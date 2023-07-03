'Mẹ một con' Angelababy 'cưa sừng làm nghé' với phong cách Y2K, nhan sắc ra sao mà dân tình xuýt xoa?

Mới đây, Angelababy tiếp tục khiến dân tình đắm say khi hé lộ diện mạo mới đầy màu sắc trên trang chủ Weibo. Không còn rập khuôn với kiểu cách tiểu thư hay công chúa, nữ diễn viên xuất hiện trong bộ ảnh do phòng làm việc đăng tải với hình tượng thiếu nữ cá tính, mang trong mình sự nhiệt huyết tuổi trẻ ở những năm 2000.

Trong lần tạo hình này, người hâm mộ không khỏi thích thú khi Angelababy hóa thân thành cô nàng hotgirl xinh đẹp của thập niên 2000. Hình ảnh nữ thần tượng hiện lên vô cùng nổi bật giữa sắc hồng ombre được tô điểm bởi nhiều chi tiết phản quang mang dấu ấn thời đại.