Angela Baby và những lần 'âm điểm' nhan sắc với tóc giả, tóc đen mới là 'chân ái'

Có vẻ như nữ diễn viên châu Á vẫn nên thuộc về mái tóc đen huyền thoại.
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Trên thảm đỏ sự kiện GQ Creative Inspiration vừa qua, nữ diễn viên Angela Baby khoác trên người mẫu đầm vàng cổ vuông dài tay toát lên vẻ sang trọng hết nấc. Tuy vậy, mái tóc giả màu vàng đã khiến cô nàng mất điểm trầm trọng.
Trên thực tế, người đẹp đã từng diện nhiều kiểu tóc giả cho các dự án hình ảnh. Dẫu netizen có đưa ra nhiều lời khen dành cho sao phim Tình trong biển hận, nhưng đại đa số vẫn cho rằng Angelababy cứ để tóc đen là "chân ái".
Với tạo hình tóc giả, nhan sắc của Angela Baby như bị "phong ấn". Hình ảnh của Angelababy không hoàn hảo vì lựa chọn sai mẫu tóc. Mái tóc giả dày cộm của cô phá hỏng hình ảnh thanh lịch, khiến tổng thể tạo hình trở nên nặng nề. Đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên gây thất vọng với phong cách thời trang ở sự kiện giải trí lớn.
Tuy nhiên, tạo hình của Angela Baby được cho là mới mẻ khi cô dám bứt phá và mới lạ hơn. Trước đây, Angela Baby với combo tóc đen - môi đỏ luôn khiến dân tình trầm trồ mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ. Khán giả đồng loạt cho rằng mái tóc đen mới chính là chân ái của nữ diễn viên.
Mới đây, Mộ Sắc Tâm Ước do Angela Baby và Nhậm Gia Luân thủ vai chính đột ngột lên sóng và chóng phá mốc nhiệt 20.000 chỉ trong vòng 15 tiếng. Đến hiện tại, điểm nhiệt của phim đã vượt mốc 21.000 với 6 tập phát sóng.