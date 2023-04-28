Bắt gặp Huỳnh Hiểu Minh và Angela Bayby tụ tập đêm khuya, dân mạng xôn xao mong tái hợp

Sao quốc tế 28/04/2023 21:03

Chuyện tình cảm của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby luôn là chủ đề bàn tán.

Mới đây, một số phương tiện truyền thông đã chụp được hình ảnh Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy tham gia một bữa tiệc vào đêm khuya. Dù đã chia tay nhưng việc cả hai tụ tập cùng nhau cũng làm dấy lên nghi ngờ họ vẫn có tình cảm.

Bắt gặp Huỳnh Hiểu Minh và Angela Bayby tụ tập đêm khuya, dân mạng xôn xao mong tái hợp - Ảnh 1 

Angela Baby bị bắt gặp gặp tụ tập đêm khuya - Ảnh: Weibo 

 

Bắt gặp Huỳnh Hiểu Minh và Angela Bayby tụ tập đêm khuya, dân mạng xôn xao mong tái hợp - Ảnh 2
Hình ảnh được cho là Huỳnh Hiểu Minh cũng có mặt ở buổi tụ tập - Ảnh: Weibo

Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh xác nhận ly hôn vào đầu năm 2022 sau vài năm dính tin đồn ly thân, rạn nứt hôn nhân. Trong thông báo chia tay, cặp đôi khẳng định, họ ly hôn trong hòa bình và luôn xem đối phương là một phần gia đình, hợp tác để chăm sóc cậu con trai chung. 

Bắt gặp Huỳnh Hiểu Minh và Angela Bayby tụ tập đêm khuya, dân mạng xôn xao mong tái hợp - Ảnh 3
Chuyện tình của cặp đôi khiến báo chí tốn không ít giấy mực từ thời điểm hẹn hò cho đến lúc ly hôn - Ảnh:Weibo

Ngay khi thông tin ly hôn được công bố, Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy lập tức có dấu hiệu cắt đứt tình cảm. Họ xóa bỏ hình ảnh, thông tin liên quan tới đối phương trên trang cá nhân. Huỳnh Hiểu Minh cũng nhanh chóng rút cổ phần từ các công ty liên quan tới vợ cũ. Họ ngầm xác nhận sự độc lập về cuộc sống, quan hệ trong công việc và các vấn đề tài chính.

Hậu ly hôn, Huỳnh Hiểu Minh được cho là đang hẹn hò cùng hot girl Hiệp Kha và được cho là đã dẫn bạn gái về ra mắt gia đình. Tuy nhiên, Huỳnh Hiểu Minh luôn giữ im lặng trước ồn ào.

Bắt gặp Huỳnh Hiểu Minh và Angela Bayby tụ tập đêm khuya, dân mạng xôn xao mong tái hợp - Ảnh 4
Sau ly hôn, Huỳnh Hiểu Minh vướng tin đồn hẹn hò bạn gái hot girl - Ảnh:Internet

 Về phần Angela Baby, sự nghiệp của Angelababy trong hơn một năm qua cũng bị ảnh hưởng bởi quyết định ly hôn. Trong một năm qua, sự nghiệp của Angelababy có phần chìm hơn so với trước đây. Một bộ phận cư dân mạng cũng mỉa mai cho rằng cô "hết thời" khi rời xa vòng tay Huỳnh Hiểu Minh.

Bắt gặp Huỳnh Hiểu Minh và Angela Bayby tụ tập đêm khuya, dân mạng xôn xao mong tái hợp - Ảnh 5
Angela Baby bị cho là mất hết tài nguyên sau khi ly hôn - Ảnh: Weibo

 Dù hiện họ đã không còn là vợ chồng, nhưng tình cảm bao nhiêu năm cũng không phải cứ như vậy biến mất. Từ khi hẹn hò cho đến khi sống chung một mái nhà, Huỳnh Hiểu Minh luôn dành nhiều tình cảm và quan tâm tới Angelababy. Chính anh đã dùng mọi tài nguyên của mình trong giới giải trí để giúp sự nghiệp của Angelababy thăng tiến thần tốc.

Sau khi chia tay, Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy vẫn giữ mối quan hệ tốt, họ vẫn tiếp tục gặp nhau. Huỳnh Hiểu Minh về cơ bản vẫn mong Angelababy có công việc và cuộc sống tốt vì hy vọng con trai Tiểu Hải Miên không bị thiệt thòi.

 

Bị mỉa mai 'hết thời' khi rời xa vòng tay Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby hóa công chúa tại sự kiện New York, thay một lượt 3 bộ váy

Bị mỉa mai 'hết thời' khi rời xa vòng tay Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby hóa công chúa tại sự kiện New York, thay một lượt 3 bộ váy

Angela Baby có mặt tại sự kiện của Tiffany & Co. với tạo hình công chúa và sắc thái trẻ trung

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