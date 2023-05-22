Nhan sắc ngọt ngào của Angela Baby trong ảnh hậu trường cùng David Beckham gây bão

Angela Baby và ông xã Victoria Beckham có mối quan hệ vô cùng tốt đẹp.

Mới đây, David Beckham đăng tải ảnh hậu trường quay quảng cáo cùng Angelababy. Bài đăng của cựu danh thủ lập tức được người hâm mộ chú ý. Angelababy cũng chia sẻ lại bài viết với lời nhắn: “Chúc anh có một kỳ nghỉ vui vẻ ở Macao”. David Beckham chia sẻ trên story về hậu trường hợp tác cùng Angela Baby. Anh tỏ ra hào hứng trong cuộc gặp gỡ Angelababy lần này. Theo nguồn tin tiết lộ, gần đây cả hai đang quay quảng cáo ở Macau. Nữ diễn viên không giấu được sự hào hứng và vui vẻ khi có dịp tái ngộ với David Beckham tại Trung Quốc.

Cặp đôi đã có màn hợp tác ăn ý cùng visual gây bão cộng đồng mạng. Ánh mắt trìu mến cựu danh thủ dành cho Angela Baby. Nhan sắc Angela Baby chưa từng khiến fan hâm mộ thất vọng. Trước đó năm 2019, Angela Baby và cựu danh thủ đã có màn hợp tác gây sốt. Nhiều người xuýt xoa, bởi lẽ sau 4 năm dường như cả vẫn không có gì thay đổi quá nhiều. Cả 2 từng hợp tác chung trong một dự án quảng cáo vào năm 2019. Trong khi David Beckham trông vô cùng bảnh bao thì Angela Baby là sở hữu vẻ ngoài tươi trẻ, ngọt ngào. Trên thực tế, cả 2 từng không ít lần có dịp gặp gỡ. Theo chia sẻ, David Beckham là thần tượng màvợ cũ Huỳnh Hiểu Minh rất yêu mến. Cách đây 4 năm, cặp sao có dịp biết nhau khi cùng dự một sự kiện. Thời điểm đó, Angelababy không giấu nổi sự vui mừng, cô vừa cười tươi vừa xin bắt tay cựu danh thủ.

David Beckham và Angela Baby có dịp gặp gỡ năm 2017 trước khi đi đến hợp tác. Angela Baby cực kì phấn khích khi được làm việc cùng với thần tượng. Có thể thấy, thời gian gần như bỏ quên cựu danh thủ David Beckham lẫn Angela Baby khi nhìn qua những bức ảnh sau 4 năm của họ. Ngay khi hình ảnh của hai ngôi sao được chia sẻ đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ. Không ít cư dân mạng dành những "lời có cánh" khi nhận xét về sắc vóc của nữ minh tinh Cbiz, cùng với sự phong độ trẻ trung của David Beckham.

Chỉ một động này đủ để chứng minh Huỳnh Hiểu Minh không hề 'cắm sừng' Angela Baby như lời đồn Cuộc hôn nhân của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby có thể nói từ lúc hẹn hò cho đến lúc ly hôn đều nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ.

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