Bị mỉa mai 'hết thời' khi rời xa vòng tay Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby hóa công chúa tại sự kiện New York, thay một lượt 3 bộ váy

Sao quốc tế 28/04/2023 20:03

Angela Baby có mặt tại sự kiện của Tiffany & Co. với tạo hình công chúa và sắc thái trẻ trung

Angelababy mặc đầm trong bộ sưu tập của thương hiệu Givenchy khi dự sự kiện do nhãn hàng Tiffany & Co tổ chức. Đầm đính lông kết hợp nữ trang sang trọng giúp Angelababy khoe sắc.

Bị mỉa mai 'hết thời' khi rời xa vòng tay Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby hóa công chúa tại sự kiện New York, thay một lượt 3 bộ váy - Ảnh 1 Bị mỉa mai 'hết thời' khi rời xa vòng tay Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby hóa công chúa tại sự kiện New York, thay một lượt 3 bộ váy - Ảnh 2
Nữ diễn viên diện chiếc đầm lông sang trọng - Ảnh:Weibo

Angelababy bên chiếc vòng cao cấp một lần nữa chứng minh nhan sắc ''lão hóa ngược'' ngày càng lên hương. Nữ diễn viên trong chiếc váy đen của Givenchy, khoe trọn nước da trắng sáng và thân hình mảnh mai.

Bị mỉa mai 'hết thời' khi rời xa vòng tay Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby hóa công chúa tại sự kiện New York, thay một lượt 3 bộ váy - Ảnh 3
Angelababy được Tiffany&Co. trao cho chiếc vòng cổ cao cấp nằm trong BST Blue Book lưu trữ từ năm 2015 - Ảnh:Weibo

 

Bị mỉa mai 'hết thời' khi rời xa vòng tay Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby hóa công chúa tại sự kiện New York, thay một lượt 3 bộ váy - Ảnh 4
Chiếc vòng này được làm bằng đá sapphire và kim cương, trông vô cùng tinh xảo và sang trọng đến từng chi tiết. Việc Tiffany&Co. ''mở kho'' để Angelababy được diện món đồ quý giá thực sự đã khiến người ta phải hi vọng về mối nhân duyên của cả hai - Ảnh: Weibo

 Trong khuôn khổ sự kiện lần này, Angelababy còn mang đến 2 tạo hình khác. Nữ diễn viên tung ảnh diện váy đen, để tóc thẳng xuất hiện tại store, đằng sau là đại minh tinh Audrey Hepburn.

Bị mỉa mai 'hết thời' khi rời xa vòng tay Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby hóa công chúa tại sự kiện New York, thay một lượt 3 bộ váy - Ảnh 5
Làn da trắng phát sáng của Angela Baby khiến cô nhận được nhiều lời khen ngợi - Ảnh: Weibo

 

Bị mỉa mai 'hết thời' khi rời xa vòng tay Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby hóa công chúa tại sự kiện New York, thay một lượt 3 bộ váy - Ảnh 6
Nhan sắc của bà mẹ một con khiến người hâm mộ trầm trồ - Ảnh: Weibo

 

Bị mỉa mai 'hết thời' khi rời xa vòng tay Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby hóa công chúa tại sự kiện New York, thay một lượt 3 bộ váy - Ảnh 7
Loạt ảnh hậu trường trong chiếc đầm bó sát, tôn lên đường nét cơ thể của Angele Baby - Ảnh: Weibo 

Đến với sự kiện lần này, Angelababy đã mang tới 3 bộ đầm cực kỳ nổi bật. Trong lần đầu xuất hiện, Angelababy gây bão với chiếc đầm đen cổ yếm vô cùng quý phái. Sau đó, cô nàng cũng trở thành tâm điểm với váy hai dây với phần họa tiết lông vũ bắt mắt. Bộ váy thứ 3 đã mang đến cho Angelababy hình ảnh nàng công chúa lộng lẫy và xinh đẹp như đóa hoa mùa xuân.

Bị mỉa mai 'hết thời' khi rời xa vòng tay Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby hóa công chúa tại sự kiện New York, thay một lượt 3 bộ váy - Ảnh 8
Cô diện thiết kế váy hồng bồng xòe đính hoa, ở tuổi 34 vẫn siêu tươi trẻ và xinh đẹp không hề có dấu hiệu của thời gian bào mòn - Ảnh:Weibo

 

Bị mỉa mai 'hết thời' khi rời xa vòng tay Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby hóa công chúa tại sự kiện New York, thay một lượt 3 bộ váy - Ảnh 9
Tạo hình thứ 3 mà Angelababy mang đến là vẻ đẹp vô cùng ngọt ngào, yêu kiều và sang trọng - Ảnh:Weibo

 

Bị mỉa mai 'hết thời' khi rời xa vòng tay Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby hóa công chúa tại sự kiện New York, thay một lượt 3 bộ váy - Ảnh 10
Bộ váy nằm trong bộ sưu tập mới nhất của hãng Marchesa. - Ảnh:Weibo

Trước đó, nhiều thông tin đồn đoán rằng Angelababy đang "thất sủng" sau khi ly hôn Huỳnh Hiểu Minh. Tuy nhiên có vẻ như đây chỉ là lời đồn không có căn cứ bởi hiện tại Angelababy vẫn là cái tên được nhiều người săn đón. Ở thời điểm hiện tại, Angelababy ngày càng xinh đẹp và nổi bật hơn xưa.

 

 

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Từ khóa:   Angela Baby Angela Baby Huỳnh Hiểu Minh Tiffany&Co Angela Baby thất sủng váy công chúa

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