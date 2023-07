Lý do phim của Trương Nghệ Mưu, Ngô Kinh và Lưu Đức Hoa lập kỉ lục phòng vé Trung Quốc

Theo Tân Hoa Xã, ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc đạt mức doanh thu hơn 3 tỷ NDT (442 triệu USD). Dẫn đầu là Mãn giang hồng của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, với 1,18 tỷ NDT (173 triệu USD). Á quân phòng vé thuộc về Lưu lạc địa cầu 2, đạt 1,16 tỷ NDT (170 triệu USD). Vô danh của Lương Triều Vỹ và Vương Nhất Bác xếp vị trí thứ 4 với doanh thu khoảng 33,6 triệu USD. Phim hài Hoán đổi sinh mệnh của Lôi Giai Âm và Trương Tiểu Phỉ đứng thứ 5, thu được 32,7 triệu USD. Vì trục trặc kỹ thuật, bộ phim Bóng bàn Trung Quốc do Đặng Siêu, Tôn Lệ và Ngô Kinh đóng chính phải dời lịch ra rạp vào mùng 3 Tết, thay vì mùng 1. Sau ngày đầu công chiếu, tác phẩm bán được 4,8 triệu USD tiền vé.

Lưu lạc địa cầu 2 do Ngô Kinh và Lưu Đức Hoa đóng chính là phim được nhắc đến nhiều nhất sau 3 ngày Tết khi phá 22 kỷ lục phòng vé ở Trung Quốc. Theo Sina, tác phẩm khoa học viễn tưởng này được 96% người được khảo sát trên mạng xã hội Weibo đề xuất đáng xem. Trong số 5 phim điện ảnh ra mắt vào dịp Tết, Lưu lạc địa cầu 2 được đánh giá cao nhất về chất lượng. Phim lấy bối cảnh thế giới sắp bị Mặt Trời hủy diệt vào năm 2075. Do Trái Đất không còn là nơi sinh tồn an toàn của con người, các nhà khoa học quyết định mạo hiểm sử dụng 10.000 động cơ và thang máy vũ trụ để đưa địa cầu ra khỏi hệ Mặt Trời.