Angela Baby khoe nhan sắc hoàn hảo không thể chê từ vóc dáng đến visual 'chặt đẹp' đàn em

Nhan sắc gây bão của vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh khiến nhiều người trầm trồ.
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Mới đây, Angela Baby đã có lần xuất hiện góp mặt trong một sự kiện của Fendi. Cô nàng chiếm trọn spotlight, đẹp tỏa sáng giữa sự kiện với sắc vóc trẻ trung ''lão hóa ngược''. Nữ diễn viên được cho là đẹp lấn át các sao nữ đình đám khác như: Khổng Tuyết Nhi, Lý Thấm, Tống Tổ Nhi, Kiều Hân, Hứa Quang Hán...
Ảnh không qua chỉnh sửa cũng không thể dìm nổi sắc vóc tỏa sáng của Angelababy. Nữ diễn viên xuất hiện với chiếc váy màu hồng ôm sát khoe vóc dáng mảnh mai. Tạo hình tóc tết trendy đi với makeup look tươi tắn giúp Angelababy nhận về rất nhiều lời khen
Kể từ sau ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, sắc vóc Angelababy ngày càng lên hương. Chiếc đầm ôm sát khoét lưng giúp cô khoe được bờ vai thanh mảnh cùng vòng eo thon đáng ngưỡng mộ. Ảnh đã chỉnh sửa không khác ảnh gốc là bao, Angelababy thực khiến dân tình ghen tị với nhan sắc xinh đẹp dù đã là mẹ một con
Ngoài ra, sự kiện còn có sự xuất hiện của một số ngôi sao khác. Tuy nhiên phải kể đến Lý Thấm, cô vố sở hữu nhan sắc ngọt ngào, thanh thuần. Xuất hiện tại sự kiện lần này, cô khiến công chúng thất vọng với phần trang điểm và làm tóc khiến cô trông già đi chục tuổi. Chiếc đầm có màu sắc tối cùng kiểu dáng dìm vóc dáng của nữ diễn viên Như Ý Truyện một cách triệt để.