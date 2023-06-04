Chia tay Bạch Lộc, Hứa Khải tuột dốc không phanh đến mức Dương Mịch lẫn Tam Kim ảnh hậu đều không cứu nổi

Sao quốc tế 04/06/2023 15:23

Diễn xuất của Hứa Khải ngày càng thụt lùi khiến khán giả ngán ngẫm.

Hứa Khải được biết đến trong giới với tư cách là nghệ sĩ dưới trướng Vu Chính, lại được vị biên kịch tai tiếng này săn sóc, nâng đỡ hết mình, tài nguyên phim ảnh rủng rỉnh hơn hẳn so với các nam lưu lượng cùng lứa khác, thế nhưng, ngôi sao sinh năm 1995 vẫn mãi chưa thể gia nhập vào hàng ngũ đỉnh lưu, đã vậy, diễn xuất của anh còn thụt lùi đi, khiến cư dân mạng vô cùng khó hiểu. 

 

Chia tay Bạch Lộc, Hứa Khải tuột dốc không phanh đến mức Dương Mịch lẫn Tam Kim ảnh hậu đều không cứu nổi - Ảnh 1
Hứa Khải được chú ý nhiều hơn kể từ sau vai diễn Phó Hằng. 

Hứa Khải là ngôi sao thế hệ 9X triển vọng, được truyền thông và khán giả quan tâm. Anh bắt đầu nổi tiếng khi đảm nhận vai Phú Sát Phó Hằng trong phim cổ trang ăn khách Diên Hi Công Lược. Dù có ngoại hình khá bắt mắt nhưng diễn xuất của Hứa Khải cũng liên tục gây tranh cãi. Nam diễn viên không được đánh giá cao khi đóng những cảnh thể hiện nội tâm sâu sắc.

Chia tay Bạch Lộc, Hứa Khải tuột dốc không phanh đến mức Dương Mịch lẫn Tam Kim ảnh hậu đều không cứu nổi - Ảnh 2
Tài nguyên của Hứa Khải có thể nói là vô cùng tốt so với các diễn viên đồng lứa trong giới.

Mặc dù tài nguyên thăng hạng, bản thân anh còn được làm việc chung với các đàn chị nổi tiếng, quyền lực như Dương Mịch (phim Định Luật 80/20 Của Tình Yêu), Châu Đông Vũ (phim Thiên Cổ Quyết Trần). Lý giải nguyên nhân Hứa Khải ngày một tụt dốc, nhìn chung cư dân mạng đều có suy nghĩ khá giống nhau. 

Chia tay Bạch Lộc, Hứa Khải tuột dốc không phanh đến mức Dương Mịch lẫn Tam Kim ảnh hậu đều không cứu nổi - Ảnh 3
Diễn xuất đơ cứng đến mức cả Dương Mịch cũng không thể cứu nổi tác phẩm.

Thực chất, Diên Hi công lược từng là “bàn đạp” lý tưởng giúp Hứa Khải được biết đến nhiều hơn. Sau đó, sự nghiệp của nam diễn viên cũng bắt đầu dần khởi sắc từ Chiêu diêu (trái) và Học viện quân sự liệt hỏa(phải), cả hai phim đều kết hợp cùng Bạch Lộc và thu về nhiều phản hồi khá khả quan.

Chia tay Bạch Lộc, Hứa Khải tuột dốc không phanh đến mức Dương Mịch lẫn Tam Kim ảnh hậu đều không cứu nổi - Ảnh 4
Chia tay Bạch Lộc, Hứa Khải tuột dốc không phanh đến mức Dương Mịch lẫn Tam Kim ảnh hậu đều không cứu nổi - Ảnh 5
Khi Dương Mịch đứng chung cùng Hứa Khải, nhiều khán giả nhận xét cô ăn mặc, trang điểm quá già dặn. Ngoại hình khá chênh lệch của Dương Mịch và bạn diễn ảnh hưởng không nhỏ tới cảm xúc người xem. 

Khán giả nhận xét diễn xuất của anh bị lặp đi lặp lại, chỉ nằm trong vùng tạm chấp nhận được và đôi khi còn thiếu cảm xúc. Riêng trong Thiên cổ quyết trần, Hứa Khải bị mắng là mặt liệt, biểu cảm mọi cảnh như một và ánh mắt thì đờ đẫn.

Chia tay Bạch Lộc, Hứa Khải tuột dốc không phanh đến mức Dương Mịch lẫn Tam Kim ảnh hậu đều không cứu nổi - Ảnh 6
Phong độ diễn xuất của Hứa Khải không ổn định.

Trải qua gần 10 bộ phim truyền hình, diễn xuất của chàng “Phú Sát Phó Hằng” trong Diên Hi công lược luôn trong trạng thái thất thường. Người hâm mộ mong Hứa Khải nhận dự án có đột phá và vai diễn độc đáo hơn. Song, anh vẫn nhận phim liên tục, quanh quẩn thể loại cổ trang tình cảm hoặc chuyển thể tiểu thuyết ngôn tình. Năm sau, Hứa Khải có loạt phim đợi phát sóng như Tiên kiếm kỳ hiệp 6, Lạc Du Nguyên (ảnh) và Tuyết ưng lĩnh chủ

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