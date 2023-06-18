Được biết, mỹ nhân Angelababy sẽ nhận 24 triệu nhân dân tệ (gần 80 tỷ đồng) cho mỗi hợp đồng quảng cáo.

Theo trang On ngày 16/6, mức 24 triệu tệ được người đẹp ký với một thương hiệu mỹ phẩm, hợp đồng trong ba năm. Hiện, cô là người đại diện của bảy nhãn hàng lớn, một năm, người đẹp kiếm được ít nhất 56 triệu nhân dân tệ (185 tỷ đồng, tương đương 7,8 triệu USD) từ quảng cáo. Thu nhập của cô còn đến từ tham gia sự kiện, đóng phim, ghi hình show truyền hình. Angelababy có mức thù lao khủng trong các hợp đồng quảng cáo Gần đây, Angelababy kiện một nhãn hàng tự ý sử dụng hình ảnh của cô, yêu cầu bồi thường 530.000 tệ (1,7 tỷ đồng). Phía bị đơn cho rằng mức bồi thường phía diễn viên đưa ra quá cao. Để chứng minh số tiền bồi thường hợp lý, luật sư của Angelababy gửi cho tòa án các hợp đồng quảng cáo của cô.

Angelababy tên thật Dương Dĩnh, gia nhập làng giải trí từ thời niên thiếu với vai trò người mẫu. Sau đó, cô lấn sân mảng phim ảnh, đóng chính nhiều tác phẩm như Cô phương bất tự thưởng, Người lái đò nhưng bị giới chuyên môn, khán giả đánh giá diễn xuất tệ. Năm 2017, trang Sohu xếp Angelababy vào danh sách diễn viên "mặt đẹp, diễn đơ ". Angelababy được xếp vào danh sách diễn viên "mặt đẹp, diễn đơ " Theo On, do nhận quá nhiều chê bai diễn xuất ở các phim trước, hiện người đẹp chú trọng chọn phim chất lượng, êkíp chuyên nghiệp hơn. Cô chấp nhận hạ thù lao để tham gia các dự án được đầu tư kỹ lưỡng, trong đó có Phong khởi lũng tây, ra mắt năm ngoái. Tác phẩm được chấm 8,1/10 điểm ở Douban - diễn đàn phim lớn nhất Trung Quốc.

Cô nàng không được đánh giá cao về mặt diễn xuất Angelababy gia nhập giới giải trí khi mới 15 tuổi với tư cách người mẫu ảnh. Năm 2006, khi mới 17 tuổi, người đẹp ký hợp đồng với hãng đĩa Avex Nhật Bản, phát triển sự nghiệp tại cả Hồng Kông và Nhật Bản. Tuy nhiên, ca hát dần không phải là lựa chọn sáng suốt của nữ nghệ sĩ. Cô định hướng trở thành một diễn viên từ năm 2007 nhờ sự hậu thuẫn của chồng cũ, nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh. Angelababy có hơn 100 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Weibo và được chọn là gương mặt đại diện cho các thương hiệu cao cấp Do năng lực diễn xuất hạn chế, thậm chí bị giới chuyên môn chê bai thậm tệ, Angelababy chưa có được một vai diễn nổi bật. Cô chỉ được xem là "một bông hoa đẹp" trên màn ảnh. Dù gây tranh cãi về năng lực diễn xuất, Angelababy vẫn có hơn 100 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Weibo và được chọn là gương mặt đại diện cho các thương hiệu cao cấp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/choang-voi-muc-thu-lao-quang-cao-cua-angelababy-593263.html