Những lần sao Hoa ngữ thoát khỏi 'lưỡi hái tử thần' tại phim trường: Lưu Đức Hoa gãy xương sống, Huỳnh Hiểu Minh ngã từ tầng 3 xuống

Sao quốc tế 01/06/2023 13:29

Không ít diễn viên vì để có được những thước phim chân thực nhất mà liều mình đến mức bị thương như Lưu Đức Hoa hay Huỳnh Hiểu Minh.

Lưu Đức Hoa 

Trên phim trường Địch Nhân Kiệt - Thông thiên đế quốc năm 2009, Lưu Đức Hoa từng muốn tự mình thực hiện cảnh hành động nên từ chối dùng cascadeur. Kết quả khi quay cảnh bật nhảy trên cao, anh bị ngã, cằm đập xuống đất, chảy máu không ngừng. Sau thời gian điều trị, nam diễn viên vẫn để lại vết sẹo dài.

Những lần sao Hoa ngữ thoát khỏi 'lưỡi hái tử thần' tại phim trường: Lưu Đức Hoa gãy xương sống, Huỳnh Hiểu Minh ngã từ tầng 3 xuống - Ảnh 1
Lưu Đức Hoa gặp nạn sau cảnh bật nhảy lên cao 

8 năm sau, Lưu Đức Hoa lại gặp thêm tai nạn nghiêm trọng khác. Khi quay quảng cáo ở Thái Lan, con ngựa anh cưỡi bị hoảng sợ, hất anh ngã rồi đạp lên lưng anh và chạy mất. Tài tử bị chấn thương cột sống, nứt gãy xương nhiều phần trên cơ thể. Sau khi cấp cứu ở bệnh viện địa phương, anh được đưa lên máy bay y tế về Hong Kong và trải qua thời gian dài điều trị.

Huỳnh Hiểu Minh 

Huỳnh Hiểu Minh cũng gặp phải tai nạn nghiêm trọng khi quay bộ phim Bạch Phát Ma Nữ. Cụ thể, trong lúc quay cảnh phim thì dây cáp đỡ Huỳnh Hiểu Minh bị lệch khỏi đường ray và nam diễn viên đã bị rơi thẳng từ tầng 3 xuống vô cùng đau đớn. Sau đó, Huỳnh Hiểu Minh được chuẩn đoán gãy hai ngón chân trái, tay trái và đầu gối phải bị thương nặng.

Những lần sao Hoa ngữ thoát khỏi 'lưỡi hái tử thần' tại phim trường: Lưu Đức Hoa gãy xương sống, Huỳnh Hiểu Minh ngã từ tầng 3 xuống - Ảnh 2
Huỳnh Hiểu Minh được chuẩn đoán gãy hai ngón chân trái, tay trái và đầu gối

Anh phải khâu hơn 20 mũi do sự cố khi quay phim. Dù đã bình phục, nhưng nhiều năm sau khi tháo bột, nam diễn viên vẫn không thể nhận các vai hành động.

Lưu Thi Thi 

Những lần sao Hoa ngữ thoát khỏi 'lưỡi hái tử thần' tại phim trường: Lưu Đức Hoa gãy xương sống, Huỳnh Hiểu Minh ngã từ tầng 3 xuống - Ảnh 3
Lưu Thi Thi suýt ngạt thở do dây cáp siết cổ

Lưu Thi Thi cũng từng thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong quá trình quay Túy Linh Lung. Cụ thể, khi thực hiện một phân cảnh quay trong phim cần đến dây cáp dể thực hiện. Bà mẹ một con Lưu Thi Thi không may bị trượt chân, tình huống bất ngờ khiến nữ diễn viên chưa kịp đứng vững đã bị dây cáp thắt chặt cổ, lôi xềnh xệch ngược hẳn về phía sau. May mắn là nhân viên ở trường quay đã trợ giúp kịp thời nếu không Lưu Thi Thi đã không tránh được bị ngạt thở.

Lưu Diệc Phi 

Những lần sao Hoa ngữ thoát khỏi 'lưỡi hái tử thần' tại phim trường: Lưu Đức Hoa gãy xương sống, Huỳnh Hiểu Minh ngã từ tầng 3 xuống - Ảnh 4
Lưu Diệc Phi không dưới một lần gặp nạn trên phim trường Thần Điêu Đại Hiệp

Điều mà ít người biết, Lưu Diệc Phi từng không dưới một lần gặp tai nạn khi quay bộ phim này. Trong hậu trường cảnh quay cháy nhà, khán giả đã được phen thót tim trước hình ảnh Lưu Diệc Phi treo mình lơ lửng trong biển lửa. Sau này "thần tiên tỷ tỷ" đã tiết lộ vì cảnh quay đó mà cô phải chịu di chứng ở xương cổ vĩnh viễn khiến fan không khỏi xót xa. Chưa hết, Lưu Diệc Phi từng suýt bị thác nước cuốn trôi trong một cảnh quay khác của Thần Điêu Đại Hiệp.

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