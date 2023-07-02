Bạch Lộc bị chê 'lạc quẻ' trong sự kiện dù học theo Triệu Lệ Dĩnh, thua xa cả Dương Tử

Sự nghiệp của Bạch Lộc thời gian gần đây đang có những bước tiến.

Sau loạt phim hot như Châu Sinh Như Cố, Trường Nguyệt Tẫn Minh,... Bạch Lộc được nhận định là đã vươn lên đứng đầu lứa tiểu hoa 95, thậm chí ngang ngửa Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử. Mới đây, nữ diễn viên chính thức được tuyên bố là đại diện của một hãng đồng hồ xa xỉ. Bạch Lộc có màn hợp tác với thương hiệu Chopard. Xuất hiện tại sự kiện của nhãn hàng, Bạch Lộc diện thiết kế váy đen cùng kiểu tóc búi sang trọng. Tuy nhiên những phụ kiện đi kèm như vòng cổ, hoa tai hình trái tim màu đỏ lại bị chê vì lạc quẻ và kém sang hẳn.

Tạo hình của Bạch Lộc khi xuất hiện tại sự kiện của thương hiệu. Rất nhiều hâm mộ của cô nàng đã bênh vực rằng đó là phụ kiện của nhãn hàng yêu cầu nên Bạch Lộc buộc phải diện như vậy. Nhưng cũng có ý kiến phản pháo khẳng định nữ diễn viên hoàn toàn có thể đổi một outfit khác "hợp rơ" hơn, làm nổi bật trang sức của hãng. Bên cạnh đó, đa phần bình luận đều đồng tình rằng thần thái Bạch Lộc không được sang chảnh như những ngôi sao khác mà có phần quê mùa, không xứng làm đại diện thương hiệu xa xỉ.

Việc kết hợp chiếc váy đen quyền lực với chiếc vòng cổ đáng yêu khiến cô nàng trông lạc quẻ hơn hẳn. Ngoài ra, dân tình con cho rằng tạo hình lần này của Bạch Lộc trông khá giống bới đàn chị Triệu Lệ Dĩnh. Từ phong cách trang điểm cho đến kiểu tóc búi đều khiến người ta liên tưởng đến mỹ nhân Hoa Thiên Cốt. Một số khác cũng lên tiếng bênh vực cho rằng việc trang điểm và làm tóc giống nhau là chuyện hết sức bình thường. Layout của Bạch Lộc cho sự kiện trang sức. Trước đó, trong khuôn khổ lễ trao giải Bạch Ngọc Lan, Triệu Lệ Dĩnh cũng mang đến tạo hình với chiếc đầm đen và tóc búi thanh lịch. Tuy nhiên, khi đặt lên bàn cân so sánh có thể thấy, Triệu Lệ Dĩnh vẫn bỏ xa đàn em dù chênh lệch tuổi tác. Tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong lễ trao giải Bạch Ngọc Lan. Về thương hiệu Chopard, trước Bạch Lộc cũng đã có Dương Tử, Tôn Lệ, Thành Nghị, Tiêu Chiến, nhóm nhạc Hàn Quốc aespa,... là những gương mặt quen thuộc của hãng và đều nhận được phản hồi tích cực. Dương Tử cũng tường có màn hợp tác khá êm đẹp với thương hiệu này khi mang đúng tinh thần của sản phẩm mà cô đại diện.

Bạch Lộc ngượng đỏ mặt khi gây ra tình huống xấu hổ này Mới đây, người hâm mộ vui mừng khi Bạch Lộc vừa ký hợp đồng trở thành người đại diện của thương hiệu trang sức cao cấp Chopard.

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