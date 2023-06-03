Fan Bạch Lộc ngông cuồng tuyên chiến, không ngại nhạo báng mỹ nhân đàn chị có tiếng

Cuộc chiến của 2 nhà vẫn chưa đi đến hồi hết.
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Mới đây, Angelababy đã chính thức trở lại với đường đua Keep Running và cống hiến cho khán giả những phút giây giải trí hấp dẫn. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như thời lượng xuất hiện của mỹ nhân 8x không chỉ dừng lại ở 4 phút ít ỏi. Cô nàng thậm chí còn bị ghi sai tên. Chứng kiến việc thần tượng của mình gặp phải chuyện oan ức, người hâm mộ của nữ diễn viên đã không ngừng bức xúc và đồng thời xảy ra cãi cọ với fan của một thành viên khác trong đoàn là Bạch Lộc.
Tuy nhiên, đây lại là một cuộc chiến không cân sức khi phần thắng đang nghiêng về phía fan Bạch Lộc. Cụ thể, người hâm mộ Bạch Lộc đã tố Angelababy lấn phiên của các nghệ sĩ khác trước đó nên không có cử so với Bạch Lộc. Fan của cô này còn tự nhận xét thần tượng mình là một diễn viên chân chính, có nhiều tác phẩm đại bạo, thậm chí đã từng đóng phim chính kịch.
Angela Baby còn bị người qua đường nhận xét là "cố đấm ăn xôi" với Keep Runing vì cần danh tiếng từ chương trình này. Bởi lẽ kể từ sau chia tay Huỳnh Hiểu Minh, địa vị Angela Baby giảm đi đáng kể.
Cuộc chiến giữa fan hai nhà vẫn chưa đi đến hồi kết. Người qua đường khi chứng kiến sự việc cũng phải lắc đầu ngao ngán vì fan cả hai bên đều không nói lý lẽ mà trực tiếp nhạo báng thần tượng đối thủ. Qua đó mới có thể thấy, danh tiếng của Bạch Lộc ở thời điểm hiện tại không phải tầm thường.