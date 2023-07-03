'Mẹ một con' Angelababy 'cưa sừng làm nghé' với phong cách Y2K, nhan sắc ra sao mà dân tình xuýt xoa?

Bộ ảnh mới nhất của Angelababy do phòng làm việc đăng tải với hình tượng thiếu nữ cá tính, mang trong mình sự nhiệt huyết tuổi trẻ ở những năm 2000.
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Mới đây, Angelababy tiếp tục khiến dân tình đắm say khi hé lộ diện mạo mới đầy màu sắc trên trang chủ Weibo. Không còn rập khuôn với kiểu cách tiểu thư hay công chúa, nữ diễn viên xuất hiện trong bộ ảnh do phòng làm việc đăng tải với hình tượng thiếu nữ cá tính, mang trong mình sự nhiệt huyết tuổi trẻ ở những năm 2000.
Trong lần tạo hình này, người hâm mộ không khỏi thích thú khi Angelababy hóa thân thành cô nàng hotgirl xinh đẹp của thập niên 2000. Hình ảnh nữ thần tượng hiện lên vô cùng nổi bật giữa sắc hồng ombre được tô điểm bởi nhiều chi tiết phản quang mang dấu ấn thời đại.
Nữ diễn viên khoe sắc rạng ngời trong mẫu váy đen đính túi, tô viền tương phản đầy trẻ trung, năng động. Với thiết kế cố định bởi hai dây bản lớn, dân mạng phải một phen "đỏ mắt ghen tị" khi cô nàng phô bày trọn vẹn khung xương quai xanh thanh mảnh, đáng ngưỡng mộ.
Người đẹp Thượng Hải còn khiến người xem trầm trồ, xuýt xoa trước màn thả dáng cực sành điệu trong bức ảnh chụp toàn thân. Màn kết hợp chỉn chu giữa dây đai và mẫu giày cao gót 9 phân tràn ngập gam đen càng tôn lên nước da trắng khỏe cùng đôi chân thon thả của nữ nghệ sĩ.
Không chỉ mang đậm hương vị tuổi trẻ bởi outfits được lấy cảm hứng từ phong cách thời trang Y2K, nàng thơ còn “gây thương nhớ” với visual thiếu nữ. Cô nàng ghi điểm khi diện kiểu tóc tết đuôi ngựa, được nhấn nhá với đôi chóp tai mèo vô cùng đáng yêu.