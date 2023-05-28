Angela Baby khoe nhan sắc hoàn hảo không thể chê từ vóc dáng đến visual 'chặt đẹp' đàn em

Sao quốc tế 28/05/2023 14:28

Nhan sắc gây bão của vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh khiến nhiều người trầm trồ.

Mới đây, Angela Baby đã có lần xuất hiện góp mặt trong một sự kiện của Fendi. Cô nàng chiếm trọn spotlight, đẹp tỏa sáng giữa sự kiện với sắc vóc trẻ trung ''lão hóa ngược''. Nữ diễn viên được cho là đẹp lấn át các sao nữ đình đám khác như: Khổng Tuyết Nhi, Lý Thấm, Tống Tổ Nhi, Kiều Hân, Hứa Quang Hán...

Angela Baby khoe nhan sắc hoàn hảo không thể chê từ vóc dáng đến visual 'chặt đẹp' đàn em - Ảnh 1
Angela Baby diện chiếc đầm màu hồng kết hợp cùng đôi boot cổ cao khoe khéo đôi chân dài trong sự kiện. 

Ảnh không qua chỉnh sửa cũng không thể dìm nổi sắc vóc tỏa sáng của Angelababy. Nữ diễn viên xuất hiện với chiếc váy màu hồng ôm sát khoe vóc dáng mảnh mai. Tạo hình tóc tết trendy đi với makeup look tươi tắn giúp Angelababy nhận về rất nhiều lời khen

Angela Baby khoe nhan sắc hoàn hảo không thể chê từ vóc dáng đến visual 'chặt đẹp' đàn em - Ảnh 2

Angelababy nhận nhiều lời khen từ công chúng khi sở hữu gương mặt đẹp không góc chết, cùng nước da trắng sáng, mịn màng.

Angela Baby khoe nhan sắc hoàn hảo không thể chê từ vóc dáng đến visual 'chặt đẹp' đàn em - Ảnh 3
Nhan sắc và thời trang của Angela Baby luôn được đánh giá cao. 

Kể từ sau ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, sắc vóc Angelababy ngày càng lên hương. Chiếc đầm ôm sát khoét lưng giúp cô khoe được bờ vai thanh mảnh cùng vòng eo thon đáng ngưỡng mộ. Ảnh đã chỉnh sửa không khác ảnh gốc là bao, Angelababy thực khiến dân tình ghen tị với nhan sắc xinh đẹp dù đã là mẹ một con

Angela Baby khoe nhan sắc hoàn hảo không thể chê từ vóc dáng đến visual 'chặt đẹp' đàn em - Ảnh 4
Angela Baby thường xuyên có cơ hội làm việc với các thương hiệu thời trang cao cấp trong và ngoài nước.
Angela Baby khoe nhan sắc hoàn hảo không thể chê từ vóc dáng đến visual 'chặt đẹp' đàn em - Ảnh 5

Nếu như diễn xuất của Angelababy còn gây nhiều tranh cãi thì nhan sắc lại luôn là điểm giúp người đẹp lúc nào cũng nổi bật.

Ngoài ra, sự kiện còn có sự xuất hiện của một số ngôi sao khác. Tuy nhiên phải kể đến Lý Thấm, cô vố sở hữu nhan sắc ngọt ngào, thanh thuần. Xuất hiện tại sự kiện lần này, cô khiến công chúng thất vọng với phần trang điểm và làm tóc khiến cô trông già đi chục tuổi. Chiếc đầm có màu sắc tối cùng kiểu dáng dìm vóc dáng của nữ diễn viên Như Ý Truyện một cách triệt để.

Angela Baby khoe nhan sắc hoàn hảo không thể chê từ vóc dáng đến visual 'chặt đẹp' đàn em - Ảnh 6
Lý Thấm tại sự kiện lần này. 
Angela Baby khoe nhan sắc hoàn hảo không thể chê từ vóc dáng đến visual 'chặt đẹp' đàn em - Ảnh 7
Hứa Khải diện trang phục đồng điệu với phụ kiện.
Nhan sắc ngọt ngào của Angela Baby trong ảnh hậu trường cùng David Beckham gây bão

Nhan sắc ngọt ngào của Angela Baby trong ảnh hậu trường cùng David Beckham gây bão

Angela Baby và ông xã Victoria Beckham có mối quan hệ vô cùng tốt đẹp.

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