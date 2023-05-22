Nhan sắc ngọt ngào của Angela Baby trong ảnh hậu trường cùng David Beckham gây bão

Sao quốc tế 22/05/2023 21:21

Angela Baby và ông xã Victoria Beckham có mối quan hệ vô cùng tốt đẹp.

Mới đây, David Beckham đăng tải ảnh hậu trường quay quảng cáo cùng Angelababy. Bài đăng của cựu danh thủ lập tức được người hâm mộ chú ý. Angelababy cũng chia sẻ lại bài viết với lời nhắn: “Chúc anh có một kỳ nghỉ vui vẻ ở Macao”.

Nhan sắc ngọt ngào của Angela Baby trong ảnh hậu trường cùng David Beckham gây bão - Ảnh 1
David Beckham chia sẻ trên story về hậu trường hợp tác cùng Angela Baby. Anh tỏ ra hào hứng trong cuộc gặp gỡ Angelababy lần này. 

Theo nguồn tin tiết lộ, gần đây cả hai đang quay quảng cáo ở Macau. Nữ diễn viên không giấu được sự hào hứng và vui vẻ khi có dịp tái ngộ với David Beckham tại Trung Quốc.

Nhan sắc ngọt ngào của Angela Baby trong ảnh hậu trường cùng David Beckham gây bão - Ảnh 2
Cặp đôi đã có màn hợp tác ăn ý cùng visual gây bão cộng đồng mạng.
Nhan sắc ngọt ngào của Angela Baby trong ảnh hậu trường cùng David Beckham gây bão - Ảnh 3
Ánh mắt trìu mến cựu danh thủ dành cho Angela Baby. 
Nhan sắc ngọt ngào của Angela Baby trong ảnh hậu trường cùng David Beckham gây bão - Ảnh 4
Nhan sắc Angela Baby chưa từng khiến fan hâm mộ thất vọng.

Trước đó năm 2019, Angela Baby và cựu danh thủ đã có màn hợp tác gây sốt. Nhiều người xuýt xoa, bởi lẽ sau 4 năm dường như cả vẫn không có gì thay đổi quá nhiều.

Nhan sắc ngọt ngào của Angela Baby trong ảnh hậu trường cùng David Beckham gây bão - Ảnh 5
Cả 2 từng hợp tác chung trong một dự án quảng cáo vào năm 2019. Trong khi David Beckham trông vô cùng bảnh bao thì Angela Baby là sở hữu vẻ ngoài tươi trẻ, ngọt ngào.

Trên thực tế, cả 2 từng không ít lần có dịp gặp gỡ. Theo chia sẻ, David Beckham là thần tượng màvợ cũ Huỳnh Hiểu Minh rất yêu mến. Cách đây 4 năm, cặp sao có dịp biết nhau khi cùng dự một sự kiện. Thời điểm đó, Angelababy không giấu nổi sự vui mừng, cô vừa cười tươi vừa xin bắt tay cựu danh thủ.

Nhan sắc ngọt ngào của Angela Baby trong ảnh hậu trường cùng David Beckham gây bão - Ảnh 6
David Beckham và Angela Baby có dịp gặp gỡ năm 2017 trước khi đi đến hợp tác.  
Nhan sắc ngọt ngào của Angela Baby trong ảnh hậu trường cùng David Beckham gây bão - Ảnh 7
Angela Baby cực kì phấn khích khi được làm việc cùng với thần tượng.

Có thể thấy, thời gian gần như bỏ quên cựu danh thủ David Beckham lẫn Angela Baby khi nhìn qua những bức ảnh sau 4 năm của họ. Ngay khi hình ảnh của hai ngôi sao được chia sẻ đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ. Không ít cư dân mạng dành những "lời có cánh" khi nhận xét về sắc vóc của nữ minh tinh Cbiz, cùng với sự phong độ trẻ trung của David Beckham. 

Chỉ một động này đủ để chứng minh Huỳnh Hiểu Minh không hề 'cắm sừng' Angela Baby như lời đồn

Chỉ một động này đủ để chứng minh Huỳnh Hiểu Minh không hề 'cắm sừng' Angela Baby như lời đồn

Cuộc hôn nhân của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby có thể nói từ lúc hẹn hò cho đến lúc ly hôn đều nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   sao cbiz Angela Baby David Beckham Vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Chỉ một động này đủ để chứng minh Huỳnh Hiểu Minh không hề 'cắm sừng' Angela Baby như lời đồn

Chỉ một động này đủ để chứng minh Huỳnh Hiểu Minh không hề 'cắm sừng' Angela Baby như lời đồn

Angela Baby gây bão vì 'đẹp bất chấp' khi đi xem Blackpink biểu diễn

Angela Baby gây bão vì 'đẹp bất chấp' khi đi xem Blackpink biểu diễn

Vóc dáng thực sự của Angela Baby: Mặc váy phải chỉnh eo đến 12 cm, chỉ ăn những món yêu thích

Vóc dáng thực sự của Angela Baby: Mặc váy phải chỉnh eo đến 12 cm, chỉ ăn những món yêu thích

Bị mỉa mai 'hết thời' khi rời xa vòng tay Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby hóa công chúa tại sự kiện New York, thay một lượt 3 bộ váy

Bị mỉa mai 'hết thời' khi rời xa vòng tay Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby hóa công chúa tại sự kiện New York, thay một lượt 3 bộ váy

Giữa tin đồn tái hôn, Angela Baby chính thức công bố ngày trọng đại với bạn trai bằng tuổi

Giữa tin đồn tái hôn, Angela Baby chính thức công bố ngày trọng đại với bạn trai bằng tuổi

Angela Baby đang bị chê bai hết thời, Bạch Lộc bất ngờ có hành động muốn chiếm hết hào quang từ đàn chị?

Angela Baby đang bị chê bai hết thời, Bạch Lộc bất ngờ có hành động muốn chiếm hết hào quang từ đàn chị?

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 42 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 57 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 2 giờ 27 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu