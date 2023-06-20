Choáng với số tiền Angelababy kiếm được từ showbiz

Thù lao quảng cáo, đóng phim và quay show giải trí nhiều tập của Angelababy hiện hơn 1 triệu USD mỗi năm.

Theo Sina đưa tin gần đây, Angelababy thắng kiện một công ty vật tư y tế xâm phạm quyền chân dung của cô. Bản cáo trạng trong quá trình xét xử vô tình tiết lộ mức thù lao quảng cáo không nhỏ của nữ diễn viên tại showbiz Trung Quốc. Kể cả khi sự nghiệp đang gặp khó khăn, mất hơn một nửa hợp đồng so với thời đỉnh cao, Angelababy vẫn kiếm được thu nhập đủ để cô có cuộc sống thoải mái, sung túc. Thu nhập của Angelababy được công bố khiến cộng đồng mạng 'phát choáng' Theo QQ, trong quá trình tố tụng, Angelababy đã cung cấp cho tòa án hợp đồng ký kết với Công nghệ sinh học Marubi Quảng Đông để chứng minh giá trị thương mại của mình. Theo đó, thù lao nữ diễn viên nhận được từ đối tác trong 3 năm làm đại diện là 24 triệu NDT ( 3,3 triệu USD ). Trung bình một năm người đẹp nhẹ nhàng bỏ túi 8 triệu NDT ( 1,1 triệu USD ).

QQ cho biết Angelababy hiện là người đại diện của 7 thương hiệu. Nếu giá cát-xê trung bình của cô là 8 triệu NDT, vậy thu nhập quảng cáo người đẹp Hong Kong kiếm được hàng năm khoảng 56 triệu NDT ( 7,8 triệu USD ). Gần đây, nữ nghệ sĩ ký thêm hai hợp đồng với thương hiệu mỹ phẩm Charlotte Tilbury và trang sức Tiffany & Co, có thể thu về thêm 2,2 triệu USD . Angelababy hiện là người đại diện của 7 thương hiệu Ngoài quảng cáo, nữ diễn viên còn kiếm được không ít tiền từ việc ghi hình show truyền hình, đóng phim. Angelababy có thu nhập cố định ở chương trình Keep Running. Cát-xê cho 12 tập của sao nữ khoảng 10 triệu NDT ( 1,4 triệu USD ).

Từ năm 2022 đến nay, người đẹp tham gia 4 phim truyền hình. Trong đó có 3 bộ phim đóng vai chính. QQ cho biết thù lao đóng phim của Angelababy sẽ không ít hơn thù lao quảng cáo. Do đó, tổng thu nhập năm của sao nữ Cô phương bất tự thưởng không dưới 10 triệu USD dù cô đã qua thời đỉnh cao sự nghiệp. Tổng thu nhập năm của người đẹp không dưới 10 triệu USD dù cô đã qua thời đỉnh cao sự nghiệp Angelababy tên thật Dương Dĩnh, gia nhập làng giải trí từ thời niên thiếu với vai trò người mẫu. Sau đó, cô lấn sân mảng phim ảnh, đóng chính nhiều tác phẩm như Cô phương bất tự thưởng, Người lái đò nhưng bị giới chuyên môn, khán giả đánh giá diễn xuất tệ. Năm 2017, trang Sohu xếp Angelababy vào danh sách diễn viên "mặt đẹp, diễn đơ ". Angelababy không được đánh giá cao về mặt diễn xuất Theo On, do nhận quá nhiều chê bai diễn xuất ở các phim trước, hiện người đẹp chú trọng chọn phim chất lượng, êkíp chuyên nghiệp hơn. Cô chấp nhận hạ thù lao để tham gia các dự án được đầu tư kỹ lưỡng, trong đó có Phong khởi lũng tây, ra mắt năm ngoái. Tác phẩm được chấm 8,1/10 điểm ở Douban - diễn đàn phim lớn nhất Trung Quốc. Angelababy từng trải qua cuộc hôn nhân với diễn viên Huỳnh Hiểu Minh nhưng sau đó 'đường ai nấy đi' Angelababy từng trải qua cuộc hôn nhân với diễn viên Huỳnh Hiểu Minh, có một con trai. Họ thông báo ly hôn đầu năm 2022. Hồi đầu tháng, Angelababy vướng tin đồn có bạn trai song quản lý của cô phủ nhận.

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