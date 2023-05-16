Giữa tin đồn tái hôn, Angela Baby chính thức công bố ngày trọng đại với bạn trai bằng tuổi

Sao quốc tế 16/05/2023 15:43

Angela Baby bất ngờ có tin mới với "bạn trai bằng tuổi".

Mạng xã hội xứ Trung xôn xao trước tin tức một tiểu Hoa đình đám lứa 85 đã “tái hôn”. Thông tin nhanh chóng được đẩy lên top 1 hot search, 3 cái tên Angelababy, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch lần lượt bị cư dân mạng “réo” tên. Giữa lúc bị đồn đại tái hôn sau khi chia tay Lưu Khải Uy, khán giả bất ngờ truyền tai nhau ngày trọng đại của Angelababy và tình mới.

Giữa tin đồn tái hôn, Angela Baby chính thức công bố ngày trọng đại với bạn trai bằng tuổi - Ảnh 1

 

Angela Baby vừa thông báo chính thức ấn định ngày trọng đại.

Theo đó, phim Mộ Sắc Tâm Ước do cô và đồng nghiệp cùng tuổi - Nhậm Gia Luân đóng sẽ lên sóng vào ngày 26/5 tới. Phim gồm 40 tập, ra mắt trên nền tảng chiếu mạng. Đây là dự án mới của đạo diễn Lý Ngang, được kỳ vọng sẽ mang đến luồng gió mới cho màn ảnh nhỏ Trung Quốc giai đoạn giữa năm 2023.

Giữa tin đồn tái hôn, Angela Baby chính thức công bố ngày trọng đại với bạn trai bằng tuổi - Ảnh 2
Trước đó, Angela Baby vướng phải tin đồn nối lại tình xưa với chồng cũ Huỳnh Hiểu Minh  

So với dàn diễn viên cùng lứa, sự nghiệp Angelababy trong năm qua không quá nổi bật, khán giả kỳ vọng cô sẽ sớm lấy lại phong độ nhờ những dự án phim ảnh sắp tới. Mới đây, trên Weibo xuất hiện bài đăng của blogger, tiết lộ thời điểm Angelababy trở lại màn ảnh. 

Giữa tin đồn tái hôn, Angela Baby chính thức công bố ngày trọng đại với bạn trai bằng tuổi - Ảnh 3
Nhậm Gia Luân lại gây ấn tượng với Châu Sinh Như Cố, Cẩm Y Chi Hạ, Ngự Giao Ký.... 
Giữa tin đồn tái hôn, Angela Baby chính thức công bố ngày trọng đại với bạn trai bằng tuổi - Ảnh 4
Khán giả đánh giả về mặt diễn xuất, Angela Baby có phần lép vế so với Nhậm Gia Luân, cặp đôi cũng kgoonf hề tạo được cảm giác couple.

Trên thực tế, số lượng tác phẩm của Angelababy không nhiều, cô chủ yếu tập trung vào việc tham gia show giải trí và phát triển ở mảng thời trang. Cộng thêm đó là danh tiếng diễn xuất kém, dẫn đến tên tuổi của nữ diễn viên ở mảng phim ảnh ngày càng thấp.

Giữa tin đồn tái hôn, Angela Baby chính thức công bố ngày trọng đại với bạn trai bằng tuổi - Ảnh 5
Ảnh leak của phim trước đó bị tung ra

Sina phân tích thêm Mộ sắc tâm ước là dự án đầu tiên Angelababy nhận sau khi ly hôn Huỳnh Hiểu Minh. Khán giả mong đợi cô có thể bứt phá và phá bỏ hình tượng diễn đơ, mong rằng cặp đôi sẽ đem đến màn thể hiện thuyết phục, để lấy lại niềm tin của người xem sau loạt dự án không mấy thành công trước đó.

Giữa tin đồn tái hôn, Angela Baby chính thức công bố ngày trọng đại với bạn trai bằng tuổi - Ảnh 6
Khán giả mong Angela Baby có thể bứt phá trong sự nghiệp sau ly hôn như các tiểu hoa cùng lứa: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch...
Bị mỉa mai 'hết thời' khi rời xa vòng tay Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby hóa công chúa tại sự kiện New York, thay một lượt 3 bộ váy

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Angela Baby có mặt tại sự kiện của Tiffany & Co. với tạo hình công chúa và sắc thái trẻ trung

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