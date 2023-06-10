La Vân Hi 'phát tướng' trong loạt ảnh nhân vật của Nhan Tâm Ký

Sao quốc tế 10/06/2023 14:02

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của La Vân Hi trong tạo hình nhân vật của dự án Nhan Tâm Ký. Nhiều khán giả cho rằng sắc vóc của anh chàng đã khá khẩm và bớt ‘gầy gò’ hơn so với thời điểm tham gia Trường Nguyệt Tẫn Minh.

Những ngày qua, dự án Nhan Tâm Ký do La Vân Hi và Tống Dật đóng chính đã chính thức khai máy. Dự án thuộc đề tài cổ trang, phá án do đạo diễn phim ‘Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương’ và biên kịch phim ‘Đông Cung’ cầm trịch.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của La Vân Hi trong tạo hình nhân vật của dự án Nhan Tâm Ký. Nhiều khán giả không khỏi trầm trồ với nhan sắc ‘không thể không hợp’ với tạo hình cổ trang của anh chàng. Họ còn khẳng định sắc vóc của La Vân Hi đã khá khẩm và bớt ‘gầy gò’ hơn so với hồi tham gia Trường Nguyệt Tẫn Minh. Vẻ điển trai của anh chàng được nhận xét như quay lại thời đỉnh cao ở Hương Mật Tựa Khói Sương.

La Vân Hi 'phát tướng' trong loạt ảnh nhân vật của Nhan Tâm Ký - Ảnh 1La Vân Hi 'phát tướng' trong loạt ảnh nhân vật của Nhan Tâm Ký - Ảnh 2La Vân Hi 'phát tướng' trong loạt ảnh nhân vật của Nhan Tâm Ký - Ảnh 3La Vân Hi 'phát tướng' trong loạt ảnh nhân vật của Nhan Tâm Ký - Ảnh 4La Vân Hi 'phát tướng' trong loạt ảnh nhân vật của Nhan Tâm Ký - Ảnh 5La Vân Hi 'phát tướng' trong loạt ảnh nhân vật của Nhan Tâm Ký - Ảnh 6La Vân Hi 'phát tướng' trong loạt ảnh nhân vật của Nhan Tâm Ký - Ảnh 7La Vân Hi 'phát tướng' trong loạt ảnh nhân vật của Nhan Tâm Ký - Ảnh 8

Ngoài việc đang gây chú ý sau thành công của dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh, anh còn sở hữu lượng fan đông và có lực diễn xuất tốt. Chính vì thế, nhiều fan cho rằng Nhan Tâm Ký có thể là bước tiến tốt cho sự nghiệp tương lai của nam diễn viên.

Nhan Tâm Ký được chuyển thể từ tiểu thuyết Trường An Bí Sử Ký, thuộc thể loại cổ đại, trinh thám. Nội dung phim lấy bối cảnh dưới triều đại của Đường Trung Tông, án oan nhiều vô số. Giang Tâm Bạch (La Vân Hi) kiêm chức Quận Vương vốn ít nói, lạnh lùng, có tài suy luận nhưng mắc chứng ‘mù mặt’. Trong một lần bí mật vào Hà Man Ám để tra án, anh vô tình gặp Nham Nam Tinh (Tống Dật) - một nữ y giang hồ, trên người mang căn bệnh kỳ lạ ‘thay đổi dung nhan’.

La Vân Hi 'phát tướng' trong loạt ảnh nhân vật của Nhan Tâm Ký - Ảnh 9

Trên con đường tìm ra chân tướng vụ án năm xưa của gia đình mình, Giang Tâm Bạch dần nảy sinh tình cảm với Nham Nam Tinh. Hai người không đánh không quen nhau, bởi vì bí mật của từng người, mà cả hai đã cùng nhau trải qua mối nhân duyên kỳ diệu ‘tam kết tam ly’, cuối cùng nắm tay quét sạch gian tà.

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