Vóc dáng thực sự của Angela Baby: Mặc váy phải chỉnh eo đến 12 cm, chỉ ăn những món yêu thích

Sao quốc tế 20/05/2023 20:22

Để duy trì vóc dang, Angela Baby phải theo duy trì một chế độ ăn uống nghiêm ngặt.

Nhan sắc của Angelababy từng tiêu tốn giấy mực của báo giới. Người đẹp nhiều lần gay gắt khi phủ nhận chuyện can thiệp dao kéo. Thậm chí, cô còn tới bệnh viện để kiểm tra, chứng minh cô chưa hề tác động thẩm mỹ đến vẻ ngoài của mình. Mỹ nhân 8X giải thích, nhờ việc biết chăm sóc và yêu thương bản thân hơn, niềng răng nên dung mạo của cô thay đổi. 

Vóc dáng thực sự của Angela Baby: Mặc váy phải chỉnh eo đến 12 cm, chỉ ăn những món yêu thích - Ảnh 1
Angela sở hữu vóc dáng mong manh, thanh mảnh.

Trước đó trong một chương trình truyền hình, Angelababy từng gây xôn xao cõi mạng khi chia sẻ về chế độ ăn cô duy trì hằng ngày: "Bình thường chị chỉ ăn những món ăn nào ngon đến mức phải ăn thôi. Biết tại sao chị gầy như thế này rồi chứ? Những thứ mà ăn cũng được không ăn cũng được, chị sẽ chọn không ăn".

Vóc dáng thực sự của Angela Baby: Mặc váy phải chỉnh eo đến 12 cm, chỉ ăn những món yêu thích - Ảnh 2
Nàng tiểu hoa từng bị chỉ trích vì thân hình quá gầy gò.

 Angelababy nhiều năm từng tâm sự với giới truyền thông trong quá trình mang bầu đã nặng 54 kg. Bên cạnh đó để có thể trạng, vóc dáng tốt nhất cho công việc cô không ngần ngại giảm tới 9 kg sau sinh con. Nữ diễn viên từng gây xôn xao khi tiết lộ trước khi đi ngủ khoảng 5 tiếng sẽ đứng ít nhất 30 phút và không ăn thêm bất kỳ món ăn nào.

Vóc dáng thực sự của Angela Baby: Mặc váy phải chỉnh eo đến 12 cm, chỉ ăn những món yêu thích - Ảnh 3
Khán giả phát hoảng trước thân hình ảnh này của Angela Baby

Sau khi nhà thiết kế chia sẻ về việc sửa váy sao cho vừa với thân hình của nữ diễn viên, sự việc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự lo ngại về sức khỏe của Angelababy cũng như việc giới nghệ sĩ đang ngày càng gầy và từ đó tạo ra xu hướng giảm cân không lành mạnh cho các cô gái trẻ.

Vóc dáng thực sự của Angela Baby: Mặc váy phải chỉnh eo đến 12 cm, chỉ ăn những món yêu thích - Ảnh 4
Nhà thiết kế chia sẻ việc bóp eo váy 11,5 cm để vừa với thân hình của Angelababy. 
Vóc dáng thực sự của Angela Baby: Mặc váy phải chỉnh eo đến 12 cm, chỉ ăn những món yêu thích - Ảnh 5
Nhiều người cho rằng chiếc váy không được thiết kế riêng cho cô nên phải chỉnh sửa để phù hợp với vóc dáng nữ diễn viên.

 Angelababy (1989) gia nhập giới giải trí từ năm 14 tuổi. Cô bắt đầu từ công việc người mẫu ảnh và chuyển sang đóng phim vào năm 2007. Đầu năm 2022, Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh thông báo ly hôn. Nữ diễn viên cho biết bản thân ngại mở lòng để bắt đầu một mối quan hệ mới do tuổi tác và từng trải qua cú sốc đổ vỡ hôn nhân.

Vóc dáng thực sự của Angela Baby: Mặc váy phải chỉnh eo đến 12 cm, chỉ ăn những món yêu thích - Ảnh 6
Hậu ly hôn, Angela Baby nhan sắc thăng hạng. 
Bị mỉa mai 'hết thời' khi rời xa vòng tay Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby hóa công chúa tại sự kiện New York, thay một lượt 3 bộ váy

Bị mỉa mai 'hết thời' khi rời xa vòng tay Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby hóa công chúa tại sự kiện New York, thay một lượt 3 bộ váy

Angela Baby có mặt tại sự kiện của Tiffany & Co. với tạo hình công chúa và sắc thái trẻ trung

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