Angela Baby đẹp điên đảo 'hạ đo ván' Bạch Lộc khi 'đụng độ' tạo hình học sinh

Nhan sắc vốn 'không phải dạng vừa' của Angela Baby khiến Bạch Lộc bị dìm thê thảm.
- Angela Baby đưa con trai đi chơi chốn đông người, vẻ ngoài của nhóc tỳ 'gây bão'
- Angela Baby xuất hiện sau tin đồn có tình mới, sắc vóc gây chú ý
10-12/6 là chuỗi ngày đặc biệt đối với người hâm mộ ở xứ sở chùa vàng vì cả dàn sao hạng A của chương trình thực tế Keep Running như Angela Baby, Vương Hạc Đệ, Bạch Lộc, Phạm Thừa Thừa, Thái Từ Khôn, Minnie và Yuqi (G)I-DLE... đổ bộ Bangkok và Pattaya, Thái Lan để quay hình cho các tập đặc biệt.
Theo nhận xét của netizen, tuy đã hơn 30 tuổi nhưng tạo hình học sinh của Angelababy vẫn "ăn đứt" Bạch Lộc. Nữ diễn viên gây bất ngờ vì nhan sắc ngày càng đằm thắm, sắc sảo nhưng rất trẻ trung. Ngũ quan tinh xảo cùng làn da trắng khiến nàng tiểu hoa dễ dàng nổi bật giữa đám đông.
Cô còn gây ngạc nhiên với màn bức ảnh tương tác cùng Lý Thần. Thực tế, Lý Thần năm nay đã 44 tuổi và Angela Baby năm nay 34 tuổi. Tuy nhiên, khi cả 2 cosplay học sinh trung học lại không hề thấy quá gượng gạo.
Trái với nhan sắc kiều diễm của Angela Baby, Bạch Lộc lại dường như khá mờ nhạt. Nhan sắc cô nàng không mấy nổi bật và cuốn hút như đàn chị trong cùng một tạo hình học sinh. Bởi lẽ, nhan sắc Bạch Lộc vốn không thuộc hàng mỹ nữ mà chỉ ở mức xinh xắn, ưa nhìn.
Trước đó, người hâm mộ của Angelababy và Bạch Lộc đã nhiều lần tranh cãi dữ dội vì sự xuất hiện của cả hai trong show giải trí hot nhất nhì xứ Trung. Fan muốn đòi lại công bằng cho Angelababy vì thời lượng lên sóng bị cắt, tên cũng bị viết sai,... Anti-fan mỉa mai và cho rằng nữ diễn viên đã hết thời.
Không thể phủ nhận tài nguyên phim ảnh của vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh đã giảm đi trông thấy hậu ly hôn. Hiện tại, cô nàng chỉ có Tương Tư Lệnh đã quay từ lâu nhưng mãi vẫn chưa được lên sóng. Ngược lại, Bạch Lộc đang là tiểu hoa hot nhất nhì Cbiz. Sau Châu Sinh Như Cố, Trường Nguyệt Tẫn Minh, khán giả đang rất mong chờ Dĩ Ái Vi Doanh và Bắc Thượng của Bạch Lộc.