Nhan sắc ngọt ngào của Angela Baby trong ảnh hậu trường cùng David Beckham gây bão

Angela Baby và ông xã Victoria Beckham có mối quan hệ vô cùng tốt đẹp.
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Mới đây, David Beckham đăng tải ảnh hậu trường quay quảng cáo cùng Angelababy. Bài đăng của cựu danh thủ lập tức được người hâm mộ chú ý. Angelababy cũng chia sẻ lại bài viết với lời nhắn: “Chúc anh có một kỳ nghỉ vui vẻ ở Macao”.
Theo nguồn tin tiết lộ, gần đây cả hai đang quay quảng cáo ở Macau. Nữ diễn viên không giấu được sự hào hứng và vui vẻ khi có dịp tái ngộ với David Beckham tại Trung Quốc.
Trước đó năm 2019, Angela Baby và cựu danh thủ đã có màn hợp tác gây sốt. Nhiều người xuýt xoa, bởi lẽ sau 4 năm dường như cả vẫn không có gì thay đổi quá nhiều.
Trên thực tế, cả 2 từng không ít lần có dịp gặp gỡ. Theo chia sẻ, David Beckham là thần tượng màvợ cũ Huỳnh Hiểu Minh rất yêu mến. Cách đây 4 năm, cặp sao có dịp biết nhau khi cùng dự một sự kiện. Thời điểm đó, Angelababy không giấu nổi sự vui mừng, cô vừa cười tươi vừa xin bắt tay cựu danh thủ.
Có thể thấy, thời gian gần như bỏ quên cựu danh thủ David Beckham lẫn Angela Baby khi nhìn qua những bức ảnh sau 4 năm của họ. Ngay khi hình ảnh của hai ngôi sao được chia sẻ đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ. Không ít cư dân mạng dành những "lời có cánh" khi nhận xét về sắc vóc của nữ minh tinh Cbiz, cùng với sự phong độ trẻ trung của David Beckham.