Dự án siêu phẩm mới của Ngô Kinh và Lưu Đức Hoa gặp phải nhiều bài toán khó khiến netizen lo lắng

"Lưu lạc địa cầu 2" hứa hẹn sẽ là bom tấn tiếp theo của Ngô Kinh trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Lưu lạc địa cầu 2 của Ngô Kinh, Lưu Đức Hoa sẽ đổ bộ các cụm rạp ở Trung Quốc vào mùng 1 Tết Nguyên đán 2023. Trước ngày phát hành, nhà sản xuất tiết lộ công nghệ hoành tráng và thiết bị tối tân để thực hiện bộ phim. Tác phẩm lấy bối cảnh thế giới sắp bị Mặt Trời hủy diệt vào năm 2075. Do Trái Đất không còn là nơi sinh tồn an toàn của con người, các nhà khoa học quyết định mạo hiểm sử dụng mọi cách để đưa con người tìm kiếm môi trường sinh sống mới.

Lưu Lạc Địa Cầu 2 - Ảnh: Internet Đây cũng là dự án có mức kinh phí sản xuất khoảng 600 triệu NDT (hơn 85 triệu USD ), gấp đôi chi phí của phần 1. Bối cảnh không gian vũ trụ của Lưu lạc địa cầu 2 được xây dựng chân thực, thiết kế kiến trúc, phương tiện cơ giới hoành tráng và phục trang đẹp mắt để tạo nên hiệu ứng hình ảnh khiến người xem không thể rời mắt.

Bộ phim Lưu lạc địa cầu 2 được mô tả gần 200.000 từ. Nhóm biên kịch và đội ngũ kỹ xảo phải làm việc ngày đêm để tạo ra bối cảnh Trái Đất đã trải qua 100 năm lịch sử so với phần 1. Chính vì vậy đây được coi là một trong những dự án được đầu tư chất xám nhiều nhất trong sự nghiệp của vị đạo diễn Quách Phàm. Bộ phim được đầu tư rất nhiều về mặt kỹ xảo lẫn nội dung - Ảnh: Internet "Ngô Kinh và Lưu Đức Hoa có 45 ngày quay hình cùng nhau. Đây là giai đoạn khủng khiếp với tôi. Tôi quay 8 tiếng cho Ngô Kinh, 8 tiếng cho Lưu Đức Hoa, 4 tiếng phải đến phòng biên tập xem lại tất cả cảnh quay của hôm đó. Vì thế, tôi chỉ có 4 tiếng nghỉ ngơi, có hôm còn ít hơn", Quách Phàm chia sẻ về sự vất vả. Mới đây Trung Quốc mở bán vé sớm mùa phim Tết Nguyên đán 2023. Tính đến nay, Lưu lạc địa cầu 2 thu được 28,7 triệu NDT ( 4,2 triệu USD ), xếp thứ 3 trong danh sách phim hút khách, sau Vô danh và Mãn giang hồng. Doanh thu bán vé khởi đầu của Lưu lạc địa cầu 2 được đánh giá chưa như kỳ vọng. Với mức doanh thu đặt trước ảm đạm, Lưu lạc địa cầu 2 hiện gây lo ngại khó thu hồi vốn. Phim có kinh phí sản xuất khoảng 600 triệu NDT (hơn 85 triệu USD ), cộng thêm phí quảng bá khoảng 200 triệu NDT ( 28,6 triệu USD ). Sina phân tích để hoàn vốn, phim phải đạt doanh thu 2,4 tỷ NDT ( 340 triệu USD ).

'Ông hoàng điện ảnh Trung Quốc' Ngô Kinh tiếp tục phủ sóng màn ảnh rộng năm 2023 Với 3 tác phẩm điện ảnh lần lượt ra mắt vào dịp Tết dương lịch đến âm lịch, Ngô Kinh đang cho thấy được sức hút và thế thống trị ở showbiz Trung Quốc.

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