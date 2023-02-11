Thành công và gia đình viên mãn ở tuổi 61, Lưu Đức Hoa vẫn bị con gái giận dỗi vì điều này

Sao quốc tế 11/02/2023 19:35

Mới đây, nam diễn viên Lưu Đức Hoa lần hiếm hoi chia sẻ về mối quan hệ với con gái Lưu Hướng Huệ (Hanna)

Lưu Đức Hoa hiện đang bận rộn quảng bá dự án Lưu lạc địa cầu 2 trong thời gian phát hành ở Hong Kong. Phim ra mắt ở Trung Quốc Đại lục vào dịp Tết Nguyên đán, và thành công vang dội về mặt nội dung, kỹ xảo lẫn phòng vé. Diễn xuất giàu cảm xúc của Lưu Đức Hoa trong tác phẩm cũng nhận được nhiều lời khen.

Vào ngày 11/2 mới đây, trang HK01 đưa tin, Lưu Đức Hoa lần hiếm hoi chia sẻ về mối quan hệ với con gái Lưu Hướng Huệ (Hanna). Nam diễn viên cho biết vợ chồng anh rất yêu thương, chiều chuộng con gái. Lưu Đức Hoa và bà xã cho phép con làm bất kỳ điều gì mà cô bé yêu thích.

Thành công và gia đình viên mãn ở tuổi 61, Lưu Đức Hoa vẫn bị con gái giận dỗi vì điều này - Ảnh 1

Tuy nhiên, Lưu Đức Hoa cũng thừa nhận bản thân không phải là người cha tốt. Anh cảm thấy mình chưa hoàn thành trách nhiệm với con gái. Anh cho biết có thể cho Lưu Hướng Huệ một cuộc sống vật chất đủ đầy nhưng khó có thể thỏa mãn đời sống tinh thần của con vì đặc thù công việc. Theo Lưu Đức Hoa, không ít lần anh bị con gái oán trách vì vắng nhà triền miên. Việc chỉ được trò chuyện cùng cha qua điện thoại trong nhiều tháng khiến bé Lưu Hướng Huệ không hài lòng.

"Con bé từng bảo rằng muốn gặp tôi bằng xương bằng thịt chứ không phải qua màn hình điện thoại. Con bé còn hỏi mẹ, bảo mẫu và giáo viên cách để được gặp cha. Có lần giận dỗi, Hướng Huệ không nghe điện thoại, thậm chí cúp ngang cuộc gọi khi tôi bảo chưa thể về nhà", Lưu Đức Hoa chia sẻ.

Tài tử Hong Kong cho biết không buồn lòng vì hành động của con gái, ngược lại còn thấy có lỗi. Hiện tại, con gái của nam diễn viên đã hiểu chuyện và biết thông cảm hơn cho lịch trình công việc của bố.

Thành công và gia đình viên mãn ở tuổi 61, Lưu Đức Hoa vẫn bị con gái giận dỗi vì điều này - Ảnh 2

Con gái Lưu Đức Hoa và Chu Lệ Thiên sinh tháng 5/2012. Bé Lưu Hướng Huệ ngay từ khi chào đời đến nay đã được cha bảo vệ rất kỹ. Theo Sina, Lưu Đức Hoa chi hơn 500 triệu HKD (63,6 triệu USD) để mua biệt thự có an ninh nghiêm ngặt, thuê vệ sĩ và bảo mẫu theo sát con. Năm con gái lên 3 tuổi, tài tử bỏ ra hơn 200 triệu HKD (25,4 triệu USD) mua máy bay riêng để vợ con dễ dàng du lịch khắp nơi.

Ngoài ra, con gái nam diễn viên hiện học tập ở trường quốc tế Hujiang Victoria School. Đây là ngôi trường có mức học phí siêu đắt đỏ ở Hong Kong. Theo On, mỗi năm Lưu Đức Hoa ước tính tốn hơn 150.000 HKD (19.100 USD) cho việc học của con gái.

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