Cuộc sống hôn nhân ít ai biết của tài tử Lưu Đức Hoa và bà xã á hậu

Tuy sự nghiệp thành công và có vẻ ngoài khiến bao thiếu nữ si mê là thế, nhưng Lưu Đức Hoa lại là một người vô cùng kín tiếng trong chuyện tình cảm. Trong suốt sự nghiệp của mình, ông chỉ công khai duy nhất 2 mối tình. Người đầu tiên chính là nữ diễn viên Dụ Khả Hân và người thứ hai là tiểu thư Chu Lệ Thiên - người vợ gắn bó với ông đến hiện tại. Tuy nhiên trong suốt 20 năm hẹn hò, Chu Lệ Thiên chưa từng một lần được bạn trai nổi tiếng công khai.

Là ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc), Lưu Đức Hoa nổi danh lừng lẫy trong nhóm "Tứ đại thiên vương" của thập niên những năm 80, 90. Hiện tại, đã bước sang ngưỡng U60, ngôi sao đình đám này vẫn đang miệt mài với sự nghiệp nghệ thuật, song, riêng về đời tư của Lưu Đức Hoa lại là một câu chuyện bí ẩn và gây tò mò nhất nhì làng giải trí.

Mãi đến năm 2009, Lưu Đức Hoa mới công khai xác nhận việc đã kết hôn với Chu Lệ Thiên vào hồi năm 2008. Chính sự bí mật suốt 20 năm mới công khai này, đã khiến nhiều người bình luận rằng Chu Lệ Thiên là "người vợ tàng hình" của Đức Hoa.

Hồi tháng 12 vừa qua, HK01 đưa tin Lưu Đức Hoa bị bắt gặp cùng vợ Chu Lệ Thiên tham gia sự kiện ở trường học của con gái Lưu Hướng Huệ, 10 tuổi. Vợ chồng Thiên vương Hong Kong xuất hiện kín đáo, đeo khẩu trang che mặt. Song, Chu Lệ Thiên giữ khoảng cách với Lưu Đức Hoa ở nơi công cộng để không bị chú ý. Khi có người hâm mộ nhận ra tài tử, Chu Lệ Thiên nhanh chóng tránh đi.

Nửa kia của Lưu Đức Hoa thuộc mẫu người kín tiếng, tránh xa truyền thông và không sử dụng mạng xã hội. Theo lời kể từ những người bạn thân thiết, vợ nam diễn viên là hậu phương vững chắc cho chồng. Cô lo nội trợ, chăm sóc con cái.

Vợ Lưu Đức Hoa xuất thân là thiên kim tiểu thư của gia đình bề thế ở Malaysia. Cô từng đăng quang ngôi vị á hậu của một cuộc thi sắc đẹp và có thời gian dài hoạt động gắn bó với nghề mẫu ảnh. Song, kể từ thời điểm bắt đầu hẹn hò bí mật với Lưu Đức Hoa, người đẹp này đã chấp nhận rời xa giới giải trí và lùi về làm hậu phương phía sau ánh hào quang cho nam thiên vương.

Những năm qua, cuộc sống hôn nhân của Lưu Đức Hoa luôn được giữ kín. Vợ con nam diễn viên sống kín tiếng, trong khi tài tử hiếm khi chia sẻ chuyện riêng tư. Khác với nhiều nghệ sĩ, ngôi sao Hong Kong chưa từng đăng ảnh gia đình lên mạng. Trong khi chồng tài tử vẫn hào hoa, trẻ trung thì Chu Lệ Thiên đã đánh mất nhan sắc rực rỡ tuổi thanh xuân. Những nếp nhăn trên gương mặt cô hằn in bao hy sinh mà cô đã dành cho Lưu Đức Hoa.