Lưu Đức Hoa 'gây sốc' khi uống 20 cốc cà phê mỗi ngày

Mới đây, Lưu Đức Hoa gây chú ý khi tiết lộ rằng bản thân trung thành với thực đơn tự vạch ra để duy trì thân hình săn chắc.

Vào ngày 21/1, trang QQ đưa tin, Lưu Đức Hoa đã chia sẻ về cách giải tỏa áp lực, duy trì sự tỉnh táo khi phải làm việc cường độ cao. Cụ thể, nam diễn viên khiến dân tình ngạc nhiên khi khẳng định bản thân hiện tại vẫn uống hơn 20 cốc cà phê mỗi ngày.

Lưu Đức Hoa chia sẻ anh bị nghiện cà phê nặng. Khi không có việc gì làm trên phim trường, Thiên vương Hong Kong sẽ uống cà phê theo thói quen. Nam diễn viên không thấy khó chịu thể chất dù nạp lượng lớn caffeine vào cơ thể. Gia đình cũng từng nhiều lần khuyên ngăn, thậm chí cấm cản Lưu Đức Hoa uống nhiều cà phê.

Ngay sau đó, phát ngôn của Lưu Đức Hoa gây tranh cãi trên mạng xã hội. Đa số khán giả đều không tin vào chia sẻ của nam ca sĩ. Họ nhạo báng ngôi sao kỳ cựu của showbiz Hong Kong nói dối. Song người hâm mộ Lưu Đức Hoa cho biết nam diễn viên thường uống cà phê bằng cốc giấy loại nhỏ. Vì vậy, việc anh uống được số lượng 20 cốc mỗi ngày là điều có thể xảy ra.

Lưu Đức Hoa sinh năm 1961, 20 tuổi anh bước chân vào giới giải trí, ký hợp đồng với đài TVB. Năm 1983, anh nổi tiếng với tác phẩm Thần điêu đại hiệp. Anh từng đoạt 5 giải Nam diễn viên xuất sắc tại các giải thưởng điện ảnh uy tín như Kim Tượng (do Hong Kong tổ chức), giải Kim Mã (của Đài Loan). Anh là một trong Tứ đại thiên vương của Hong Kong. Sau hơn 30 năm hoạt động trong nghề, Lưu Đức Hoa vẫn giữ được vẻ thanh xuân trên khuôn mặt và vóc dáng dù đã gần 60 tuổi.

Nam diễn viên là nghệ sĩ ăn chay trường hiếm hoi ở showbiz Trung Quốc. Tờ Sina cho biết kể từ sau khi lấy vợ, nam diễn viên đã từ bỏ việc ăn thịt và chuyển sang ăn chay như vợ mình. Lưu Đức Hoa khẳng định chế độ ăn uống đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giữ gìn nhan sắc. Nam diễn viên cho biết mọi người nên ăn nhiều rau xanh, hoa quả và đặc biệt không ăn quá nhiều đồ ngọt vì nó có thể khiến cơ thể già nhanh.

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