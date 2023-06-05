Angela Baby xuất hiện sau tin đồn có tình mới, sắc vóc gây chú ý

Sao quốc tế 05/06/2023 10:17

Sắc vóc nữ diễn viên gây chú ý sau ồn ào sống chung nhà với bạn trai mới.

Mới đây, Angelababy xuất hiện tại sân bay Hồng Kiều, Thượng Hải trong trang phục áo crop top và quần jean. Diễn viên khoe vòng eo thon thả. Angelababy đang quay một số show truyền hình. Trong thời gian này, Angelababy đang gây chú ý với tin đồn có bạn trai mới. Tuy nhiên, hôm 2/6, trợ lý của diễn viên phủ nhận, nói cô còn độc thân.

Angela Baby xuất hiện sau tin đồn có tình mới, sắc vóc gây chú ý - Ảnh 1
Nữ diễn viên xuất hiện với phong cách năng động. 

Sau ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby được cho là hết thời khi liên tục mất đi các hợp đồng giá trị. Điển hình là việc mất hợp đồng với thương hiệu Dior sau 10 năm gắn bó. Tuy nhiên, cô cũng khẳng định sức hút không phải dạng vừa trong lĩnh vực thời trang khi liên tục xuất hiện trong các sự kiện của các thương hiệu đình đám thế giới.

Angela Baby xuất hiện sau tin đồn có tình mới, sắc vóc gây chú ý - Ảnh 2
Bà mẹ một con vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai và có phần gầy guột. 
Angela Baby xuất hiện sau tin đồn có tình mới, sắc vóc gây chú ý - Ảnh 3
Cô vui vẻ vẫy tay khi phát hiện có paparazi theo dõi. 

Theo nguồn tin của QQ, cũng trong ngày Angela Baby rộ tin đồn hẹn hò thì chồng cũ cô là Huỳnh Hiểu Minh cũng bị bắt gặp có tình mới. Theo blogger, cô gái xuất hiện bên Huỳnh Hiểu Minh có ngoại hình khá giống vợ cũ của anh - Angelababy. Cô được xác định tên là Triệu Sĩ Cẩn, là gương mặt chưa nổi tiếng trong làng giải trí Trung Quốc.

Angela Baby xuất hiện sau tin đồn có tình mới, sắc vóc gây chú ý - Ảnh 4
Hầu hết bạn gái mới của Huỳnh Hiểu Minh đều có nét giống Angela Baby.

Angelababy là diễn viên, người mẫu ảnh được quan tâm tại Trung Quốc. Cô đóng nhiều phim như 'Lần đầu tiên', 'Địch Nhân Kiệt', 'Cô phương bất tự thưởng', 'Cô dâu đại chiến', 'Liệu ngày mai anh có còn yêu em', 'Dục vọng chi thành', 'Phong khởi Lũng Tây'... 

Angela Baby xuất hiện sau tin đồn có tình mới, sắc vóc gây chú ý - Ảnh 5
Huỳnh Hiểu Minh liên tục có bạn gái mới trong khi Angela Baby vẫn đang độc thân. 
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