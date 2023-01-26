Lý do phim của Trương Nghệ Mưu, Ngô Kinh và Lưu Đức Hoa lập kỉ lục phòng vé Trung Quốc

Sao quốc tế 26/01/2023 10:35

Lưu lạc địa cầu 2 do Ngô Kinh và Lưu Đức Hoa đóng chính là phim được nhắc đến nhiều nhất sau 3 ngày Tết khi phá 22 kỷ lục phòng vé ở Trung Quốc.

Theo Tân Hoa Xã, ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc đạt mức doanh thu hơn 3 tỷ NDT (442 triệu USD). Dẫn đầu là Mãn giang hồng của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, với 1,18 tỷ NDT (173 triệu USD). Á quân phòng vé thuộc về Lưu lạc địa cầu 2, đạt 1,16 tỷ NDT (170 triệu USD). Vô danh của Lương Triều Vỹ và Vương Nhất Bác xếp vị trí thứ 4 với doanh thu khoảng 33,6 triệu USD. Phim hài Hoán đổi sinh mệnh của Lôi Giai Âm và Trương Tiểu Phỉ đứng thứ 5, thu được 32,7 triệu USD. Vì trục trặc kỹ thuật, bộ phim Bóng bàn Trung Quốc do Đặng Siêu, Tôn Lệ và Ngô Kinh đóng chính phải dời lịch ra rạp vào mùng 3 Tết, thay vì mùng 1. Sau ngày đầu công chiếu, tác phẩm bán được 4,8 triệu USD tiền vé.

Lưu lạc địa cầu 2 do Ngô Kinh và Lưu Đức Hoa đóng chính là phim được nhắc đến nhiều nhất sau 3 ngày Tết khi phá 22 kỷ lục phòng vé ở Trung Quốc. Theo Sina, tác phẩm khoa học viễn tưởng này được 96% người được khảo sát trên mạng xã hội Weibo đề xuất đáng xem. Trong số 5 phim điện ảnh ra mắt vào dịp Tết, Lưu lạc địa cầu 2 được đánh giá cao nhất về chất lượng. Phim lấy bối cảnh thế giới sắp bị Mặt Trời hủy diệt vào năm 2075. Do Trái Đất không còn là nơi sinh tồn an toàn của con người, các nhà khoa học quyết định mạo hiểm sử dụng 10.000 động cơ và thang máy vũ trụ để đưa địa cầu ra khỏi hệ Mặt Trời.

Lý do phim của Trương Nghệ Mưu, Ngô Kinh và Lưu Đức Hoa lập kỉ lục phòng vé Trung Quốc - Ảnh 1

Lưu lạc địa cầu 2 miêu tả sự vĩ đại của những cá thể nhỏ bé là con người khi dám đương đầu và chiến thắng thảm họa thiên nhiên. Bộ phim còn truyền đi thông điệp nhân văn khi kêu gọi bảo vệ địa cầu, sự sống được tái tạo dưới bàn tay chính nghĩa, can trường của con người. Nhiều khán giả chia sẻ đã khóc ở rạp vì các cảnh quay giàu cảm xúc.

Đáng chú ý là công nghệ kỹ xảo trong phim được đánh giá mãn nhãn, không thua kém bom tấn khoa học viễn tưởng Âu Mỹ. Các trường đoạn hành động kịch tính, phô trương cơ giới hóa như máy bay chiến đấu, thang máy vũ trụ hoành tráng xuyên suốt thời lượng gần 3 tiếng.

Trên Douban, tác phẩm được chấm 8,3/10 điểm chất lượng. Nhiều ý kiến nhận định Lưu lạc địa cầu 2 xứng đáng là bom tấn mùa phim Tết 2023, huyền thoại của dòng phim khoa học viễn tưởng ở Trung Quốc.

Lý do phim của Trương Nghệ Mưu, Ngô Kinh và Lưu Đức Hoa lập kỉ lục phòng vé Trung Quốc - Ảnh 2

Mãn giang hồng được đánh giá là phim đáng xem nhưng chưa thể khiến khán giả Trung Quốc thỏa mãn. Tác phẩm lịch sử - phá án của Trương Nghệ Mưu có tiết tấu nhanh, nội dung kịch tính khi đặt nhân vật vào thế cận kề cái chết với quan điểm "làm sai bị chém, làm tốt cũng bị trảm đầu".

Suốt 159 phút, đạo diễn Trương Nghệ Mưu lồng ghép yếu tố âm mưu, tranh giành căng não với tình tiết hài hước để mang đến một tổng thể điện ảnh nhiều cảm xúc cho khán giả. Điểm trừ là mảng miếng hài trong Mãn giang hồng bị đánh giá gượng gạo, sắp xếp chưa hợp lý. Phim cũng có một số tình tiết, câu thoại xem thường phụ nữ.

Dàn diễn viên đều hợp nhân vật của mình, vừa vặn hóa thân thể nghiệm vai diễn dựa trên sự thật lịch sử về nghiệp ác của kẻ phản bội Tần Cối. Phim quy tụ dàn sao nổi tiếng của showbiz Trung Quốc như Lôi Giai Âm (Tần Cối), Thẩm Đằng (tiểu binh Trương Đại), Dịch Dương Thiên Tỉ (phó tướng Tôn Quân), Trương Nghị (tể tướng), Nhạc Vân Bằng (tiểu quan ưa nịnh nót).

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