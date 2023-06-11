Bạch Lộc, La Vân Hi lại tiếp tục có tin vui giữa lùm xùm hẹn hò

Sao quốc tế 11/06/2023 13:43

Siêu phẩm Trường Nguyệt Tẫn Minh đã hết từ lâu nhưng cặp đôi này vẫn chưa hết tin vui.

Mặc dù Trường Nguyệt Tẫn Minh đã kết thúc được một thời gian nhưng bộ phim vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Lên sóng từ đầu tháng 4, cho đến nay, "gà đẻ trứng vàng" của nhà Youku đã liên tiếp lập được những thành tích đáng nể, tới nỗi nhiều dự án phim có sự góp mặt của dàn đỉnh lưu còn phải dè chừng. 

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Bạch Lộc và La Vân Hi đều thành công vang dôi sau Trường Nguyệt Tẫn Minh.

Theo thông tin mới nhất, chỉ trong vòng một tháng, Trường Nguyệt Tẫn Minh với lượt xem trung bình là 60 triệu/ tập (vào giữa tháng 5/2023), nay đã tăng lên 70 triệu/ tập (tính đến ngày 10/6/2023) trên Khốc Vân. Có thể thấy, tốc độ tăng trưởng của phim rất khả quan. 

Bạch Lộc, La Vân Hi lại tiếp tục có tin vui giữa lùm xùm hẹn hò - Ảnh 2
Trường Nguyệt Tẫn Minh dù gây nhiều tranh cãi nhưng cũng không thể phủ nhận sức hút của tác phẩm này. 

Ngay từ ngày đầu lên sóng, Trường Nguyệt Tẫn Minh đã lập kỷ lục về lượt xem, nhiệt độ phim phá 10.000 điểm nhiệt độ chỉ chưa đầy 2 ngày ra mắt. Đồng thời lọt vào top 1 nhiều bảng xếp hạng, số liệu uy tín như Datawin, Vlinkage,... liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng phim phổ biến trên Internet của Maoyan, phá mốc 29 tỷ lượt xem tại nền tảng xã hội lớn nhất Trung Quốc - Douyin (Tiktok),...

Bạch Lộc, La Vân Hi lại tiếp tục có tin vui giữa lùm xùm hẹn hò - Ảnh 3
Bộ phim được Khốc Vân công nhận lượt view trung bình phá 70 triệu/tập.

Trong khi trước đó, theo truyền thông Hoa ngữ, trong bảng xếp hạng về lượt xem trên Vân Hợp, bộ phim có sự tham gia của Bạch LộcLa Vân Hi đã đạt 1.082 tỉ lượt xem. Trong đó, lượt xem trung bình của phim 45 triệu lượt/tập.

Bạch Lộc, La Vân Hi lại tiếp tục có tin vui giữa lùm xùm hẹn hò - Ảnh 4
Bạch Lộc cũng từ Trường Nguyệt Tẫn Minh mà vụt sáng ngang hàng Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba.

Đàm Đài Tẫn - một trong ba nhân vật do anh thủ vai đã dẫn đầu bảng xếp hạng nhân vật Maoyan 6 tuần liên tiếp, cùng với đó là lượng fan tăng lên theo cấp số nhân, ngay tới cả Bạch Lộc cũng đọ không lại. 

Bạch Lộc, La Vân Hi lại tiếp tục có tin vui giữa lùm xùm hẹn hò - Ảnh 5
Đàm Đài Tẫn là vai diễn giúp La Vân Hi vụt sáng khiến các đỉnh lưu khác phải dè chừng. 
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