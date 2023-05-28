Angela Baby khoe nhan sắc hoàn hảo không thể chê từ vóc dáng đến visual 'chặt đẹp' đàn em

Mới đây, Angela Baby đã có lần xuất hiện góp mặt trong một sự kiện của Fendi. Cô nàng chiếm trọn spotlight, đẹp tỏa sáng giữa sự kiện với sắc vóc trẻ trung ''lão hóa ngược''. Nữ diễn viên được cho là đẹp lấn át các sao nữ đình đám khác như: Khổng Tuyết Nhi, Lý Thấm, Tống Tổ Nhi, Kiều Hân, Hứa Quang Hán...

Angela Baby diện chiếc đầm màu hồng kết hợp cùng đôi boot cổ cao khoe khéo đôi chân dài trong sự kiện.

Ảnh không qua chỉnh sửa cũng không thể dìm nổi sắc vóc tỏa sáng của Angelababy. Nữ diễn viên xuất hiện với chiếc váy màu hồng ôm sát khoe vóc dáng mảnh mai. Tạo hình tóc tết trendy đi với makeup look tươi tắn giúp Angelababy nhận về rất nhiều lời khen