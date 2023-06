Hóa ra vai diễn Nhuận Ngọc giúp La Vân Hi vụt sáng trong Hương Mật Tựa Khói Sương là do người người này nhường lại

Gần đây, vai diễn Đàm Đài Tẫn trong Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi gây được tiếng vang lớn trong sự nghiệp. Thế nhưng có thể nói Dạ thần Nhuận Ngọc trong Hương Mật Tựa Khói Sương có thể nói chính là vai diễn ấn tượng nhất trong sự nghiệp diễn xuất của La Vân Hi. Dù đây chỉ là vai nam phụ, còn là phản diện nhưng lại nhận được rất nhiều tình thương từ khán giả, thậm chí so về mức độ hút fan, Nhuận Ngọc còn nhỉnh hơn cả nam chính Húc Phượng (Đặng Luân).

Tạo hình cổ trang của La Vân Hi tuy không quá cầu kỳ nhưng lại gây ấn tượng mạnh mẽ.

La Vân Hi chinh phục khán giả bằng diễn xuất lôi cuốn.

Trên thực tế, tác giả nguyên tác của Hương Mật Tựa Khói Sương đã giới thiệu La Vân Hi cho đạo diễn, khen ngợi anh có đặc điểm rất phù hợp với vai Nhuận Ngọc. Nhưng lúc ấy La Vân Hi vẫn còn là một diễn viên trẻ, non kinh nghiệm. Tất cả những gì công chúng và người trong giới biết về anh chỉ là "phiên bản thời trẻ" của Chung Hán Lương - Hà Dĩ Thâm, phim Bên Nhau Trọn Đời. Ngay từ đầu, anh không phải là ứng cử viên số 1 cho vai diễn này.