Bạch Lộc, La Vân Hi lại tiếp tục có tin vui giữa lùm xùm hẹn hò

Mặc dù Trường Nguyệt Tẫn Minh đã kết thúc được một thời gian nhưng bộ phim vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Lên sóng từ đầu tháng 4, cho đến nay, "gà đẻ trứng vàng" của nhà Youku đã liên tiếp lập được những thành tích đáng nể, tới nỗi nhiều dự án phim có sự góp mặt của dàn đỉnh lưu còn phải dè chừng.

Bạch Lộc và La Vân Hi đều thành công vang dôi sau Trường Nguyệt Tẫn Minh.

Theo thông tin mới nhất, chỉ trong vòng một tháng, Trường Nguyệt Tẫn Minh với lượt xem trung bình là 60 triệu/ tập (vào giữa tháng 5/2023), nay đã tăng lên 70 triệu/ tập (tính đến ngày 10/6/2023) trên Khốc Vân. Có thể thấy, tốc độ tăng trưởng của phim rất khả quan.