Angela Baby xuất thần trong bộ ảnh mới

Sao quốc tế 01/06/2023 10:05

Nhan sắc Angela Baby hậu ly hôn có thể nói là ngày càng lên hương.

Hôm 31/5, Angelababy bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc diện váy xuyên thấu. Thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh cánh bướm, với những chi tiết cut-out tinh tế. Tổng thể trang phục mang lại cảm giác độc đáo, cá tính và tiên phong. Mẫu đầm đến từ thương hiệu Iris Van Herpen. 

Angela Baby xuất thần trong bộ ảnh mới - Ảnh 1
Bộ ảnh chứng minh Angela Baby không chỉ đẹp ở mức an toàn. 

Cô diện một thiết kế gợi cảm nhờ chất liệu xuyên thấu. Phần đuôi dài tông đen trở thành điểm nhấn của trang phục. Thời gian gần đây, Angelababy thường xuyên xuất hiện với những bộ trang phục khác biệt, gợi cảm. 

Angela Baby xuất thần trong bộ ảnh mới - Ảnh 2
Nữ diễn viên quyền lực trong tạo hình có phần hắc hóa. 

Trước đó, QQ nhận định mất hợp đồng đại sứ với Dior có thể coi đòn giáng đối với danh tiếng của Angelababy. Nhãn hàng Dior gắn bó với nữ diễn viên từ năm 2017, và từng tài trợ cho đám cưới của Baby và Huỳnh Hiểu Minh. Sự có mặt của Dior trong bản đồ công việc giúp Angelababy nâng tầm vị thế.

Angela Baby xuất thần trong bộ ảnh mới - Ảnh 3
Angela Baby ngày càng biết cách làm mới nét đẹp của bản thân. 

Tuy nhiên, trái với sự lo lắng của người hâm mộ. Từ sau chia tay Dior, thời trang của Angela Baby ngày càng được đánh giá cao hơn. Cô liên tục gây sốt trong những thiết kế lộng lẫy nhưng không kém phần sang trọng kể từ sau chia tay thương hiệu thời trang cao cấp Dior.

Angela Baby xuất thần trong bộ ảnh mới - Ảnh 4
Vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh có nguồn tài nguyên thời trang vô cùng mạnh. 

Mới đây, đêm từ thiện do tạp chí Harper's Bazaar với sự góp mặt của dàn sao hạng A Cbiz đã chiếm sóng mạng xã hội châu Á. Angela Baby khoe trọn lợi thế về sắc vóc trong chiếc đầm ôm sát đầy gợi cảm. Cô nàng trở thành tâm điểm chú ý nhờ vẻ đẹp long lanh không tì vết chặt đẹp hàng loạt tiểu hoa đàn em.

Angela Baby xuất thần trong bộ ảnh mới - Ảnh 5
Angela Baby luôn là nhan sắc được đánh giá cao tại các sự kiện thời trang. 
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Nhan sắc gây bão của vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh khiến nhiều người trầm trồ.

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