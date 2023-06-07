Bạch Lộc chính thức hết thời dù đại bạo, nguyên nhân do Đàm Tùng Vận?

Sau khi Trường Nguyệt Tẫn Minh kết thúc, hào quang của Bạch Lộc cũng suy giảm?

Chính vì chất lượng cao và sự mới mẻ trong kịch bản, thời gian qua cùng có nhiều bộ phim lên sóng đạt được nhiệt độ cao như Trường Nguyệt Tẫn Minh, Đi Đến Nơi Có Gió hay Hướng Gió Mà Đi chỉ trong nửa đầu năm 2023. Đi Đến Nơi Có Gió

Bộ phim Đi đến nơi có giá xuất sắc đạt 86.91 chỉ số lượt xem ngày cao nhất. Được đánh giá cao vì lựa chọn đề tài chữa lành, Đi Đến Nơi Có Gió của Lưu Diệc Phi - Lý Hiện gây sốt vì nội dung nhẹ nhàng, ý nghĩa. Phim của Lưu Diệc Phi gây sốt dù tình tiết nhẹ nhàng, chậm rãi. Chuyện tình yêu của Tạ Chi Dao và Hứa Hồng Đậu là một điểm cộng trong Đi đến nơi có gió. Vào vai một cặp tình nhân trẻ, Lưu Diệc Phi và Lý Hiện thể hiện một cách tự nhiên và chân thực. Vì sự nhập tâm xuất sắc nên họ vướng nghi vấn tình cảm và được fan "đẩy thuyền" nhiệt tình ngay khi phim lên sóng.

Màu sắc của phim cũng vô cùng hài hòa, ấm áp tạo nên cuốn hút cho người xem. Hướng Gió Mà Đi Hướng Gió Mà Đi do Đàm Tùng Vận và Vương Khải đóng chính đã xuất sắc có chỉ số lượt xem ngày cao nhất là 88.94, cao hơn hẳn đối thủ lên sóng cùng thời điểm là Đi Đến Nơi Có Gió. Bộ phim xoay quanh câu chuyện về cuộc sống của phi công Trình Tiêu (diễn viên Đàm Tùng Vận đóng) và lãnh đạo hàng không Lộ Châu - Cố Nam Đình (Vương Khải thủ vai). Cặp đôi cùng nhau trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống, công việc, vun đắp cho tình cảm của cả hai ngày một phát triển. Bộ phim xoay quanh câu chuyện về cuộc sống của phi công Trình Tiêu (diễn viên Đàm Tùng Vận đóng) và lãnh đạo hàng không Lộ Châu - Cố Nam Đình (Vương Khải thủ vai) Có được thành tích đáng nể đó không thể không kể đến phần kịch bản hấp dẫn, diễn xuất ấn tượng của cả Vương Khải và Đàm Tùng Vận. Cặp đôi tưởng chừng như không có gì liên quan đến nhau khi chung khung hình lại có thể tạo ra chemistry ngọt ngào đến vậy. ặp đôi cùng nhau trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống, công việc, vun đắp cho tình cảm của cả hai ngày một phát triển. Trường Nguyệt Tẫn Minh Đây là bộ phim tiên hiệp có thể nói là vô cùng có sức hút xen lẫn nhiều tranh cãi tuy nhiênTrường Nguyệt Tẫn Minh vẫn hot khi thu hút chỉ số lượt xem ngày cao nhất lên tới 88.84, vượt xa các bộ phim cổ trang cùng lên sóng là Hộ Tâm và Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Trường Nguyệt Tẫn Minh gây thảo luận nhiều vì diễn xuất của dàn diễn viên . Tác phẩm được đầu tư chỉnh chu về kỹ xảo, tạo hình lẫn cốt truyện. Trường Nguyệt Tẫn Minh có được những thành công nhất định tuy nhiên, để so với các tác phẩm khác về chỉ số thì có phần thua kém dù được coi là bạo. La Vân Hi và Bạch Lộc chưa gây được ấn tượng trong diễn xuất cho người xem.

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