Thành công của “Trường Nguyệt Tẫn Minh" đã tạo ra cú bứt phá cho sự nghiệp của Bạch Lộc

Sao quốc tế 29/06/2023 10:16

Bạch Lộc hiện đang được săn đón sau thành công của "Trường Nguyệt Tẫn Minh".

Sức nóng của Trường Nguyệt Tẫn Minh đang giúp dàn diễn viên góp mặt trong phim như Bạch Lộc, La Vân Hi, Trần Đô Linh,... nhận được nhiều chú ý hơn từ công chúng, độ phủ sóng gần như dày đặc trên các trang mạng xã hội. 

Thành công của “Trường Nguyệt Tẫn Minh' đã tạo ra cú bứt phá cho sự nghiệp của Bạch Lộc - Ảnh 1
Bạch Lộc trở thành “Đại sứ hân hoan” của thương hiệu đồng hồ - trang sức cao cấp của Thuỵ Sĩ Chopard

Ngày 27/6, thương hiệu đồng hồ - trang sức cao cấp của Thuỵ Sĩ Chopard tuyên bố, Bạch Lộc trở thành “Đại sứ hân hoan” của hãng (cũng có thể gọi là Đại sứ thương hiệu).

Ở Trung Quốc, một trong những đại sứ Chopard được biết đến là diễn viên Dương Tử từ năm 2021. Cuối năm ngoái, Chopard cũng lựa chọn nhóm nhạc nữ Hàn Quốc aespa làm đại sứ toàn cầu.

Thành công của “Trường Nguyệt Tẫn Minh' đã tạo ra cú bứt phá cho sự nghiệp của Bạch Lộc - Ảnh 2
Nữ diễn viên sinh năm 1994 đang có những bước tiến lớn trong sự nghiệp

Việc Bạch Lộc trở thành đại sứ tiếp theo của hãng trang sức cao cấp này chứng minh nữ diễn viên sinh năm 1994 đang có những bước tiến lớn trong sự nghiệp.

Ngày 28/6, Bạch Lộc chính thức ra mắt với tư cách Đại sứ Chopard trong một hoạt động của hãng tại Thượng Hải, Trung Quốc. Bạch Lộc diện váy đen nhã nhặn, kiểu tóc búi gọn gàng, thanh lịch, kết hợp đeo trang sức tạo hình trái tim rực rỡ. Nữ diễn viên được khen nhan sắc ngày càng tỏa sáng.

Thành công của “Trường Nguyệt Tẫn Minh' đã tạo ra cú bứt phá cho sự nghiệp của Bạch Lộc - Ảnh 3
Bạch Lộc tỏa sáng tại hoạt động của hãng Chopard 

Truyền thông Trung Quốc cho rằng, chính thành công của bộ phim tiên hiệp “Trường Nguyệt Tẫn Minh" đã giúp Bạch Lộc có cú bứt phá trong sự nghiệp.

Mặc dù diễn xuất của cô trong phim gây không ít tranh cãi, bị nhận xét lép vế so với nam chính La Vân Hi. Nhưng “Trường Nguyệt Tẫn Minh" vẫn trở thành một trong những phim Hoa ngữ nổi tiếng nhất năm nay.

Vừa qua, vào ngày 16/4, tài khoản Weibo chính thức của ngôi sao sinh năm 1994 đã vượt mốc 20 triệu người theo dõi, một con số tuy có thể không quá mức to lớn, khổng lồ nhưng nó chính là thành quả đáng ăn mừng sau nhiều năm Bạch Lộc miệt mài hoạt động nghệ thuật. 

Thành công của “Trường Nguyệt Tẫn Minh' đã tạo ra cú bứt phá cho sự nghiệp của Bạch Lộc - Ảnh 4
Tài khoản Weibo chính thức của ngôi sao sinh năm 1994 đã vượt mốc 20 triệu người theo dõi

Xuất phát điểm là hot girl mạng, sau đó dấn thân vào làng giải trí, hoạt động với vai trò diễn viên, nghệ sĩ dưới trướng công ty Hoan Ngu Ảnh Thị, Bạch Lộc nhận được sự hỗ trợ và hậu thuẫn vô cùng lớn từ Vu Chính, tài nguyên phim ảnh dồi dào hơn rất nhiều so với Ngô Cẩn Ngôn - đàn chị chung công ty. 

Thành công của “Trường Nguyệt Tẫn Minh' đã tạo ra cú bứt phá cho sự nghiệp của Bạch Lộc - Ảnh 5
Bạch Lộc nhận được sự hỗ trợ và hậu thuẫn vô cùng lớn từ Vu Chính

Xuyên suốt 7 năm làm nghề, Bạch Lộc đã đóng chính tới 14 bộ phim, chưa kể vai phụ, lại còn được hợp tác với nhiều nam lưu lượng có tiếng như Nhậm Gia Luân, Hứa Khải, Vương Hạc Đệ,... 

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