Angela Baby đẹp điên đảo 'hạ đo ván' Bạch Lộc khi 'đụng độ' tạo hình học sinh

Nhan sắc vốn 'không phải dạng vừa' của Angela Baby khiến Bạch Lộc bị dìm thê thảm.

10-12/6 là chuỗi ngày đặc biệt đối với người hâm mộ ở xứ sở chùa vàng vì cả dàn sao hạng A của chương trình thực tế Keep Running như Angela Baby, Vương Hạc Đệ, Bạch Lộc, Phạm Thừa Thừa, Thái Từ Khôn, Minnie và Yuqi (G)I-DLE... đổ bộ Bangkok và Pattaya, Thái Lan để quay hình cho các tập đặc biệt. Angela Baby trong tạo hình học sinh. Nhan sắc bà mẹ một con tại xứ sở chùa vàng khiến người ta trầm trồ không ngớt. Theo nhận xét của netizen, tuy đã hơn 30 tuổi nhưng tạo hình học sinh của Angelababy vẫn "ăn đứt" Bạch Lộc. Nữ diễn viên gây bất ngờ vì nhan sắc ngày càng đằm thắm, sắc sảo nhưng rất trẻ trung. Ngũ quan tinh xảo cùng làn da trắng khiến nàng tiểu hoa dễ dàng nổi bật giữa đám đông.



Vóc dáng nhỏ nhắn, dù đã hơn 30 tuổi nhưng Angela Baby không khác gì gái đôi mươi. Học sinh Angela Baby e ấp động lòng người. Cô còn gây ngạc nhiên với màn bức ảnh tương tác cùng Lý Thần. Thực tế, Lý Thần năm nay đã 44 tuổi và Angela Baby năm nay 34 tuổi. Tuy nhiên, khi cả 2 cosplay học sinh trung học lại không hề thấy quá gượng gạo. Nhan sắc không tuổi của các thành viên nhà Keep Running. Trái với nhan sắc kiều diễm của Angela Baby, Bạch Lộc lại dường như khá mờ nhạt. Nhan sắc cô nàng không mấy nổi bật và cuốn hút như đàn chị trong cùng một tạo hình học sinh. Bởi lẽ, nhan sắc Bạch Lộc vốn không thuộc hàng mỹ nữ mà chỉ ở mức xinh xắn, ưa nhìn.

Nàng tiểu hoa 90 vốn không được đánh giá cao về nhan sắc. Cô nàng có phần lép vế so với đàn chị. Trước đó, người hâm mộ của Angelababy và Bạch Lộc đã nhiều lần tranh cãi dữ dội vì sự xuất hiện của cả hai trong show giải trí hot nhất nhì xứ Trung. Fan muốn đòi lại công bằng cho Angelababy vì thời lượng lên sóng bị cắt, tên cũng bị viết sai,... Anti-fan mỉa mai và cho rằng nữ diễn viên đã hết thời. Trước đó, Angela Baby đã có màn xuất hiện bùng nổ ngày đầu ở Thái Lan trong trang phục truyền thống của của đất nước này. Team qua đường cũng không thể dìm được nhan sắc vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh. Không thể phủ nhận tài nguyên phim ảnh của vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh đã giảm đi trông thấy hậu ly hôn. Hiện tại, cô nàng chỉ có Tương Tư Lệnh đã quay từ lâu nhưng mãi vẫn chưa được lên sóng. Ngược lại, Bạch Lộc đang là tiểu hoa hot nhất nhì Cbiz. Sau Châu Sinh Như Cố, Trường Nguyệt Tẫn Minh, khán giả đang rất mong chờ Dĩ Ái Vi Doanh và Bắc Thượng của Bạch Lộc. Trong khi đó, tạo hình Bạch Lộc lại khá nhạt nhòa, không để lại dấu ấn. Keep Running tại Thái Lan.

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