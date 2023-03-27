Huỳnh Hiểu Minh và bạn gái Diệp Kha đã phát triển tình cảm đến mức 'đánh dấu chủ quyền' bằng nhẫn đôi?

Sao quốc tế 27/03/2023 10:41

Tuy chưa từng lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm, Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha đã để lộ nhiều bằng chứng đang hẹn hò.

Trang Sohu đưa tin, mới đây Diệp Kha đã đăng tải lên trang cá nhân của mình một bức ảnh selfie, khung cảnh xung quanh khá sang trọng. Tuy nhiên, cư dân mạng lại chú ý đặc biệt đến chiếc nhẫn nằm trên ngón áp út của người đẹp.

Huỳnh Hiểu Minh và bạn gái Diệp Kha đã phát triển tình cảm đến mức 'đánh dấu chủ quyền' bằng nhẫn đôi? - Ảnh 1Huỳnh Hiểu Minh và bạn gái Diệp Kha đã phát triển tình cảm đến mức 'đánh dấu chủ quyền' bằng nhẫn đôi? - Ảnh 2

Theo đó, chiếc nhẫn mà Diệp Kha mang có thiết kế giống với chiếc nhẫn mà Huỳnh Hiểu Minh từng đeo trên tay. Chi tiết này làm dấy lên nghi vấn cặp đôi sắp công khai chuyện tình, thậm chí là có người cho rằng Huỳnh Hiểu Minh đã cầu hôn bạn gái, sắp bước vào một cuộc hôn nhân mới sau đổ vỡ với Angelababy.

Trước đó, vào đầu tháng 3 vừa qua, Huỳnh Hiểu Minh được cho là đã đưa Diệp Kha về ra mắt gia đình mình. Trong bức hình mà anh đăng tải lên MXH, nhiều người phát hiện có chiếc đĩa giống với vật mà nữ người mẫu từng chia sẻ lên trang cá nhân của mình.

Huỳnh Hiểu Minh và bạn gái Diệp Kha đã phát triển tình cảm đến mức 'đánh dấu chủ quyền' bằng nhẫn đôi? - Ảnh 3

Ngoài ra, Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha còn từng nhiều lần bị bắt gặp hẹn hò cùng nhau, thậm chí có tin đồn cặp đôi đã dọn về sống chung. Hồi cuối năm 2022, có thông tin hai người đã cùng nhau leo núi tại Thanh Đảo.

Theo Sina, Diệp Kha từng là hoa khôi của Đại học Thâm Quyến, cô bước chân vào làng giải trí với vai trò MC và cũng từng có một cuộc hôn nhân tan vỡ như Huỳnh Hiểu Minh. Có lẽ vì đồng cảm trong cuộc sống mà cả hai rất hợp nhau, Diệp Kha cũng đồng ý chuyện yêu đương "nửa kín, nửa hở", không công khai để tránh chuyện áp lực cho người yêu mình.

Hiện tại, Diệp Kha là một người mẫu tự do, cô cũng sở hữu thương hiệu quần áo riêng của mình và thường xuyên livestream bán sản phẩm. Về đời tư, cô khá kín tiếng nên dù từng lập gia đình và có con riêng thì người đẹp cũng gần như không đăng tải bất kỳ thông tin nào về họ lên mạng xã hội.

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