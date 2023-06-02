Hóa ra vai diễn Nhuận Ngọc giúp La Vân Hi vụt sáng trong Hương Mật Tựa Khói Sương là do người người này nhường lại

Vai diễn Nhuận Ngọc trong Hương Mật Tựa Khói Sương giúp anh được đánh giá cao trong diễn xuất , thậm chí lấn át cả nam chính Đặng Luân.
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Gần đây, vai diễn Đàm Đài Tẫn trong Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi gây được tiếng vang lớn trong sự nghiệp. Thế nhưng có thể nói Dạ thần Nhuận Ngọc trong Hương Mật Tựa Khói Sương có thể nói chính là vai diễn ấn tượng nhất trong sự nghiệp diễn xuất của La Vân Hi. Dù đây chỉ là vai nam phụ, còn là phản diện nhưng lại nhận được rất nhiều tình thương từ khán giả, thậm chí so về mức độ hút fan, Nhuận Ngọc còn nhỉnh hơn cả nam chính Húc Phượng (Đặng Luân).
Trên thực tế, tác giả nguyên tác của Hương Mật Tựa Khói Sương đã giới thiệu La Vân Hi cho đạo diễn, khen ngợi anh có đặc điểm rất phù hợp với vai Nhuận Ngọc. Nhưng lúc ấy La Vân Hi vẫn còn là một diễn viên trẻ, non kinh nghiệm. Tất cả những gì công chúng và người trong giới biết về anh chỉ là "phiên bản thời trẻ" của Chung Hán Lương - Hà Dĩ Thâm, phim Bên Nhau Trọn Đời. Ngay từ đầu, anh không phải là ứng cử viên số 1 cho vai diễn này.
Năm đó, ứng cử viên đầu tiên cho vai Nhuận Ngọc chẳng phải La Vân Hi, mà là nam thần Bạch Kính Đình. Là cái tên khá đình đám lúc bấy giờ, Bạch Kính Đình không chỉ nhận được lời mời từ ekip Hương Mật Tựa Khói Sương mà còn có cả Thiên Thịnh Trường Ca (có Trần Khôn, Nghê Ni đóng chính). Sau một thời gian đắn đo, ngôi sao "mặt học sinh body phụ huynh" nổi tiếng đã lựa chọn Thiên Thịnh Trường Ca.
Thế nhưng khi công chiếu, Hương Mật Tựa Khói Sương bùng nổ thì Thiên Thịnh Trường Ca lại có phần im ắng hơn. Dù tổng thể phim không thành công như mong đợi, thế nhưng Cố Nam Y của Bạch Kính Đình vẫn rất được lòng khán giả. Tạo hình của nam diễn viên được nhận xét là điển trai, đem lại cảm giác mạnh mẽ của các anh hùng võ hiệp.
Mặc dù chỉ là diễn viên tay ngang, không xuất thân từ trường lớp chính quy, nhưng nhìn chung diễn xuất của La Vân Hi khá tốt, cũng có sự tiến bộ rõ rệt qua mỗi một vai diễn, một tác phẩm. Ở bộ Trường Nguyệt Tẫn Minh vừa lên sóng gần đây, ngôi sao sinh năm 1988 còn được nhận xét có màn thể hiện xuất sắc, ấn tượng nhất trong phim.