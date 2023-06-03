Bất ngờ rộ tin Angela Baby có 'tình mới' sau 1 năm ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, thậm chí còn sống chung nhà

Angela Baby bất ngờ gây chú ý khi một blogger nổi tiếng réo tên.
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Mới đây, Angelababy được cho là đã có "tình mới". Cả hai cùng nhau dự tiệc với bạn bè sau đó tách lẻ đi ăn lẩu cùng nhau sau bữa tiệc. Không những vậy, Angelababy còn vướng tin đồn ở chung nhà với người yêu mới sau 1 năm ly hôn với chồng cũ Huỳnh Hiểu Minh.
Tin tức nổ ra bởi một paparazzi khi đăng tải hình ảnh, clip nữ diễn viên đi cùng một người đàn ông ăn tối và cùng về nhà. Theo blogger Trung Quốc, người đàn ông là người ngoài ngành, từng tham dự tiệc sinh nhật của Angelababy.
Ngay sau khi tin tức được tiết lộ đã nhanh chóng lọt vào top tìm kiếm trên Weibo. Cái tên Angela Baby lập tức dậy sóng và trở thành tâm điểm réo gọi của cồng đồng mạng. Trợ lý Angelababy đã phải lập tức lên tiếng phủ nhận sự việc và cho biết: “Cô ấy đang độc thân”.
Tháng 1/2022, cặp sao đình đám C-biz thông báo ly hôn sau 7 năm chung sống khiến người hâm mộ tiếc nuối. Họ tuyên bố cùng nhau nuôi dạy con cái. Mạng xã hội lan truyền nhiều tin Huỳnh Hiểu Minh đã tìm được tình yêu mới bên hot girl Diệp Kha. Tuy nhiên, người trong cuộc chưa phản hồi.
Về phía Huỳnh Hiểu Minh, anh từng bị nghi hẹn hò nữ doanh nhân, người mẫu Diệp Kha. Cả hai bị tung nhiều bằng chứng hẹn hò như đi xem triển lãm cùng nhau, thường xuyên xuất hiện ở một địa điểm, chụp chung với bạn bè. Tuy cả hai chưa lên tiếng thừa nhận tình cảm, Huỳnh Hiểu Minh được cho là đã đưa Diệp Kha về quê nhà ra mắt người thân.