Chỉ một động này đủ để chứng minh Huỳnh Hiểu Minh không hề 'cắm sừng' Angela Baby như lời đồn

Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Cặp đôi tuyên bố ly hôn khiến nhiều người vô cùng tiếc nuối. Trước đó, lý do ly hôn của cặp đôi được rất nhiều người đồn đoán,có người cho rằng cặp đôi bất đồng quan điểm trong hôn nhân, cũng có người lại nói do sao nam Tân Bến Thượng Hải ngoại tình, có con ngoài giá thú. Song cả 2 đều chưa một lần lên tiếng.

Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby từng là cặp vợ chồng được yêu mến nhất nhì Cbiz.

Ngày 20/5 được xem là ngày tình nhân của Trung Quốc, thay vì đăng hình đi chơi với bạn gái tin đồn Diệp Kha, Huỳnh Hiểu Minh lại khoe ảnh ngồi ăn cơm chung với bà, giống như đang ngầm thông báo tình trạng độc thân. Hành động này của Huỳnh Hiểu Minh phần nào đập tan nghi ngờ anh "cắm sừng" vợ cũ dẫn đến ly hôn như những đồn đoán trước đó.