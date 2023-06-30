Bạch Lộc ngượng đỏ mặt khi gây ra tình huống xấu hổ này

Mới đây, người hâm mộ vui mừng khi Bạch Lộc vừa ký hợp đồng trở thành người đại diện của thương hiệu trang sức cao cấp Chopard.

Mới đây, Bạch Lộc xuất hiện tự tin, quyến rũ trong sự kiện của thương hiệu trang sức cao cấp Chopard. Tuy nhiên, nữ diễn viên lại gây chú ý vì mắc lỗi giao tiếp. Cụ thể, khi giới thiệu dòng sản phẩm do mình làm đại diện, Bạch Lộc quên tên. Cô trở nên lúng túng và được MC nhắc lời. Nhưng do rơi vào tình huống khó xử, Bạch Lộc đã đọc sai cụm từ "Happy Hearts" thành "Happy Hurt". Tình huống này khiến Bạch Lộc bị chê nói tiếng Anh kém vì đọc sai từ đơn giản.

Bên cạnh đó, khán giả nhận xét khi đã được thương hiệu tin tưởng trao danh phận, Bạch Lộc nên chuẩn bị kỹ lưỡng, tìm hiểu rõ để tránh sự cố. Ngoài ra, trong sự kiện, nữ diễn viên Trường nguyệt tẫn minh có những hành vi thiếu tinh tế như đưa ly rượu lên đầu khách mời, dáng đứng khó hiểu.

Trước đó, truyền thông Trung Quốc cho rằng, chính thành công của bộ phim tiên hiệp “Trường Nguyệt Tẫn Minh" đã giúp Bạch Lộc có cú bứt phá trong sự nghiệp. Mặc dù diễn xuất của cô trong phim gây không ít tranh cãi, bị nhận xét lép vế so với nam chính La Vân Hi. Nhưng “Trường Nguyệt Tẫn Minh" vẫn trở thành một trong những phim Hoa ngữ nổi tiếng nhất năm nay. Bạch Lộc hiện là "gà cưng" của công ty Hoan Ngu và được biên kịch vàng Vu Chính dốc sức nâng đỡ. Cô là nữ chính của nhiều bộ phim như Chiêu Diêu, Châu sinh như cố, Trường quân sự liệt hỏa. Năm 2021, Bạch Lộc vươn lên hàng ngũ diễn viên trẻ nổi bật nhờ thành công của phim Châu sinh như cố và Một đời một kiếp. Sự nổi tiếng của Bạch Lộc được thể hiện ở việc cô nhận gần 20 hợp đồng quảng cáo, trở thành thành viên chính thức của show truyền hình Keep Running.

Dù bị tạm chiếu đột ngột, phim của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách vẫn đạt thành tích đáng nể Phim "Ninh an như mộng" dự định lên sóng vào tối 19/5, nhưng bất ngờ thông báo hoãn chiếu, khoảng 2 tiếng trước thời gian phát sóng.

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