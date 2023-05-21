Angela Baby gây bão vì 'đẹp bất chấp' khi đi xem Blackpink biểu diễn

Hôm qua, vào đúng ngày tình nhân (20/5) Trung Quốc, nhóm nhạc Blackpink đã tổ chức concert tại Macau. Nhiều nghệ sĩ lớn của Cbiz đã tình cờ gặp nhau tại đêm nhạc này khiến CDM thích thú. cư dân mạng bất ngờ bắt gặp Angelababy đi xem concert Born Pink của BLACKPINK ở Macau (Trung Quốc). Nữ diễn viên trang điểm nhẹ nhàng, ăn vận giản dị và xuất hiện cùng Âu Dương Na Na. Nhan sắc rạng ngời của 2 nữ diễn viên, đặc biệt là Angelababy bất chấp cam thường khiến netizen không ngừng xuýt xoa. Dù video chất lượng thấp nhưng visual của Angela thì chất lượng cao!

Dù trong điều kiện thiếu ánh sáng nhưng Angela Baby không hề bị lu mờ.

Nhan sắc rạng ngời của Angela.

Trong những bức ảnh cận mặt, nhan sắc Angela Baby còn khiến người ta phải trầm trồ. Trên khuôn mặt cô không có dấu vết tuổi tác, ngược lại trông vô cùng nữ tính, ngọt ngào và tràn đầy sức sống. Nữ diễn viên diện outfit trẻ trung, vừa hát vừa nhảy theo thần tượng vô cùng đáng yêu.