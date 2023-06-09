Angela Baby đưa con trai đi chơi chốn đông người, vẻ ngoài của nhóc tỳ 'gây bão'

Sao quốc tế 09/06/2023 15:39

Gần đây, một số khán giả đã vô tình bắt gặp Angela Baby đưa con trai đi mua sắm ở chốn đông người.

Mới đây, theo trang Sina đưa tin, Angela Baby gây chú ý khi nữ diễn viên đưa con trai đi mua sắm ở chốn đông người. Dựa vào động thái này từ phía nữ diễn viên, nhiều khán giả đã suy đoán rằng bởi vì sắp tới cô sẽ đi công tác ở Thái Lan nên mới cố gắng dành thời gian nhất cho quý tử.

Trong những bức hình Angela Baby và con trai bị chụp lén, dễ dàng nhận thấy quý tử nhà nữ diễn viên đã sở hữu chiều cao đáng ngưỡng mộ so với bạn bè đồng trang lứa. Dù không nhìn rõ diện mạo của nhóc tì, tuy nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn cùng làn da trắng sáng giống mẹ của quý tử nhà Angela Baby khiến dân tình không khỏi ghen tỵ và ngưỡng mộ.

Angela Baby đưa con trai đi chơi chốn đông người, vẻ ngoài của nhóc tỳ 'gây bão' - Ảnh 1Angela Baby đưa con trai đi chơi chốn đông người, vẻ ngoài của nhóc tỳ 'gây bão' - Ảnh 2

Trước đó, vào đầu năm 2022, cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby khiến cả châu Á ngỡ ngàng khi tuyên bố ly hôn. Cặp đôi cùng nhau chia sẻ trách nhiệm nuôi con, đồng thời thoả thuận với nhau về 3 nguyên tắc: Không tranh chấp tài sản, không tranh cãi nuôi con và không bôi nhọ đối phương trên truyền thông. Những động thái này khiến người hâm mộ vô cùng tò mò về lý do vì sao cả 2 quyết định đường ai nấy đi sau 7 năm bên nhau.

Angela Baby đưa con trai đi chơi chốn đông người, vẻ ngoài của nhóc tỳ 'gây bão' - Ảnh 3Angela Baby đưa con trai đi chơi chốn đông người, vẻ ngoài của nhóc tỳ 'gây bão' - Ảnh 4

Kể từ sau khi ly hôn, cả Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đều dành thời gian cho sự nghiệp cá nhân. Dù vô cùng bận rộn song Angela Baby thường xuyên được bắt gặp đưa bé Bọt Biển Nhỏ đi chơi, dạo phố.

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