Chỉ một động này đủ để chứng minh Huỳnh Hiểu Minh không hề 'cắm sừng' Angela Baby như lời đồn

Cuộc hôn nhân của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby có thể nói từ lúc hẹn hò cho đến lúc ly hôn đều nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ.
- Vóc dáng thực sự của Angela Baby: Mặc váy phải chỉnh eo đến 12 cm, chỉ ăn những món yêu thích
- Giữa tin đồn tái hôn, Angela Baby chính thức công bố ngày trọng đại với bạn trai bằng tuổi
Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Cặp đôi tuyên bố ly hôn khiến nhiều người vô cùng tiếc nuối. Trước đó, lý do ly hôn của cặp đôi được rất nhiều người đồn đoán,có người cho rằng cặp đôi bất đồng quan điểm trong hôn nhân, cũng có người lại nói do sao nam Tân Bến Thượng Hải ngoại tình, có con ngoài giá thú. Song cả 2 đều chưa một lần lên tiếng.
Ngày 20/5 được xem là ngày tình nhân của Trung Quốc, thay vì đăng hình đi chơi với bạn gái tin đồn Diệp Kha, Huỳnh Hiểu Minh lại khoe ảnh ngồi ăn cơm chung với bà, giống như đang ngầm thông báo tình trạng độc thân. Hành động này của Huỳnh Hiểu Minh phần nào đập tan nghi ngờ anh "cắm sừng" vợ cũ dẫn đến ly hôn như những đồn đoán trước đó.
Trước đó các trang tin tức không ngừng đưa tin, Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha rất hạnh phúc và tìm được sự đồng cảm. Họ đều là những người trải qua hôn nhân đổ vỡ. Nam diễn viên yêu chiều bạn gái trong khi Diệp Kha tôn trọng cuộc sống riêng của bạn trai. Hot girl nóng bỏng còn tậu một hình xăm có ghi tên của Huỳnh Hiểu Minh trên người để thể hiện tình cảm với anh.
Cũng trong ngày 20/5, Angela Baby gây bão mạng xã hội khi bị bắt gặp khoảnh khắc xinh đẹp đi xem show diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc Blackpink tại Macau. Mặc dù hình ảnh chất lượng thấp nhưng nhan sắc của vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh khiến người xem không khỏi trầm trồ.
Chứng kiến hành động này của Huỳnh Hiểu Minh và cả Angela Baby, những người từng yêu quý cặp vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy bày tỏ hy vọng hai người sẽ tái hợp, để Tiểu Bọt Biển được sống trong một gia đình đầy đủ, có cả ba lẫn mẹ, chứ không phải là cảnh chia cắt như hiện tại.