch Lộc Đàm Tùng Vận Lưu Diệc Phi sao Cbiz Trường Nguyệt Tẫn Minh

TIN LIÊN QUAN

Chia tay Bạch Lộc, Hứa Khải tuột dốc không phanh đến mức Dương Mịch lẫn Tam Kim ảnh hậu đều không cứu nổi

Chia tay Bạch Lộc, Hứa Khải tuột dốc không phanh đến mức Dương Mịch lẫn Tam Kim ảnh hậu đều không cứu nổi

Fan Bạch Lộc ngông cuồng tuyên chiến, không ngại nhạo báng mỹ nhân đàn chị có tiếng

Fan Bạch Lộc ngông cuồng tuyên chiến, không ngại nhạo báng mỹ nhân đàn chị có tiếng

'Tình mới màn ảnh' của Ngô Thiến từng bỏ lỡ cơ hội 'thành đôi' với Bạch Lộc trong Ninh An Như Mộng

'Tình mới màn ảnh' của Ngô Thiến từng bỏ lỡ cơ hội 'thành đôi' với Bạch Lộc trong Ninh An Như Mộng

Dù bị tạm chiếu đột ngột, phim của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách vẫn đạt thành tích đáng nể

Dù bị tạm chiếu đột ngột, phim của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách vẫn đạt thành tích đáng nể

Dĩ Ái Vi Doanh tung poster 'đẹp hết nước chấm' của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc, ngày lên sóng không còn xa

Dĩ Ái Vi Doanh tung poster 'đẹp hết nước chấm' của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc, ngày lên sóng không còn xa

An Ninh Như Mộng của Bạch Lộc - Trương Lăng hách nhận 'tin vui' sau ồn ào hoãn chiếu vô thời hạn

An Ninh Như Mộng của Bạch Lộc - Trương Lăng hách nhận 'tin vui' sau ồn ào hoãn chiếu vô thời hạn

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 7 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 2 giờ 18 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 2 giờ 27 phút trước
Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 2 giờ 43 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đời sống 3 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu