Bạch Lộc và La Vân Hi xuất hiện trên Quảng trường Thời Đại ở New York

Bạch Lộc và La Vân Hi lần đầu hợp tác trong bộ phim hiện đại Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương. Màn tương tác cực ngọt cùng những khoảnh khắc “tình bể bình” của cặp đôi khiến dân tình đứng ngồi không yên. Mới đây, Bạch Lộc và La Vân Hi lại lần nữa hợp tác ở Trường Nguyệt Tẫn Minh. Lần này, cặp đôi lại khiến công chúng khóc hết nước mắt vì mối tình quá ngược tâm.

Bạch Lộc và La Vân Hi có màn chemistry bùng nổ trong Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương.

Fan hâm mộ của Trường Nguyệt Tẫn Minh đã được phen đứng ngồi không yên khi thấy Bạch Lộc và La Vân Hi xuất hiện tại Quảng trường Thời Đại ở New York. Đây là hình ảnh của cặp đôi trong bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh vừa lên sóng cách đây không lâu. Theo nguồn tin được đưa ra, hình ảnh quảng bá cho phim mới của Bạch Lộc và La Vân Hi là do fan chi tiền ra mua.