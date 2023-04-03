Chi Pu bất ngờ xuất hiện cùng Huỳnh Hiểu Minh tại điểm quay một chương trình tại Trung Quốc

Sự hiện diện của cái tên "Chi Pu" càng khiến khả giả tăng cao niềm tin cô tham gia vào chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng năm nay.

Trang QQ đưa tin, chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ sóng năm nay sẽ đổi tên thành Đạp gió 2023 và được ghi hình vào ngày 2/4. Với vai trò MC của gameshow này, Huỳnh Hiểu Minh đã xuất hiện tại địa điểm ghi hình và giơ cao tấm bảng ghi "Chào mừng các chị em đến với Đạp gió 2023".

Có thể thấy, tấm biển được viết bằng nhiều thứ tiếng khác nhau như Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và cả Việt Nam. Đặc biệt, netizen đã soi được dòng chữ "Chi Pu, xin chào" rõ ràng từng nét. Bên cạnh đó, một video ghi lại Huỳnh Hiểu Minh dắt tay cô gái có diện mạo rất giống Chi Pu bước lên xe chương trình cũng được lan truyền. Danh sách nghệ sĩ tham gia được rò rỉ trước đó cũng có tên cô.

Bằng chứng ở trên cho thấy việc Chi Pu tham gia vào Đạp gió 2023 không phải chỉ là tin đồn nữa. Tuy nhiên, khi được liên hệ thì quản lý của Chi Pu cho biết chưa thể đưa ra bất kỳ phát ngôn nào vào thời điểm này.

Đạp gió 2023 quy tụ tới 33 thí sinh, đều là những nữ nghệ sĩ đã có tên tuổi và chỗ đứng nhất định trong làng giải trí: Tạ Na, Cung Lâm Na, Trương Gia Nghê, Lưu Tích Quân, Ngô Thiến, Giả Tịnh Văn, Thái Thiếu Phân, nữ diễn viên Hàn Quốc Choo Ja Hyun, Amber (cựu thành viên nhóm f(x))…

Được biết, chương trình theo format tuyển chọn nhóm nhạc nữ được Mango TV sản xuất. Tại đây, các thí sinh là những nghệ sĩ nữ trên 30 tuổi sẽ cùng nhau cạnh tranh để ra mắt trong một nhóm nhạc dự án nhầm hâm nóng tên tuổi của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-pu-bat-ngo-xuat-hien-cung-huynh-hieu-minh-tai-iem-quay-mot-chuong-trinh-tai-trung-quoc-569061.html