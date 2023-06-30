Hóa thân thành búp bê Barbie: Angelababy chiếm trọn spotlight trong đêm hội GQ

Xuất hiện trên thảm đỏ với phong cách mới lạ hoàn toàn, Angelababy một lần nữa ghi điểm mạnh trong mắt công chúng.
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Tối 28/6 (giờ địa phương), sự kiện đêm hội của tạp chí thời trang GQ tổ chức diễn ra hằng năm nhanh chóng trở thành tiêu điểm của giới truyền thông cùng đông đảo người hâm mộ. Đêm hội GQ lần này có sự góp mặt của những diễn viên đình đám như: Dương Mịch, Châu Vũ Đồng, Trương Gia Nghê, Lý Hiện, Angelababy, Tống Thiến, Lý Thấm, Trần Đô Linh, Trương Nghệ Hưng, Đinh Vũ Hề, Lý Nhất Đồng, Mao Hiểu Đồng, Tống Tổ Nhi, Tống Uy Long,...
Ngoài thể hiện tài năng diễn xuất trên màn ảnh, các ngôi sao cũng luôn chỉn chu hình ảnh của bản thân mỗi khi xuất hiện trước công chúng, đặc biệt là trên thảm đỏ. Khác với những sự kiện trước đó, diện mạo của Angelababy trong đêm hội GQ lần này ngay lập tức gây bão mạng xã hội, nhanh chóng leo lên Top 1 xu hướng tìm kiếm nền tảng Weibo, Trung Quốc bởi hình ảnh mới lạ hoàn toàn.
Xuất hiện trên thảm đỏ, Angelababy biến hoá trong tạo hình búp bê Barbie với mái tóc vàng bạch kim. Được biết, nữ diễn viên diện chiếc váy Haute Couture ren cúp ngực, tương đồng với màu tóc của thương hiệu Elise Sabb. Hình ảnh mái tóc vàng rực rỡ buông xõa, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng của nữ nghệ sĩ được dân mạng hết lời khen ngợi. Nhiều người hâm mộ nhận xét rằng diện mạo của Angelababy thật xứng danh “nữ hoàng thảm đỏ", mỹ nhân sinh năm 1989 còn được ví như là "búp bê sống". Có thể thấy với tạo hình này, Angelababy lần nữa ghi điểm mạnh trong mắt công chúng, nhiều khán giả đánh giá nữ diễn viên dù đang bước vào tuổi 34 nhưng vẫn giữ được nhan sắc đỉnh cao, gương mặt hài hòa, thân hình gợi cảm.
Angelababy (28/2/1989) có tên thật là Dương Dĩnh, là một nữ diễn viên, người mẫu Hong Kong và Trung Quốc đại lục, cô từng tham gia diễn xuất trong một số phim nổi tiếng "Lần đầu tiên", "Địch Nhân Kiệt", "Cô phương bất tự thưởng", "Cô dâu đại chiến". Thời gian gần đây, Angelababy là gương mặt cực kỳ được yêu thích trên chương trình truyền hình Keep Running mùa 11. Nhan sắc của mỹ nhân 34 tuổi liên tục là chủ đề hot được tìm kiếm nhiều trên các trang mạng xã hội địa phương. Hiện Angelababy là biểu tượng của làng thời trang đồng thời là nữ diễn viên được săn đón nhiều nhất tại Trung Quốc. Giới truyền thông Nhật Bản gọi cô là “Nữ thần Hong Kong”.