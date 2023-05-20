Vóc dáng thực sự của Angela Baby: Mặc váy phải chỉnh eo đến 12 cm, chỉ ăn những món yêu thích

Nhan sắc của Angelababy từng tiêu tốn giấy mực của báo giới. Người đẹp nhiều lần gay gắt khi phủ nhận chuyện can thiệp dao kéo. Thậm chí, cô còn tới bệnh viện để kiểm tra, chứng minh cô chưa hề tác động thẩm mỹ đến vẻ ngoài của mình. Mỹ nhân 8X giải thích, nhờ việc biết chăm sóc và yêu thương bản thân hơn, niềng răng nên dung mạo của cô thay đổi.

Angela sở hữu vóc dáng mong manh, thanh mảnh.

Trước đó trong một chương trình truyền hình, Angelababy từng gây xôn xao cõi mạng khi chia sẻ về chế độ ăn cô duy trì hằng ngày: "Bình thường chị chỉ ăn những món ăn nào ngon đến mức phải ăn thôi. Biết tại sao chị gầy như thế này rồi chứ? Những thứ mà ăn cũng được không ăn cũng được, chị sẽ chọn không ăn".