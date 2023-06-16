Bạch Lộc và La Vân Hi xuất hiện trên Quảng trường Thời Đại ở New York

Cặp đôi bị dân tình bắt gặp ở Quảng trường Thời Đại.
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Bạch Lộc và La Vân Hi lần đầu hợp tác trong bộ phim hiện đại Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương. Màn tương tác cực ngọt cùng những khoảnh khắc “tình bể bình” của cặp đôi khiến dân tình đứng ngồi không yên. Mới đây, Bạch Lộc và La Vân Hi lại lần nữa hợp tác ở Trường Nguyệt Tẫn Minh. Lần này, cặp đôi lại khiến công chúng khóc hết nước mắt vì mối tình quá ngược tâm.
Fan hâm mộ của Trường Nguyệt Tẫn Minh đã được phen đứng ngồi không yên khi thấy Bạch Lộc và La Vân Hi xuất hiện tại Quảng trường Thời Đại ở New York. Đây là hình ảnh của cặp đôi trong bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh vừa lên sóng cách đây không lâu. Theo nguồn tin được đưa ra, hình ảnh quảng bá cho phim mới của Bạch Lộc và La Vân Hi là do fan chi tiền ra mua.
Trước Trường Nguyệt Tẫn Minh, cặp đôi đã có màn "lịch kiếp" bá đạo trong Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương. Fan hâm mộ của cặp đôi thường cho rằng trong phim này, cặp đôi có màn tương tác quá sức tự nhiện, quá sức ăn ý đến độ đau thương thì ít mà đường mật thì nhiều.
Trường Nguyệt Tẫn Minh đã kết thúc được một thời gian và gặt hái được rất nhiều thành tích đáng nể. Đây cũng được coi là dự án cổ trang tiên hiệp nổi bật nhất nửa đầu năm 2023 này. Hiện khán giả đang vô cùng mong đợi các dự án phim tiếp theo của Bạch Lộc và La Vân Hi.