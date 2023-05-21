Angela Baby gây bão vì 'đẹp bất chấp' khi đi xem Blackpink biểu diễn

Sao quốc tế 21/05/2023 12:17

Đây là lần thứ 2 cô nàng có mặt trong concert Blackpink.

Hôm qua, vào đúng ngày tình nhân (20/5) Trung Quốc, nhóm nhạc Blackpink đã tổ chức concert tại Macau. Nhiều nghệ sĩ lớn của Cbiz đã tình cờ gặp nhau tại đêm nhạc này khiến CDM thích thú. cư dân mạng bất ngờ bắt gặp Angelababy đi xem concert Born Pink của BLACKPINK ở Macau (Trung Quốc). Nữ diễn viên trang điểm nhẹ nhàng, ăn vận giản dị và xuất hiện cùng Âu Dương Na Na. Nhan sắc rạng ngời của 2 nữ diễn viên, đặc biệt là Angelababy bất chấp cam thường khiến netizen không ngừng xuýt xoa. Dù video chất lượng thấp nhưng visual của Angela thì chất lượng cao!

Angela Baby gây bão vì 'đẹp bất chấp' khi đi xem Blackpink biểu diễn - Ảnh 1
Dù trong điều kiện thiếu ánh sáng nhưng Angela Baby không hề bị lu mờ.
Angela Baby gây bão vì 'đẹp bất chấp' khi đi xem Blackpink biểu diễn - Ảnh 2
Nhan sắc rạng ngời của Angela.

 Trong những bức ảnh cận mặt, nhan sắc Angela Baby còn khiến người ta phải trầm trồ. Trên khuôn mặt cô không có dấu vết tuổi tác, ngược lại trông vô cùng nữ tính, ngọt ngào và tràn đầy sức sống. Nữ diễn viên diện outfit trẻ trung, vừa hát vừa nhảy theo thần tượng vô cùng đáng yêu.

Angela Baby gây bão vì 'đẹp bất chấp' khi đi xem Blackpink biểu diễn - Ảnh 3
Angela Baby ngọt ngào như thiếu nữ tại concert BLACKPINK.
Angela Baby gây bão vì 'đẹp bất chấp' khi đi xem Blackpink biểu diễn - Ảnh 4
Angela Baby nổi bần bật trong khung hình. Ảnh chất lượng thấp nhưng Angela Baby chất lượng cao.
Angela Baby gây bão vì 'đẹp bất chấp' khi đi xem Blackpink biểu diễn - Ảnh 5
Cô nàng có thể nói là fan cứng của nhóm nhạc nữ nhà YG.

Trước đó trong sự kiện tại Hồng Kông, chủ nhân hit Shut down có dịp gặp gỡ nữ diễn viên nổi tiếng Hoa ngữ Angelababy. Được biết, ngôi sao phim Yêu em từ cái nhìn đầu tiên là một người hâm mộ cuồng nhiệt của BlackPink. Cô cùng các bạn đến ủng hộ concert của thần tượng Kpop. Không chỉ vậy, sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Angelababy còn giao lưu và chụp ảnh chung với nhóm nhạc nhà YG.

Angela Baby gây bão vì 'đẹp bất chấp' khi đi xem Blackpink biểu diễn - Ảnh 6
Ngôi sao phim Yêu em từ cái nhìn đầu tiên là một người hâm mộ cuồng nhiệt của BlackPink.

Bức ảnh chụp chung của các ngôi sao châu Á thu hút nhiều sự chú ý và làm "dậy sóng" người hâm mộ ngay sau khi được đăng tải lên mạng xã hội Weibo. Cụm từ "Dương Dĩnh (Angelababy) và BlackPink chung một khung hình" cũng nhanh chóng leo lên dẫn đầu top tìm kiếm của Weibo chỉ trong một thời gian ngắn, thu về hơn 240 triệu lượt xem và 23.000 thảo luận trên nền tảng này. Phần lớn mọi người tỏ ra hào hứng khi chứng kiến màn gặp gỡ của nghệ sĩ Trung - Hàn.

Angela Baby gây bão vì 'đẹp bất chấp' khi đi xem Blackpink biểu diễn - Ảnh 7
Trước đó, mỹ nhân Trung Quốc đã có màn đọ sắc trong hậu trường gây bão mạng xã hội cả 2 nược Trung - Hàn. 
Vóc dáng thực sự của Angela Baby: Mặc váy phải chỉnh eo đến 12 cm, chỉ ăn những món yêu thích

Vóc dáng thực sự của Angela Baby: Mặc váy phải chỉnh eo đến 12 cm, chỉ ăn những món yêu thích

Để duy trì vóc dang, Angela Baby phải theo duy trì một chế độ ăn uống nghiêm ngặt.

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