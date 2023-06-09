Đọ nhan sắc Bạch Lộc và 'chị gái hơn 4 tuổi' trong cùng một kiểu tạo hình

Cặp "chị em song sinh" lại bất ngờ đụng độ tạo hình khiến dân tình tranh luận không ngớt.

Lý Nhất Đồng mới đây đã xác nhận tham gia dự án cổ trang Vân Tú Hành. Trong bộ phim này, cô nàng hợp tác cùng chàng mỹ nam Tăng Thuấn Hi. Những tạo hình đầu tiên của nam nữ chính Vân Tú Hành được tung ra đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm rất lớn của khán giả. Lý Nhất Đồng trong tạo hình cổ trang mới nhất. Nhiều người cho rằng kiểu tóc và tạo hình của Lý Nhất Đồng ở Vân Tú Hành có phần giống với Bạch Lộc ở Trường Nguyệt Tẫn Minh. Trong tập cuối của phim, Bạch Lộc đã trở thành phượng hoàng thần nữ, tạo hình y phục rực rỡ cuối phim của cô nàng gây ấn tượng mạnh. Không khó để nhận ra kiểu tóc và trang phục của cô nàng có phần rất giống “chị gái” ở Vân Tú Hành.

Tạo hình của Bạch Lộc ở tập cuối phim Trường Nguyệt Tẫn Minh Cùng một kiểu tạo hình, thế nhưng dân tình cho rằng Lý Nhất Đồng có phần trẻ trung, tươi sáng hơn đàn em. Trong khi đó Bạch Lộc dù kém “chị gái” 4 tuổi nhưng lại có phần chững chạc hơn hẳn. Bạch Lộc và Lý Nhất Đồng cũng thường xuyên được nhận xét giống nhau dù cả 2 chẳng có họ hàng gì. Tạo hình của Lý Nhất Đồng có phần thanh thoát hơn dù cô hơn đàn em 4 tuổi. Một số fan lại cho rằng phần vì trang phục tối màu cùng với tính chất vai diễn của Bạch Lộc có phần già dặn hơn. Những năm gần đây, Bạch Lộc ngày càng 'thừa thắng xông lên' sau hiệu ứng bất ngờ của Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương cho đến Châu Sinh Như Cố, Trường Nguyệt Tẫn Minh, tên tuổi đi lên và gây được nhiều ấn tượng trong mắt khán giả.

Cả 2 được nhận xét vô cùng giống nhau dù chẳng có họ hàng gì. Riêng Lý Nhất Đồng, có vẻ như được ưu ái, nâng đỡ bao nhiêu cũng chẳng nổi lên được. Năm vừa rồi, Lý Nhất Đồng đã có đến 3 drama được phát hành. Phim hiện đại Thời Đại Của Anh Thời Đại Của Em (đóng chính cùng Hồ Nhất Thiên), phim cổ trang Ly Ca Hành (đóng chính cùng Hứa Khải) vừa phát sóng đã tạo được nhiệt và hai nam chính đều là nam thần nhân khi vậy mà cũng chẳng "ăn thua". Gần nhất là Mây Đen Gặp Trăng Sáng được cải biên từ IP của tác giả Đinh Mặc, điểm Douban 7.4 cũng khá ấn tượng nhưng lại chẳng mang đến sự bùng nổ hay thành tích đáng giá nào cho Lý Nhất Đồng.

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