Diệp Kha trách móc, đau khổ sau khi bị Huỳnh Hiểu Minh 'đá'

Mới đây, Huỳnh Hiểu Minh lộ ảnh hẹn hò nữ diễn viên Triệu Sĩ Cẩn, động thái của người mẫu Diệp Kha được công chúng quan tâm. Diệp Kha là bạn gái đầu tiên của tài tử Thần điêu đại hiệp sau đổ vỡ hôn nhân với Angelababy. Cặp đôi bị phát hiện qua lại từ tháng 2/2022.

Gần đây, Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha được cho là đã chia tay.

Theo 163, kể từ tháng 2, Diệp Kha và Huỳnh Hiểu Minh đã có dấu hiệu rạn nứt. Trước đó, cô vẫn cùng nam diễn viên về ra mắt gia đình anh, chia sẻ sự hạnh phúc trên trang cá nhân. Từ đầu tháng 5, Diệp Kha có nhiều bài viết tâm trạng, úp mở tình cảm lứa đôi tan vỡ và trách móc về sự ích kỷ của người đàn ông - được cho là Huỳnh Hiểu Minh.