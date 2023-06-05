Angela Baby xuất hiện sau tin đồn có tình mới, sắc vóc gây chú ý

Mới đây, Angelababy xuất hiện tại sân bay Hồng Kiều, Thượng Hải trong trang phục áo crop top và quần jean. Diễn viên khoe vòng eo thon thả. Angelababy đang quay một số show truyền hình. Trong thời gian này, Angelababy đang gây chú ý với tin đồn có bạn trai mới. Tuy nhiên, hôm 2/6, trợ lý của diễn viên phủ nhận, nói cô còn độc thân.

Nữ diễn viên xuất hiện với phong cách năng động.

Sau ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby được cho là hết thời khi liên tục mất đi các hợp đồng giá trị. Điển hình là việc mất hợp đồng với thương hiệu Dior sau 10 năm gắn bó. Tuy nhiên, cô cũng khẳng định sức hút không phải dạng vừa trong lĩnh vực thời trang khi liên tục xuất hiện trong các sự kiện của các thương hiệu đình đám thế giới.