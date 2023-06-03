Bất ngờ rộ tin Angela Baby có 'tình mới' sau 1 năm ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, thậm chí còn sống chung nhà

Mới đây, Angelababy được cho là đã có "tình mới". Cả hai cùng nhau dự tiệc với bạn bè sau đó tách lẻ đi ăn lẩu cùng nhau sau bữa tiệc. Không những vậy, Angelababy còn vướng tin đồn ở chung nhà với người yêu mới sau 1 năm ly hôn với chồng cũ Huỳnh Hiểu Minh.

Các tay săn ảnh cho biết Angelababy và người đàn ông chung sống với nhau.

Tin tức nổ ra bởi một paparazzi khi đăng tải hình ảnh, clip nữ diễn viên đi cùng một người đàn ông ăn tối và cùng về nhà. Theo blogger Trung Quốc, người đàn ông là người ngoài ngành, từng tham dự tiệc sinh nhật của Angelababy.