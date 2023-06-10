Angela Baby chính thức trở thành người phát ngôn cho thương hiệu trang sức xa xỉ thế giới

Sao quốc tế 10/06/2023 22:06

Angela Baby chứng minh cô không hề hết thời như lời đồn.

Mới đây, thương hiệu Tiffany & Co. vừa chính thức công bố ngôi sao Hoa ngữ Angelababy là người phát ngôn cho bộ sưu tập trang sức Tiffany T của hãng. Trên trang Instagram với gần 15 triệu người theo dõi, nhà kim hoàn nước Mỹ đăng tải dòng trạng thái: “Xin được giới thiệu gương mặt đại sứ mới của ngôi nhà!” Đi kèm là hình ảnh nữ minh tinh Angelababy tỏa sáng trong những mẫu trang sức Tiffany T.

Angela Baby chính thức trở thành người phát ngôn cho thương hiệu trang sức xa xỉ thế giới - Ảnh 1
Nữ diễn viên chính thức có danh phận với danh hiệu trang sức xa xỉ toàn cầu. 

Thông thường, các đại sứ Hoa Ngữ không được đưa lên trang Instagram (chủ yếu vì Instagram bị chặn IP ở Trung Quốc). Việc Tiffany & Co giới thiệu Angelababy với truyền thông quốc tế như nói lên sự ưu ái thương hiệu Mỹ dành cho cô.

Angela Baby chính thức trở thành người phát ngôn cho thương hiệu trang sức xa xỉ thế giới - Ảnh 2
Cô nhiều lần nhận được sự ưu ái của các thương hiệu đình đám. 

Sau khi ly hôn, Angela Baby rơi vào những đồn đoán không hay, cho rằng cô sụt giảm vị thế trong làng giải trí Hoa ngữ. Đáp trả lại tin đồn này, Angela Baby đã thành công chinh phục Tiffany&Co. ''mở kho'' đồ lưu trữ.

Angela Baby chính thức trở thành người phát ngôn cho thương hiệu trang sức xa xỉ thế giới - Ảnh 3
Nữ diễn viên từng được ưu ái diện chiếc vòng cổ xa xỉ trong kho lữu trữ từ năm 2015.

Angela Baby từng gây sốt khi đeo sợi dây chuyền hơn 150 tỷ đồng của Tiffany&Co. khi dự triển lãm Diamonds and Wonders tại Bắc Kinh. Hiện, thiết kế này đã được bán chỉ sau vài ngày, cho thấy sức ảnh hưởng không nhỏ của mỹ nữ xứ Trung. Nhiều người cho rằng vì vậy nên Tiffany&Co. đã không ngần ngại đưa Angela Baby đeo dây chuyền lưu trữ cao cấp tại sự kiện The Landmark tại New York

Angela Baby chính thức trở thành người phát ngôn cho thương hiệu trang sức xa xỉ thế giới - Ảnh 4
Cô từng được ưu ái đeo dây chuyền trị giá 150 tỷ đồng. 
Angela Baby chính thức trở thành người phát ngôn cho thương hiệu trang sức xa xỉ thế giới - Ảnh 5
Nhan sắc của Angela Baby vô cùng phù hợp với khí chất nhà Tiffany & Co.

Dòng trang sức Tiffany T xoay quanh biểu tượng chữ T trích dẫn từ logo thương hiệu Tiffany & Co. Chữ T lần đầu tiên xuất hiện trong các mẫu trang sức của nhà kim hoàn Mỹ vào thập niên 1980, do John Loring – giám đốc thiết kế của Tiffany & Co. từ 1979 đến 2009 – lên ý tưởng và thiết kế. Từ đó đến nay, Tiffany T đã nhiều lần được làm mới.

Angela Baby chính thức trở thành người phát ngôn cho thương hiệu trang sức xa xỉ thế giới - Ảnh 6
Nhan sắc lão hóa ngược của Angela Baby

Việc Angela Baby nhận được trọng trách mới của Tiffany & Co. đã "đập tan" tin đồn khan hiếm tài nguyên thời trang hậu ly hôn, hay thậm chí là "hết thời" mà trước đó cư dân mạng xôn xao.

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Từ khóa:   Angela Baby sao Hoa ngư Tiffany&Co sao Cbiz Angela Baby hậu ly hôn

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