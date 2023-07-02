Phim của Angelababy và Mã Thiên Vũ chính thức lên sóng vào 2/7, nguy cơ đụng độ với Tiêu Chiến

Truyền thông Hoa ngữ đưa tin, phim “Trần duyên” do Angelababy và Mã Thiên Vũ đóng chính sẽ lên sóng ngày 2/7.

Truyền thông Hoa ngữ đưa tin, phim “Trần duyên” do Angelababy và Mã Thiên Vũ đóng chính sẽ lên sóng ngày 2/7. Sau khi phim “Trần duyên” công bố lịch chiếu, phim đã đạt 700.000 lượt đặt xem trước. Trong trailer cho thấy phim sẽ có nhiều phân cảnh hành động đẹp mắt của cặp đôi chính. Ngoài ra, khi diện đồ cổ trang, Angelababy và Mã Thiên Vũ cho thấy sự đẹp đôi, ăn ý về ngoại hình, biểu cảm.

Nếu như Angelababy thường bị chê về khả năng diễn xuất rập khuôn thì bạn diễn của cô có lợi thế ngoại hình cùng kĩ năng diễn xuất, được chứng minh qua nhiều tác phẩm như “Huyễn thành”, “Tam Quốc cơ mật”, “Bi thương ngược dòng thành sông”... Điều này khiến khán giả có thêm sự mong đợi vào màn kết hợp của bộ đôi, nhất là khi trước đó, trong hậu trường một cảnh hôn, họ có màn tương tác ngọt ngào.

Trước đó dù chưa ấn định lịch chiếu nhưng dự án của Tiêu Chiến, Nhậm Mẫn đã vượt mốc 5 triệu lượt đặt xem trước trên Tencent. Dù thành tích này không thể so sánh với đối thủ “Ngọc cốt dao”, tuy nhiên, một bộ phận khán giả vẫn đặt niềm tin vào tác phẩm mới của Angelababy. Ngoài việc vượt mốc 5 triệu lượt đặt xem trước, phim “Ngọc cốt dao” được chú ý khi có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ có ngoại hình nổi trội, lưu lượng cao như Tiêu Chiến, Nhậm Mẫn, Vương Sở Nhiên... Ngoài ra, dù là phim có mô tuýp cũ - xoay quanh tình cảm thầy trò, nhưng đây là thể loại được nhiều khán giả yêu thích. Phim “Trần duyên” được chuyển thể từ tiểu thuyết tiên hiệp cùng tên của tác giả Yên Vũ Giang Nam, kể về Kỷ Nhược Trần (Mã Thiên Vũ), kẻ bồi bàn tại quán trọ Long Môn. Là người có tư chất thông minh, mang theo thân phận bí ẩn nên bị thế giới tu chân nhận nhầm là Trích Tiên (thần tiên bị đày đọa xuống nhân gian), do đó Nhược Trần bị cả giới tu chân tranh đoạt. Cũng từ đây, loạt hành trình sóng gió của Nhược Trần bắt đầu. Đồng hành với anh có Trương Ân Ân (Angelababy) - nữ nhân mạnh mẽ, giỏi võ thuật.

Hóa thân thành búp bê Barbie: Angelababy chiếm trọn spotlight trong đêm hội GQ Xuất hiện trên thảm đỏ với phong cách mới lạ hoàn toàn, Angelababy một lần nữa ghi điểm mạnh trong mắt công chúng.

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