Hóa thân thành búp bê Barbie: Angelababy chiếm trọn spotlight trong đêm hội GQ

Tối 28/6 (giờ địa phương), sự kiện đêm hội của tạp chí thời trang GQ tổ chức diễn ra hằng năm nhanh chóng trở thành tiêu điểm của giới truyền thông cùng đông đảo người hâm mộ. Đêm hội GQ lần này có sự góp mặt của những diễn viên đình đám như: Dương Mịch, Châu Vũ Đồng, Trương Gia Nghê, Lý Hiện, Angelababy, Tống Thiến, Lý Thấm, Trần Đô Linh, Trương Nghệ Hưng, Đinh Vũ Hề, Lý Nhất Đồng, Mao Hiểu Đồng, Tống Tổ Nhi, Tống Uy Long,...

Angelababy hóa thân thành búp bê Barbie trong đêm hội GQ

Ngoài thể hiện tài năng diễn xuất trên màn ảnh, các ngôi sao cũng luôn chỉn chu hình ảnh của bản thân mỗi khi xuất hiện trước công chúng, đặc biệt là trên thảm đỏ. Khác với những sự kiện trước đó, diện mạo của Angelababy trong đêm hội GQ lần này ngay lập tức gây bão mạng xã hội, nhanh chóng leo lên Top 1 xu hướng tìm kiếm nền tảng Weibo, Trung Quốc bởi hình ảnh mới lạ hoàn toàn.