Chia tay Bạch Lộc, Hứa Khải tuột dốc không phanh đến mức Dương Mịch lẫn Tam Kim ảnh hậu đều không cứu nổi

Hứa Khải được biết đến trong giới với tư cách là nghệ sĩ dưới trướng Vu Chính, lại được vị biên kịch tai tiếng này săn sóc, nâng đỡ hết mình, tài nguyên phim ảnh rủng rỉnh hơn hẳn so với các nam lưu lượng cùng lứa khác, thế nhưng, ngôi sao sinh năm 1995 vẫn mãi chưa thể gia nhập vào hàng ngũ đỉnh lưu, đã vậy, diễn xuất của anh còn thụt lùi đi, khiến cư dân mạng vô cùng khó hiểu.

Hứa Khải được chú ý nhiều hơn kể từ sau vai diễn Phó Hằng.

Hứa Khải là ngôi sao thế hệ 9X triển vọng, được truyền thông và khán giả quan tâm. Anh bắt đầu nổi tiếng khi đảm nhận vai Phú Sát Phó Hằng trong phim cổ trang ăn khách Diên Hi Công Lược. Dù có ngoại hình khá bắt mắt nhưng diễn xuất của Hứa Khải cũng liên tục gây tranh cãi. Nam diễn viên không được đánh giá cao khi đóng những cảnh thể hiện nội tâm sâu sắc.