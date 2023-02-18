Có thể nói Lưu Đức Hoa là một trong những nghệ sĩ Hong Kong có độ nổi tiếng và quyền lực nhất trong làng giải trí . Nam tài tử được đánh giá là một người đa tài khi không những thành công trên con đường ca hát mà sự nghiệp diễn xuất cũng gặt hái được nhiều thành tựu ấn tượng. Anh được đánh giá là hình mẫu để thế hệ trẻ học hỏi cả về đạo đức và sự tận tụy với nghề.

Vào hơn 20 năm về trước, Lưu Đức Hoa được một vị "đại ca" tên là Lưu Dũng mời đến Trung Quốc Đại lục để biểu diễn. Thời điểm đó, Lưu Dũng mà một ông trùm có máy mặt, nắm trong tay quyền lực và cả khổi tài sản khổng lồ trị giá hàng chục tỷ NDT.

Nổi tiếng là vậy, Lưu Đức Hoa lại không hề có con đường sự nghiệp bằng phẳng như nhiều người lầm tưởng. Giống như nhiều nghệ sĩ khác, anh cũng gặp phải nhiều khó khăn và cản trở để có được vị thế như hiện tại.

Khi ấy, Lưu Đức Hoa đã có chuyến lưu diễn tại thành phố Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Lưu Dũng khi đó nhân cơ hội "thiên vương Hong Kong" đang có mặt tại thành phố của mình mà dùng 3 triệu NDT để mời anh đến biểu diễn nhằm quảng bá cho công ty bất động sản của ông tại đây.

Sau khi hoàn thành xong buổi diễn, Lưu Đức Hoa lại bị Lưu Dũng "trở mặt", khẳng định là anh không biểu diễn hết mình, không hề xứng đáng với số tiền đã thỏa thuận trước đó mà chỉ trả có một nửa. Không những vậy, ông còn cho đàn em của mình đến tận phòng thay đồ của tài tử Hong Kong và "tặng" cho anh một cái tát.

May mắn thay, khi Lưu Đức Hoa trở về Hong Kong đã được anh trai diễn viên Nhậm Đạt Hoa - một quan chức trong chính quyền Hong Kong - và một người có máu mặt trong làng giải trí Trung Quốc là Triệu Bổn Sơn giúp đỡ. Đến cuối cùng, Lưu Dũng buộc phải thanh toán hết số tiền thù lao mà ông còn nợ Lưu Đức Hoa.

Ít lâu sau sự việc này, chính phủ Trung Hoa đã tổ chức một cuộc điều tra về các hoạt động kinh doanh của Lưu Dũng. Vụ án này đồng thời là vụ án "quan thương cấu kết" gây chấn động Thẩm Dương cho đến tận ngày nay.

Sau nhiều diễn biến khác nhau như đào tẩu, vượt biên, thuê 14 luật sư biện hộ,... Lưu Dũng vẫn không thể thoát khỏi án tử cùng với mức phạt lên đến 15 triệu NDT. Đến trưa ngày 22/12/2003, "ông trùm" máu mặt một thời đã chính thức bị tử hình bởi hình thức tiêm thuốc độc.