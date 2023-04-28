Bị mỉa mai 'hết thời' khi rời xa vòng tay Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby hóa công chúa tại sự kiện New York, thay một lượt 3 bộ váy

Angela Baby có mặt tại sự kiện của Tiffany & Co. với tạo hình công chúa và sắc thái trẻ trung
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Angelababy mặc đầm trong bộ sưu tập của thương hiệu Givenchy khi dự sự kiện do nhãn hàng Tiffany & Co tổ chức. Đầm đính lông kết hợp nữ trang sang trọng giúp Angelababy khoe sắc.
Angelababy bên chiếc vòng cao cấp một lần nữa chứng minh nhan sắc ''lão hóa ngược'' ngày càng lên hương. Nữ diễn viên trong chiếc váy đen của Givenchy, khoe trọn nước da trắng sáng và thân hình mảnh mai.
Trong khuôn khổ sự kiện lần này, Angelababy còn mang đến 2 tạo hình khác. Nữ diễn viên tung ảnh diện váy đen, để tóc thẳng xuất hiện tại store, đằng sau là đại minh tinh Audrey Hepburn.
Đến với sự kiện lần này, Angelababy đã mang tới 3 bộ đầm cực kỳ nổi bật. Trong lần đầu xuất hiện, Angelababy gây bão với chiếc đầm đen cổ yếm vô cùng quý phái. Sau đó, cô nàng cũng trở thành tâm điểm với váy hai dây với phần họa tiết lông vũ bắt mắt. Bộ váy thứ 3 đã mang đến cho Angelababy hình ảnh nàng công chúa lộng lẫy và xinh đẹp như đóa hoa mùa xuân.
Trước đó, nhiều thông tin đồn đoán rằng Angelababy đang "thất sủng" sau khi ly hôn Huỳnh Hiểu Minh. Tuy nhiên có vẻ như đây chỉ là lời đồn không có căn cứ bởi hiện tại Angelababy vẫn là cái tên được nhiều người săn đón. Ở thời điểm hiện tại, Angelababy ngày càng xinh đẹp và nổi bật hơn xưa.