Angela Baby và những lần 'âm điểm' nhan sắc với tóc giả, tóc đen mới là 'chân ái'

Trên thảm đỏ sự kiện GQ Creative Inspiration vừa qua, nữ diễn viên Angela Baby khoác trên người mẫu đầm vàng cổ vuông dài tay toát lên vẻ sang trọng hết nấc. Tuy vậy, mái tóc giả màu vàng đã khiến cô nàng mất điểm trầm trọng.

Mái tóc giả khiến Angela Baby mất điểm trầm trọng.

Trên thực tế, người đẹp đã từng diện nhiều kiểu tóc giả cho các dự án hình ảnh. Dẫu netizen có đưa ra nhiều lời khen dành cho sao phim Tình trong biển hận, nhưng đại đa số vẫn cho rằng Angelababy cứ để tóc đen là "chân ái".