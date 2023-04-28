Bị mỉa mai 'hết thời' khi rời xa vòng tay Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby hóa công chúa tại sự kiện New York, thay một lượt 3 bộ váy

Angelababy bên chiếc vòng cao cấp một lần nữa chứng minh nhan sắc ''lão hóa ngược'' ngày càng lên hương. Nữ diễn viên trong chiếc váy đen của Givenchy, khoe trọn nước da trắng sáng và thân hình mảnh mai.

Trong khuôn khổ sự kiện lần này, Angelababy còn mang đến 2 tạo hình khác. Nữ diễn viên tung ảnh diện váy đen, để tóc thẳng xuất hiện tại store, đằng sau là đại minh tinh Audrey Hepburn.

Làn da trắng phát sáng của Angela Baby khiến cô nhận được nhiều lời khen ngợi - Ảnh: Weibo

Nhan sắc của bà mẹ một con khiến người hâm mộ trầm trồ - Ảnh: Weibo

Loạt ảnh hậu trường trong chiếc đầm bó sát, tôn lên đường nét cơ thể của Angele Baby - Ảnh: Weibo

Đến với sự kiện lần này, Angelababy đã mang tới 3 bộ đầm cực kỳ nổi bật. Trong lần đầu xuất hiện, Angelababy gây bão với chiếc đầm đen cổ yếm vô cùng quý phái. Sau đó, cô nàng cũng trở thành tâm điểm với váy hai dây với phần họa tiết lông vũ bắt mắt. Bộ váy thứ 3 đã mang đến cho Angelababy hình ảnh nàng công chúa lộng lẫy và xinh đẹp như đóa hoa mùa xuân.

Cô diện thiết kế váy hồng bồng xòe đính hoa, ở tuổi 34 vẫn siêu tươi trẻ và xinh đẹp không hề có dấu hiệu của thời gian bào mòn - Ảnh:Weibo

Tạo hình thứ 3 mà Angelababy mang đến là vẻ đẹp vô cùng ngọt ngào, yêu kiều và sang trọng - Ảnh:Weibo

Bộ váy nằm trong bộ sưu tập mới nhất của hãng Marchesa. - Ảnh:Weibo

Trước đó, nhiều thông tin đồn đoán rằng Angelababy đang "thất sủng" sau khi ly hôn Huỳnh Hiểu Minh. Tuy nhiên có vẻ như đây chỉ là lời đồn không có căn cứ bởi hiện tại Angelababy vẫn là cái tên được nhiều người săn đón. Ở thời điểm hiện tại, Angelababy ngày càng xinh đẹp và nổi bật hơn xưa.