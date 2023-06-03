Diệp Kha trách móc, đau khổ sau khi bị Huỳnh Hiểu Minh 'đá'

Sao quốc tế 03/06/2023 22:49

Nữ người mẫu liên tục đăng tải trạng thái buồn bã trong khi Huỳnh Hiểu Minh mới đây bị bắt gặp hẹn hò tình mới.

Mới đây, Huỳnh Hiểu Minh lộ ảnh hẹn hò nữ diễn viên Triệu Sĩ Cẩn, động thái của người mẫu Diệp Kha được công chúng quan tâm. Diệp Kha là bạn gái đầu tiên của tài tử Thần điêu đại hiệp sau đổ vỡ hôn nhân với Angelababy. Cặp đôi bị phát hiện qua lại từ tháng 2/2022.

Diệp Kha trách móc, đau khổ sau khi bị Huỳnh Hiểu Minh 'đá' - Ảnh 1
Gần đây, Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha được cho là đã chia tay. 

Theo 163, kể từ tháng 2, Diệp Kha và Huỳnh Hiểu Minh đã có dấu hiệu rạn nứt. Trước đó, cô vẫn cùng nam diễn viên về ra mắt gia đình anh, chia sẻ sự hạnh phúc trên trang cá nhân. Từ đầu tháng 5, Diệp Kha có nhiều bài viết tâm trạng, úp mở tình cảm lứa đôi tan vỡ và trách móc về sự ích kỷ của người đàn ông - được cho là Huỳnh Hiểu Minh.

Diệp Kha trách móc, đau khổ sau khi bị Huỳnh Hiểu Minh 'đá' - Ảnh 2
Diệp Kha liên tục chia sẻ những bài viết tâm trạng.

Từ đầu tháng 5, Diệp Kha có nhiều bài viết tâm trạng, úp mở tình cảm lứa đôi tan vỡ và trách móc sự ích kỷ của người đàn ông trên trang cá nhân. Một nguồn tin cho biết, hot girl mạng xã hội đang ở Mỹ để chữa lành tinh thần sau cuộc tình đổ vỡ và hy vọng sớm bắt đầu cuộc sống mới. 

Diệp Kha trách móc, đau khổ sau khi bị Huỳnh Hiểu Minh 'đá' - Ảnh 3
Người mẫu sở hữu thân hình nóng bỏng. 

"Tôi tự mua nhẫn kim cương cho chính mình", "Đàn ông vẫn là yêu bản thân của họ nhất. Hiện tại, tôi nghĩ mình được các cô gái yêu mến vẫn là hạnh phúc hơn", Diệp Kha viết trên trang cá nhân. Nữ người mẫu từng chấp nhận việc làm người tình trong bóng tối của nam diễn viên nổi tiếng. Cô không muốn gây áp lực với bạn trai. 

Diệp Kha trách móc, đau khổ sau khi bị Huỳnh Hiểu Minh 'đá' - Ảnh 4
Nhiều người nhận xét Diệp Kha có nhiều nét giống Angela Baby.

Diệp Kha hiện có gần 700 nghìn người theo dõi trên mạng xã hội Weibo. Trên trang cá nhân, cô đăng tải hình ảnh sang chảnh, xuất hiện tại nhiều địa điểm nghỉ dưỡng cao cấp, sử dụng hàng hiệu hay siêu xe. 

Từ khóa:   hoa ngu sao Cbiz Huỳnh Hiểu Minh Diệp Kha Angela Baby

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