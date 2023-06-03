Bất ngờ rộ tin Angela Baby có 'tình mới' sau 1 năm ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, thậm chí còn sống chung nhà

Sao quốc tế 03/06/2023 14:25

Angela Baby bất ngờ gây chú ý khi một blogger nổi tiếng réo tên.

Mới đây, Angelababy được cho là đã có "tình mới". Cả hai cùng nhau dự tiệc với bạn bè sau đó tách lẻ đi ăn lẩu cùng nhau sau bữa tiệc. Không những vậy, Angelababy còn vướng tin đồn ở chung nhà với người yêu mới sau 1 năm ly hôn với chồng cũ Huỳnh Hiểu Minh.

Bất ngờ rộ tin Angela Baby có 'tình mới' sau 1 năm ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, thậm chí còn sống chung nhà - Ảnh 1
Các tay săn ảnh cho biết Angelababy và người đàn ông chung sống với nhau. 

Tin tức nổ ra bởi một paparazzi khi đăng tải hình ảnh, clip nữ diễn viên đi cùng một người đàn ông ăn tối và cùng về nhà. Theo blogger Trung Quốc, người đàn ông là người ngoài ngành, từng tham dự tiệc sinh nhật của Angelababy.

Bất ngờ rộ tin Angela Baby có 'tình mới' sau 1 năm ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, thậm chí còn sống chung nhà - Ảnh 2
Angelababy được cho cùng tình mới đi ăn.

 Ngay sau khi tin tức được tiết lộ đã nhanh chóng lọt vào top tìm kiếm trên Weibo. Cái tên Angela Baby lập tức dậy sóng và trở thành tâm điểm réo gọi của cồng đồng mạng. Trợ lý Angelababy đã phải lập tức lên tiếng phủ nhận sự việc và cho biết: “Cô ấy đang độc thân”.

Bất ngờ rộ tin Angela Baby có 'tình mới' sau 1 năm ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, thậm chí còn sống chung nhà - Ảnh 3
Angela Baby bất ngờ bị réo gọi. 

Tháng 1/2022, cặp sao đình đám C-biz thông báo ly hôn sau 7 năm chung sống khiến người hâm mộ tiếc nuối. Họ tuyên bố cùng nhau nuôi dạy con cái. Mạng xã hội lan truyền nhiều tin Huỳnh Hiểu Minh đã tìm được tình yêu mới bên hot girl Diệp Kha. Tuy nhiên, người trong cuộc chưa phản hồi.

Bất ngờ rộ tin Angela Baby có 'tình mới' sau 1 năm ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, thậm chí còn sống chung nhà - Ảnh 4
Sau ly hôn, Angela Baby dành nhiều thời gian tập trung cho sự nghiệp, cô sở hữu tài nguyên thời trang vô cùng mạnh. 

Về phía Huỳnh Hiểu Minh, anh từng bị nghi hẹn hò nữ doanh nhân, người mẫu Diệp Kha. Cả hai bị tung nhiều bằng chứng hẹn hò như đi xem triển lãm cùng nhau, thường xuyên xuất hiện ở một địa điểm, chụp chung với bạn bè. Tuy cả hai chưa lên tiếng thừa nhận tình cảm, Huỳnh Hiểu Minh được cho là đã đưa Diệp Kha về quê nhà ra mắt người thân.

Bất ngờ rộ tin Angela Baby có 'tình mới' sau 1 năm ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, thậm chí còn sống chung nhà - Ảnh 5
Sau ly hôn, cả 2 hạn chế nhắc đến đối phương và chạm mặt nhau trong các sự kiện. 
Angela Baby xuất thần trong bộ ảnh mới

Angela Baby xuất thần trong bộ ảnh mới

Nhan sắc Angela Baby hậu ly hôn có thể nói là ngày càng lên hương.

Xem thêm
Từ khóa:   Angela Baby Huỳnh Hiểu Minh Angela Baby có tình mới sao cbiz hoa ngu

TIN LIÊN QUAN

Angela Baby xuất thần trong bộ ảnh mới

Angela Baby xuất thần trong bộ ảnh mới

Angela Baby khoe nhan sắc hoàn hảo không thể chê từ vóc dáng đến visual 'chặt đẹp' đàn em

Angela Baby khoe nhan sắc hoàn hảo không thể chê từ vóc dáng đến visual 'chặt đẹp' đàn em

Nhan sắc ngọt ngào của Angela Baby trong ảnh hậu trường cùng David Beckham gây bão

Nhan sắc ngọt ngào của Angela Baby trong ảnh hậu trường cùng David Beckham gây bão

Dương Dương - Angela Baby sánh đôi trên thảm đỏ gây sốt: Đây mới là Tiêu Nại và Bối Vy Vy đúng chuẩn ngôn tình

Dương Dương - Angela Baby sánh đôi trên thảm đỏ gây sốt: Đây mới là Tiêu Nại và Bối Vy Vy đúng chuẩn ngôn tình

Chỉ một động này đủ để chứng minh Huỳnh Hiểu Minh không hề 'cắm sừng' Angela Baby như lời đồn

Chỉ một động này đủ để chứng minh Huỳnh Hiểu Minh không hề 'cắm sừng' Angela Baby như lời đồn

Angela Baby gây bão vì 'đẹp bất chấp' khi đi xem Blackpink biểu diễn

Angela Baby gây bão vì 'đẹp bất chấp' khi đi xem Blackpink biểu diễn

TIN MỚI NHẤT

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

Tâm sự Eva 39 phút trước
Đang ngồi trong lớp, bé gái đột nhiên ngã gục xuống ghế rồi tử vong

Đang ngồi trong lớp, bé gái đột nhiên ngã gục xuống ghế rồi tử vong

Video 54 phút trước
Quyết định âm thầm của người vợ khi biết chồng rút hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình

Quyết định âm thầm của người vợ khi biết chồng rút hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình

Ngoại tình 1 giờ 9 phút trước
Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau số tiền 10 triệu người chồng đều đặn đưa cho vợ sau mỗi lần bên nhau

Sự thật đằng sau số tiền 10 triệu người chồng đều đặn đưa cho vợ sau mỗi lần bên nhau

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Tin tức giải trí 1 giờ 44 phút trước
Một chiếc trực thăng chở ca sĩ nổi tiếng, cả 5 người đều được xác nhận thiệt mạng

Một chiếc trực thăng chở ca sĩ nổi tiếng, cả 5 người đều được xác nhận thiệt mạng

Video 1 giờ 54 phút trước
Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu