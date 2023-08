La Vân Hi 'phát tướng' trong loạt ảnh nhân vật của Nhan Tâm Ký

Những ngày qua, dự án Nhan Tâm Ký do La Vân Hi và Tống Dật đóng chính đã chính thức khai máy. Dự án thuộc đề tài cổ trang, phá án do đạo diễn phim ‘Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương’ và biên kịch phim ‘Đông Cung’ cầm trịch.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của La Vân Hi trong tạo hình nhân vật của dự án Nhan Tâm Ký. Nhiều khán giả không khỏi trầm trồ với nhan sắc ‘không thể không hợp’ với tạo hình cổ trang của anh chàng. Họ còn khẳng định sắc vóc của La Vân Hi đã khá khẩm và bớt ‘gầy gò’ hơn so với hồi tham gia Trường Nguyệt Tẫn Minh. Vẻ điển trai của anh chàng được nhận xét như quay lại thời đỉnh cao ở Hương Mật Tựa Khói Sương.